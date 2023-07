Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.23 | Überblick

Bundesverfassungsgericht verhandelt über Geld vom Staat für NPD

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht prüft ab Dienstag (10.00 Uhr), ob die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Es ist das erste Verfahren dieser Art nach einer Gesetzesänderung. Demnach können verfassungsfeindlichen Parteien auf Antrag beim höchsten deutschen Gericht die staatlichen Mittel gestrichen werden. Im Juni hatte sich die Partei in Heimat umbenannt.

Europa-Fest in Dresden mit dem Bundespräsidenten

Dresden/Berlin (dpa/sn) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag (14.30 Uhr) zu Gast bei einem Europa-Fest vor der Dresdner Frauenkirche. Das Staatsoberhaupt wird dort ein Grußwort sprechen. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht dort. Mit der «Fête de l'Europe» auf dem Dresdner Neumarkt wollen die Veranstalter - der Freistaat Sachsen und die Cellex-Stiftung - eine Brücke nach Osteuropa schlagen.

Neue Daten zu Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten

BERLIN: Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) stellt am Dienstag (09.30 Uhr) neue Daten zur Entwicklung bei Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten vor. Sie stammen aus einer regelmäßigen Untersuchung, mit der das bundeseigene Max-Rubner-Institut Zusagen der Hersteller zu Zutaten-Änderungen für gesündere Lebensmittel überprüft. Vorgelegt werden soll auch ein Sonderbericht zu Produkten, die mit bunten Packungsaufdrucken gezielt an Kinder verkauft werden.

Bauernverband gibt erste Ernteprognose ab

RIETHNORDHAUSEN: Der Deutsche Bauernverband will am Dienstag (10.30 Uhr) im thüringischen Riethnordhausen eine erste Prognose zur Ernte in diesem Jahr abgeben. In einigen Teilen Deutschlands, darunter im fruchtbaren Thüringer Becken, beginnt die Getreideernte in diesen Tagen. Dabei wird sich zeigen, welchen Einfluss das feuchte Frühjahr oder teils heftige Gewitter im Juni auf die Erträge haben.

Urteil im Illerkirchberg-Prozess erwartet

ULM: Im Fall des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten in der vergangenen Woche jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung für den 27-jährigen Eritreer gefordert. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten darüber hinaus die Feststellung der besonders schweren Schuld.

Weiterer Prozess gegen Allgäuer Landwirte wegen Tierquälerei

MEMMINGEN: Im Rahmen der juristischen Aufarbeitung des Allgäuer Tierschutzskandals beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) am Landgericht Memmingen ein weiteres Verfahren gegen drei Landwirte. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass 32 kranke Rinder nicht von Tierärzten behandelt wurden. Die Kühe sollen laut Anklage unnötig gelitten haben. Mehr als die Hälfte der Tiere wurde dann geschlachtet oder eingeschläfert, einzelne Rinder waren bereits verendet.

Bahn stoppt Zug nicht für entlaufene Katze - Pariser Gericht urteilt

PARIS: Eine Mutter und ihre Tochter vermuten ihre Katze unter einem Zug, doch der fährt trotzdem los. Das Schicksal der in einem Pariser Bahnhof überfahrenen Katze Neko schlug zu Jahresbeginn Wellen. Am Dienstag soll nun ein Gericht darüber urteilen, ob der französischen Staatsbahn SNCF ein strafbares Verhalten anzulasten ist, weil sie die Abfahrt eines TGV-Zuges nicht hinauszögerte, wie die zuständige Justizbehörde mitteilte.

Letzte europäische Ariane-5-Rakete soll ins All starten

KOUROU: Zum letzten Mal soll eine europäische Ariane-5-Trägerrakete in den Weltraum fliegen. Geplant ist, dass die Rakete in der Nacht auf Mittwoch (23.30 Uhr) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abhebt. Für Europas Raumfahrt wird sich damit auch ein Problem auftun, denn das Nachfolgemodell, die Ariane 6, soll planmäßig erst Ende des Jahres erstmals an den Start gehen.

Zverev und Damen-Trio wollen in Runde zwei

LONDON: Olympiasieger Alexander Zverev bestreitet beim Rasen-Klassiker in Wimbledon an diesem Dienstag sein Auftaktmatch. Der 26-Jährige bekommt es im dritten Spiel des Tages mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer zu tun. Außer dem gebürtigen Hamburger ist am zweiten Tag in London auch ein Damen-Trio im Einsatz. Vorjahres-Halbfinalistin Tatjana Maria spielt gegen Sorana Cristea aus Rumänien, Jule Niemeier bekommt es mit der French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien zu tun. Außerdem trifft die Qualifikantin Tamara Korpatsch auf Carol Zhao aus Kanada.