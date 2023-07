Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23 | Überblick

Israel: Opposition will Petition beim Höchsten Gericht einreichen

JERUSALEM: Nach der Verabschiedung von Kernelementen der in Israel seit Monaten umstrittenen Justizreform will die Opposition am Dienstagmorgen beim Höchsten Gericht eine Petition dagegen einreichen. Ziel sei es, die «einseitige Aufhebung des demokratischen Charakters des Staates» zu verhindern. Am Montag hatten 64 von 120 Abgeordneten nach tagelanger Debatte für einen Gesetzentwurf gestimmt, der die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets; Kritiker stufen es als Gefahr für Israels Demokratie ein.

Habeck besucht Testzentrum für Solaranlagen für die Landwirtschaft

RATHENOW: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) ein Forschungs- und Innovationszentrum in Rathenow im Havelland, in dem der Einsatz von Solarmodulen für die Landwirtschaft entwickelt wird. Bei diesen Agri-Photovoltaik-Anlagen werden landwirtschaftliche Flächen doppelt genutzt: Gemüseanbau oder Tierhaltung soll mit der Gewinnung von Sonnenenergie kombiniert werden. Tomaten oder Äpfel beispielsweise wachsen so unter Solarmodulen.

IWF legt Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) seine nächste Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Bei der vergangenen Schätzung im Frühjahr warnte der IWF vor einer «riskanten Phase». Die Weltwirtschaft erhole sich angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation nur sehr langsam, hieß es damals.

Urteil nach Beisetzung von Urnen mit falscher Asche erwartet

OLDENBURG: Das Landgericht Oldenburg soll am Dienstag entscheiden, ob ein Bestatter mehrere Urnen mit Asche anderer Herkunft, Staub oder Dreck beigesetzt hat. Das Urteil in dem Berufungsverfahren werde im Laufe des Nachmittags erwartet, teilte eine Sprecherin des Landgerichts mit. Ein Amtsgericht hatte den Angeklagten im August 2021 wegen Anstiftung zur Störung der Totenruhe und Beihilfe zur Störung der Totenruhe zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

«Parsifal» zum Auftakt - Die Bayreuther Festspiele beginnen

BAYREUTH: Mit einer Neuproduktion von Richard Wagners letztem Werk beginnen am Dienstag (16.00 Uhr) die Bayreuther Festspiele. «Parsifal» wird inszeniert vom US-Regisseur Jay Scheib. Das Geschehen auf der Bühne wird dank entsprechender Brille durch virtuelle Elemente ergänzt. Allerdings stehen aus finanziellen Gründen nur 330 Spezialbrillen zur Verfügung, das Festspielhaus bietet jedoch Platz für fast 2000 Gäste. Pablo Heras-Casado wird dirigieren.

Freiwasser-Weltmeister Wellbrock greift ins Becken-Geschehen ein

FUKUOKA: Florian Wellbrock greift ins Geschehen bei den Becken-Wettbewerben der Schwimm-Weltmeisterschaften ein. Am Dienstag startet der zweifache Freiwasser-Weltmeister von Fukuoka im Vorlauf über 800 Meter Freistil. Gemeinsam mit seinem Magdeburger Clubkollegen Lukas Märtens, der über 400 Meter Bronze gewonnen hatte, springt Wellbrock um 04.52 Uhr MESZ ins Wasser. Zudem startet Lucas Matzerath im Vorlauf über 100 Meter Brust.