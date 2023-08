Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.08.23 | Überblick

Bundeskanzler Scholz startet in Wahlkreis-Sommerreise

KLEINMACHNOW: Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt am Dienstag seine Sommerreise in seiner Funktion als SPD-Bundestagsabgeordneter. Am ersten von insgesamt vier Reisetagen stehen Termine in den Brandenburger Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow, Wildau und Beeskow an. Der Reisebeginn markiert für Scholz den ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Urlaub. Zuletzt trat der Kanzler Mitte Juli in der Öffentlichkeit in Erscheinung.

Amazonas-Länder beraten über Schutz des Regenwaldes

BELÉM: Die Staats- und Regierungschefs der südamerikanischen Amazonasländer beraten am Dienstag im brasilianischen Belém über den Schutz des Regenwaldes. Bei dem «Amazonas-Gipfel» wollen sich die Vertreter von Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela zudem auf eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai Ende des Jahres einigen. Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel.

Bundesamt legt endgültige Zahlen zur Juli-Inflation vor

WIESBADEN: Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Juli etwas abgeschwächt. Die endgültigen Ergebnisse und deren Details veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr). Nach vorläufigen Daten der Behörde lag die Jahresinflationsrate bei 6,2 Prozent. Im Juni waren noch 6,4 Prozent gemessen worden, nach 6,1 Prozent im Mai.

Augsburger feiern ihren Stadtfeiertag

AUGSBURG: Die Augsburger feiern am Dienstag wieder ihren einmaligen städtischen Feiertag. Das Hohe Friedensfest, das jedes Jahr am 8. August stattfindet, ist seit 1950 ein gesetzlicher und nur innerhalb der Grenzen der Stadt gültiger Feiertag. Behörden, Büros, Geschäfte, Fabriken bleiben geschlossen. Die Augsburger haben dadurch die meisten Feiertage in der Bundesrepublik. Höhepunkt ist ab 11.00 Uhr die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz, bei dem die Bürger von daheim Speisen und Getränke mitbringen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) will während des Friedensmahls auch die diesjährige Friedenspreisträgerin beziehungsweise den Friedenspreisträger bekanntgeben. Die Auszeichnung wird alle drei Jahre verliehen.