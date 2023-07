Das bringt der Dienstag

EU-Gipfel mit Lateinamerika und Karibik geht weiter: Ukraine im Fokus

BRÜSSEL: Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfeltreffens der EU mit der Gemeinschaft der südamerikanischen und karibischen Staaten (Celac) geht es an diesem Dienstag (9.30 Uhr) um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mit den linksautoritär regierten Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua hat Moskau in der Region drei Verbündete. Zudem positionieren sich auch große südamerikanische Staaten wie Brasilien, Mexiko und Argentinien zurückhaltender als die EU.

Protesttag in Israel geplant - Präsident Herzog trifft Biden

TEL AVIV/WASHINGTON: Während eines großen Protesttags in Israel wird Staatschef Izchak Herzog an diesem Dienstag in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen. Der Antrittsbesuch im Weißen Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht dagegen weiter aus. Biden hatte einem solchen Empfang angesichts umstrittener Pläne von Netanjahus rechtsreligiöser Regierung bislang eine Absage erteilt. In Israel hat der Präsident - anders als in den USA - vor allem repräsentative Aufgaben.

Ausbau von Windrädern nimmt weiter Fahrt auf

BERLIN: Der Ausbau von Windrädern an Land nimmt weiter Fahrt auf. Branchenverbände stellen am Dienstag (11.00 Uhr) die Zahlen fürs erste Halbjahr vor. Erwartet wird ein deutlicher Zuwachs. Der Bundesverband Windenergie beklagt allerdings seit längerem ein Nord-Süd-Gefälle: Während der Ausbau der Windkraft vor allem in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, aber auch Nordrhein-Westfalen vorankommt, hinken Bayern und Baden-Württemberg hinterher.

Baerbock besucht Cyberabwehrzentrum der Deutschen Telekom

BONN: Außenministerin Annalena Baerbock besucht an diesem Dienstag (11.00 Uhr) das Cyberabwehrzentrum der Deutschen Telekom in Bonn. Die Grünen-Politikerin setzt eine Sommerreise zu den Themen Resilienz und Widerstandsfähigkeit Deutschlands fort. Am Abend (19.00 Uhr) stellt sich Baerbock bei der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» Fragen von Leserinnen und Lesern.

Berliner Chaos-Wahl erneut Thema am Bundesverfassungsgericht

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich am Dienstag (10.00 Uhr) erneut mit den Pannen bei der Wahl in Berlin im September 2021. Dieses Mal geht es um die Bundestagswahl und eine Beschwerde der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden als vom Plenum mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. Das Urteil wird erst später erwartet.

Schutz von kritischer Infrastruktur: Faeser besucht Wasserversorger

GUNTERSBLUM: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich am Dienstag (13.30 Uhr) bei einem rheinland-pfälzischen Wasserversorger über Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH betreibt in Guntersblum eine Hybrid-Netzersatzanlage, die das Wasserwerk bei einem Blackout weiter mit Energie versorgen soll. Etwa 300.000 Menschen in Rheinhessen und der Nordpfalz wären davon betroffen.

Akademie gibt Träger des Büchner-Preises bekannt

DARMSTADT: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung will am Dienstag bekannt geben, wer in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden. Sie zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr war die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar ausgezeichnet worden.

Nächste Chance auf WM-Medaillen für deutsche Freiwasserschwimmer

FUKUOKA: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan hat das deutsche Freiwasser-Team nach den Titeln für Florian Wellbrock und Leonie Beck die Chance auf die nächsten Medaillen. Über fünf Kilometer sind am Dienstag zunächst die Frauen gefordert (1.00 Uhr MESZ). Beck und Jeannette Spiwoks starten für das deutsche Team. Die 26 Jahre alte Beck hatte am Samstag Gold über die doppelte Distanz gewonnen. Tags darauf war das Wellbrock gelungen. Der Olympiasieger und Oliver Klemet, der über zehn Kilometer Bronze geholt hatte, zählen auch diesmal wieder zu den Favoriten (3.00 Uhr MESZ).