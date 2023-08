Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23 | Überblick

Beamtenbund stellt Umfrage zum öffentlichen Dienst vor

BERLIN: Der Deutsche Beamtenbund stellt am Dienstag (10.00 Uhr) eine neue Umfrage zur Einstellung der Bürger zum öffentlichen Dienst vor. Im vergangenen Jahr hatte diese ergeben, dass nur noch 29 Prozent der Menschen in Deutschland den Staat für fähig halten, seine Aufgaben zu erfüllen. 66 Prozent der vom Institut Forsa Befragten gaben damals an, der Staat sei überfordert.

Streit um Corona-Impfstoff-Patente kommt vor Gericht

DÜSSELDORF: Ein Patentstreit um den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech beschäftigt am Dienstag (9.30 Uhr) das Landgericht Düsseldorf. Der Tübinger Wettbewerber Curevac wirft Biontech Patentrechtsverletzungen vor und will Schadenersatzansprüche geltend machen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Biontech weist den Vorwurf der Patentrechtsverletzung zurück.

Forschungspark Windenergie soll in Niedersachsen eröffnet werden

KRUMMENDEICH: Eine Anlage zur Erforschung der Windenergie soll am Dienstag (14.30 Uhr) in Niedersachsen eröffnet werden. Dazu wird auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Betrieben wird der Forschungspark Windenergie, kurz Wivaldi, von einer Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dem DLR zufolge soll es sich bei Wivaldi um eine «weltweit einzigartige Großforschungsanlage» handeln. Sie liegt im Landkreis Stade.

Mutmaßlicher Raser sitzt wegen Mordverdachts auf Anklagebank

HEILBRONN: Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Unfall in Heilbronn muss sich ein mutmaßlicher Raser in einem Mordprozess am Dienstag (9.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Der damals 20-Jährige soll im vergangenen Februar mitten in der Heilbronner Innenstadt Gas gegeben haben und mit seinem Auto in einer 40-Stundenkilometer-Zone mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein. Als ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr, konnte der Jüngere den Angaben zufolge nicht rechtzeitig reagieren und rammte das Fahrzeug. Der 42-Jährige kam ums Leben, seine Frau wurde schwer, zwei Kinder leicht verletzt.

Prozess beginnt nach Tod von Fünfjähriger in Berlin

BERLIN: Knapp sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen 20-Jährigen Totschlag vor. Sie geht davon aus, dass er am 21. Februar im Bürgerpark Pankow sieben Mal auf das Kind eingestochen hat. Das Mädchen starb im Krankenhaus. Das Motiv für die Tat ist unklar.

Schweden und Spanien spielen um Endspiel-Einzug bei der WM

AUCKLAND: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ermitteln Spanien und Schweden die ersten Finalistinnen. Beide Teams haben noch nie den WM-Titel gewonnen und stehen sich an diesem Dienstag (10.00 Uhr MESZ/ZDF) in Auckland gegenüber. Das Endspiel findet am Sonntag in Sydney statt. Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ/ARD) Australien und England aufeinander.