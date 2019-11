Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen

KARLSRUHE (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil zu Leistungskürzungen für unkooperative Hartz-IV-Bezieher. Wer ein Jobangebot ausschlägt oder eine Fördermaßnahme ablehnt, läuft Gefahr, dass ihm für drei Monate Geld gestrichen wird. Im Extremfall entfallen alle Leistungen.

EuGH entscheidet über Zwangspensionierung polnischer Richter

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr), ob Polen mit einem Gesetz zur Zwangspensionierung von Richtern an ordentlichen Gerichten gegen EU-Recht verstößt. Die EU-Kommission, die in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht überwacht, hatte gegen die rechtskonservative Regierung in Warschau geklagt (Rechtssache C-192/18).

Exponate aus 60 Jahren BND: Geheimdienst öffnet Besucherzentrum

BERLIN (dpa) - Der Bundesnachrichtendienst (BND) öffnet an diesem Dienstag (15.30 Uhr) sein Besucherzentrum in der neuen Zentrale mitten in Berlin. Für angemeldete Besuchergruppen ist dort eine multimediale und interaktive Dauerausstellung zu sehen. Gezeigt werden Exponate aus dem BND-Bestand zu den Themen internationaler Terrorismus, Krisenregionen, Migration, Cyberbedrohung und Proliferation - der unkontrollierten Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Glücksatlas 2019 zeigt Zufriedenheit der Deutschen

BERLIN (dpa) - Für den Glücksatlas 2019 haben Experten die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland gemessen. Der Report, den die Deutsche Post zum neunten Mal bei Wissenschaftlern in Auftrag gegeben hat, wird am Dienstag in Berlin (10.30 Uhr) vorgestellt. Er zeigt immer auch die unterschiedlichen Stimmungslagen in den Bundesländern - wiederholt lag Schleswig-Holstein an der Spitze.

Neue Bundesbeauftragte stellt Drogen- und Suchtbericht vor

BERLIN (dpa) - Die neue Bundesbeauftragte Daniela Ludwig stellt am Dienstag (12.30) den Drogen- und Suchtbericht der Regierung vor. Die Zahl der Drogentoten ist im vergangenen Jahr fast konstant geblieben, wie schon zuvor mitgeteilt wurde. Am Konsum illegaler Stoffe starben 1276 Menschen, vier mehr als 2017. Hauptursache sind weiterhin Vergiftungen durch Opioide wie Heroin. In dem Bericht beobachtet werden auch Entwicklungen etwa bei Alkohol, Rauchen, Cannabis und Internet-Abhängigkeit.

BGH prüft Kreditverträge - Ausstiegschance für Fahrer älterer Diesel?

KARLSRUHE (dpa) - Mancher Besitzer eines älteren Diesels würde sein Auto wegen des Skandals um manipulierte Abgaswerte gerne wieder loswerden. Ob dazu ein Kreditvertrag ein Hebel sein kann, steht am Dienstag (9.00 Uhr) beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe auf dem Prüfstand. Es geht um inhaltsgleiche Formulierungen in Kreditverträgen der BMW Bank und der Ford Bank für Gebrauchtwagenkäufe.

Verbrühung als Rache für getöteten Hund? - 29-Jährige vor Gericht

HILDESHEIM (dpa) - Aus Rache für die Tötung ihres Hundes soll eine Frau einer Bekannten mehrere Liter kochendes Wasser über den Kopf geschüttet haben. Von Dienstag (11.00 Uhr) an muss sich die 29-Jährige wegen schwerer sowie gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

Heinz-Erhardt-Denkmal wird nach Diebstahl wieder aufgestellt

GÖTTINGEN (dpa) - Das Verschwinden des Göttinger Heinz-Erhardt- Denkmals im September hatte viel Wirbel ausgelöst - am Dienstag (10.00 Uhr) soll die Figur des beliebten Komikers wieder aufgestellt werden. Drei Wochen lang war das laut Stadt bundesweit einzige Erhardt-Denkmal verschwunden, eine Spaziergängerin entdeckte es dann an einem anderen Ort beschädigt an einen Baum gelehnt.

Welt-Anti-Doping-Konferenz beginnt in Kattowitz

KATTOWITZ (dpa) - Im polnischen Kattowitz beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) die Welt-Anti-Doping-Konferenz. Zentrales Thema ist die finale Beratung über den Welt-Anti-Doping-Code. Der WADA-Kodex ist das weltweit gültige und sportartenübergreifende Anti-Doping-Regelwerk. Den Code gibt es seit 2003. Seitdem wurde er immer wieder überarbeitet und aktuellen Entwicklungen angepasst.

BVB gegen Inter Mailand unter Zugzwang - Leipzig mit großer Chance

DORTMUND/ST. PETERSBURG (dpa) - Borussia Dortmund steht im vierten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Inter Mailand unter Zugzwang. Mit einem erneuten Sieg gegen Zenit St. Petersburg will RB Leipzig (18.55/Sky) hingegen einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.