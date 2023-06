Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.23 | Überblick

Netzwerk meldet Jahresbilanz zu Antisemitismus in Deutschland

BERLIN: Zum Stand des Antisemitismus in Deutschland gibt es am Dienstag neue Zahlen: Dann stellt das Netzwerk Rias in Berlin (10.00 Uhr) seine Erhebung zu gemeldeten Vorfällen im vergangenen Jahr vor. Dazu zählen zum Beispiel Beschimpfungen, Schmierereien oder tätliche Angriffe gegen Juden. Rias steht für Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus.

Baerbock in Südafrika - Russland und Energie zentrale Themen

PRETORIA: Außenministerin Annalena Baerbock führt an diesem Dienstag (etwa 9.30 Uhr) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria politische Gespräche mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor. Dabei dürfte es neben der südafrikanischen Haltung zu Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch um die Energiewende und die Ausbildung von Fachkräften nach dem dualen Vorbild Deutschlands gehen.

Gericht verkündet Urteil gegen Ex-Audi-Chef Stadler

MÜNCHEN: Mehr als zweieinhalb Jahre hat der erste Strafprozess um geschönte Abgaswerte bei Audi-Dieselmotoren gedauert - am Dienstag (9.15 Uhr) verkündet das Landgericht München sein Urteil gegen den ehemaligen Vorstandschef Rupert Stadler und die beiden Mitangeklagten. Alle drei haben den Betrug gestanden. Die Wirtschaftsstrafkammer hat ihnen Bewährungsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahren in Aussicht gestellt, verbunden mit der Zahlung hoher Bewährungsauflagen.

BGH prüft strengere Wettbewerbskontrolle bei Amazon

KARLSRUHE: Zum ersten Mal befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (11.30 Uhr) mit einer Gesetzesreform, die dem Bundeskartellamt eine frühere und effektivere Kontrolle bei großen Internet-Konzernen ermöglichen soll. Die Behörde muss Unternehmen dafür eine «überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb» attestieren. Gegen eine solche Einstufung wehrt sich nun der Online-Riese Amazon.

Plädoyers im Illerkirchberg-Prozess erwartet

ULM: Im Fall des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg südlich von Ulm werden am Dienstag (8.30 Uhr) die Plädoyers vor dem Ulmer Landgericht erwartet. Verantworten muss sich ein 27-Jähriger, der als Asylbewerber aus Eritrea nach Deutschland gekommen war. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Reitturnier CHIO startet mit Springen und Eröffnungsfeier

AACHEN: Das größte Reitturnier der Welt beginnt an diesem Dienstag mit dem Eröffnungsspringen (13.00 Uhr) und der Eröffnungsfeier (20.00 Uhr). Die ersten sportlichen Höhepunkte des CHIO in Aachen sind am Mittwoch im 40.000 Zuschauer fassenden Stadion der Preis von Europa und am Donnerstag der Nationenpreis der Springreiter.