Das bringt der Dienstag

Zweitägiger Nato-Gipfel in Litauen beginnt

VILNIUS: Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt an diesem Dienstag ein zweitägiger Nato-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will, dass von dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin ausgeht. Dieser muss nach Auffassung des Norwegers einsehen, dass der Krieg gegen die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist und jede Aggression gegen einen Nato-Staat eine entschlossene Reaktion des gesamten Bündnisses zur Folge hätte.

Bundesstiftung Umwelt thematisiert Energieversorgung der Zukunft

OSNABRÜCK: Fragen zur künftigen sicheren Energieversorgung sollen bei der Jahresbilanz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Dienstag/11.00 Uhr) im Mittelpunkt stehen. Dabei will die Stiftung einige von ihr geförderte Projekte und Strategien vorstellen - von Wärmepumpenkollektoren bis zu Photovoltaik auf Bahngleisen. Auch Einspar- und Effizienzmaßnahmen sollen ein Thema sein.

Bundesamt legt endgültige Juni-Inflationsrate vor

WIESBADEN: Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Juni in Deutschland wieder beschleunigt. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes kletterten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Die endgültigen Juni-Ergebnisse und deren Details veröffentlichen die Statistiker an diesem Dienstag (08.00 Uhr).

Paus und Faeser stellen Lagebild zur häuslichen Gewalt vor

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt an diesem Dienstag zusammen mit Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, ein aktuelles Lagebild zur häuslichen Gewalt vor. Seit Jahren steigt in Deutschland die Zahl der von der Polizei registrierten Delikte, die in diese Kategorie fallen.

Arzneimittel-Experten beraten: Viagra bald ohne Rezept erhältlich?

BONN: Ein Ausschuss der Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn beschäftigt sich am Dienstag mit der Frage, ob es Viagra und andere Potenzmittel rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen geben soll. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheidet über einen Antrag, den Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht zu entlassen.

Gleitschirmflieger wegen EM-Störaktion vor Gericht

MÜNCHEN: Mit einem Gleitschirm fliegt ein Mann bei einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2021 in die Allianz Arena: Nun muss sich ein Greenpeace-Aktivist deshalb ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Amtsgericht München verantworten. Durch den Flug, der mit einem Absturz aufs Spielfeld endete, hatten sich zwei Menschen auf den Zuschauerrängen verletzt.

Djokovic will in Wimbledon ins Halbfinale

LONDON: Titelverteidiger Novak Djokovic kämpft in Wimbledon an diesem Dienstag um den Einzug ins Halbfinale. Der 36 Jahre alte Serbe bekommt es auf dem Centre Court im zweiten Spiel nach 14.30 Uhr (Sky) mit dem Russen Andrej Rubljow zu tun. Zuvor stehen sich die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und Jelina Switolina aus der Ukraine gegenüber.

DFB-Spielerinnen fliegen am Dienstagabend nach Australien

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen starten am Dienstagabend in die letzte Vorbereitungsphase vor Beginn der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Um 22.20 Uhr geht der Flug von Frankfurt (Main) Richtung Australien - inklusive eines kurzen Zwischenstopps in Dubai. Das deutsche Team startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier.