Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.08.23 | Überblick

Brics-Gipfel beginnt in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

JOHANNESBURG: Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften Brics trifft sich ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu «Brics plus» werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen. Auf Aufnahmekriterien müssen sich die Mitgliedstaaten noch einigen. Auch ab wann zusätzliche Länder aufgenommen werden, ist noch unklar.

Japan will Beginn der Verklappung von Fukushima-Kühlwasser ankündigen

TOKIO: Japans Regierung will am Dienstag den Termin zum Beginn der Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer beschließen. Zu diesem Zweck trifft Regierungschef Fumio Kishida am Morgen (Ortszeit) mit zuständigen Ministern seines Kabinetts zusammen. Japanischen Medienberichten zufolge könnte es diesen Donnerstag losgehen. Die Freisetzung des Wassers in den Pazifischen Ozean sei eine Angelegenheit, die «nicht aufgeschoben werden kann», so Kishida. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA stellt die Verklappung keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar.

Spaniens König beendet Gespräche zur Regierungsbildung

MADRID: König Felipe VI. beendet am Dienstag in Spanien seine Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs über die Bildung einer neuen Regierung. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wird der Monarch nachmittags in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei PSOE und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei PP empfangen. Anschließend könnte Felipe einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.

Expertenrat für Klimafragen bewertet Klimaprogramm der Regierung

BERLIN: Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht an diesem Dienstag (10.00 Uhr) eine Stellungnahme zur aktuellen Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Das unabhängige fünfköpfige Expertengremium bewertet darin das Klimaschutzprogramm für das laufende Jahr und stellt einen Prüfbericht für die Bereiche Gebäude und Verkehr vor. Beide Sektoren hinken beim Klimaschutz hinterher. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das Klimaschutzgesetz mit seinen Zielen für jeden Sektor reformieren.

Bauernverband legt Bilanz zur Ernte 2023 vor

BERLIN: Schwierige Wetterbedingungen haben die Getreideernte in vielen Teilen Deutschlands beeinträchtigt. Eine erste Bilanz zum diesjährigen Ergebnis will der Bauernverband am Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin vorlegen. Nach einem nassen Frühjahr und langer Trockenheit im Mai und Juni wurden die Mähdrescher vielerorts immer wieder von Regen ausgebremst. Bauernpräsident Joachim Rukwied will die Folgen für die Wirtschaftlichkeit der Höfe erläutern. Im Blick steht auch, wie die Agrarbetriebe auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren.

Jury veröffentlicht Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023

FRANKFURT/MAIN: Welche Bücher haben Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2023? Am Dienstag (10.00 Uhr) werden die 20 Romane bekanntgegeben, die die Jury für die sogenannte Longlist ausgewählt hat. Daraus wiederum wird die Shortlist mit den sechs besten Romanen gebildet, die dann am 19. September veröffentlicht wird. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 16. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet.