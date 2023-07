Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.08.23 | Überblick

Bundesagentur legt Arbeitsmarktzahlen für Juli vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (09.55 Uhr) ihre Arbeitsmarktzahlen für Juli bekannt. Die Konjunkturflaute hatte zuletzt auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. So war die Zahl der Arbeitslosen im Juni gestiegen, was Behördenchefin Andrea Nahles zufolge in dem Monat nur in Ausnahmefällen vorkommt. In den nächsten Monaten geht sie von einer Eintrübung aus.

Spatenstich für Rheinmetall-Fabrik für Kampfjet-Bauteile

WEEZE: Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt der Rüstungskonzern Rheinmetall am Dienstag (09.00 Uhr) mit dem Bau einer Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze, in der Bauteile für Kampfjets gefertigt werden sollen. Ab 2025 sollen dort sogenannte Rumpfmittelteile für mindestens 400 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 produziert werden.

«Holländer»-Wiederaufnahme im Bayreuther Festspielhaus

BAYREUTH: Bei den Bayreuther Festspielen wird am Dienstag (18.00 Uhr) die Wiederaufnahme der Oper «Der fliegende Holländer» gezeigt. Die Interpretation des russischen Regisseurs Dmitri Tschernjakow dirigiert nun auch im dritten Jahr Oksana Lyniv aus der Ukraine. 2021, bei der Premiere des «Holländers», debütierte sie als erste Frau überhaupt, die auf dem «Grünen Hügel» eine Oper dirigiert.