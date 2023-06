Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23 | Überblick

Stoltenberg und Pistorius bei Luftwaffenübung «Air Defender 2023»

BERLIN: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besuchen am Dienstag die Luftwaffenübung «Air Defender 2023». Die beiden werden auf dem Luftwaffenstandort Schleswig-Jagel in das Manöver eingewiesen, über die Waffensysteme informiert und dort mit Soldaten sprechen.

Faeser und Haldenwang stellen Verfassungsschutzbericht für 2022 vor

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, stellen an diesem Dienstag in Berlin den Verfassungsschutzbericht für 2022 vor. Entspannt hatte sich die Lage des Extremismus in Deutschland zuletzt nicht. Ein Indiz für diese Entwicklung ist der Anstieg bei den politisch motivierten Straftaten.

Verfassungsgericht verkündet Grundsatz-Urteil zur Gefangenenvergütung

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Dienstag (10.00 Uhr) über die Arbeitslöhne von Häftlingen. Wer in Haft arbeitet, verdient nur einen Bruchteil des Mindestlohns. Das sei zu wenig, meinen die zwei betroffenen Kläger aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. In der Verhandlung im April letzten Jahres hatten sich auch Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter für eine höhere Vergütung ausgesprochen.

Deutschland und China beraten über Klimaschutz und Wirtschaft

BERLIN: Die Regierungen Deutschlands und Chinas beraten am Dienstag in Berlin unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Li Qiang über die weitere Zusammenarbeit ihrer beiden Länder (11.00 Uhr). Hauptthema soll der Kampf gegen den Klimawandel und der damit verbundene Umbau der Wirtschaft sein.

Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Kasachstan

ASTANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Kasachstan. Zum Auftakt (10.00 Uhr Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) wird ihn der Staatspräsident des zentralasiatischen Landes, Kassym-Schomart Tokajew, mit militärischen Ehren begrüßen. Nach einem Gespräch wollen beide Präsidenten später auch an einem deutsch-kasachischen Wirtschaftsforum teilnehmen.

Heckler & Koch lädt zur Hauptversammlung - Zahlen zum Jahresauftakt

OBERNDORF/ROTTWEIL: Der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch aus dem Schwarzwald, lädt am Dienstag (10.00 Uhr) seine Aktionäre zur Hauptversammlung. In der zu einem Veranstaltungszentrum umgebauten ehemaligen Pulverfabrik in Rottweil wird Konzernchef Jens Bodo Koch vor den Anteilseignern über das vergangene Jahr berichten und einen Blick nach vorne wagen. Zudem gibt das Unternehmen Zahlen für erste Quartal dieses Jahres bekannt.

Plädoyers der Verteidigung im Audi-Dieselprozess

MÜNCHEN: Im Audi-Prozess haben am Dienstag die Verteidiger des ehemaligen Vorstandschefs Rupert Stadler und der beiden Mitangeklagten das Wort. Alle drei Angeklagten haben den Betrug mit manipulierten Abgaswerten bei Dieselautos gestanden. Das Landgericht München hat ihnen dafür bereits Bewährungsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahren in Aussicht gestellt, verbunden mit hohen Geldauflagen.

Sechsjährige Tochter musste Sex filmen - Paar vor Gericht

TÜBINGEN: Ein Paar muss sich von Dienstag (09.00 Uhr) an vor dem Landgericht Tübingen verantworten, weil es vor den Augen der kleinen Tochter der Frau Sex gehabt haben soll. Das zu Beginn sechsjährige Mädchen musste, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die Szenen über Jahre auch immer wieder filmen und selbst vor der Kamera posieren. Angeklagt ist das Paar wegen schweren sexuellen Missbrauchs.

120 Millionen im Eurojackpot: Deutscher Rekord vor Einstellung

MÜNSTER: In der Lotterie Eurojackpot geht es bei der Ziehung am Dienstag (gegen 20.00 Uhr) um 120 Millionen Euro. Sollte ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft aus Deutschland den Pott mit seinen richtigen Kreuzchen knacken, wäre der deutsche Rekordgewinn von 120 Millionen Euro eingestellt.

Hausarzt soll Patienten bei Corona-Impfungen getäuscht haben

AUGSBURG: Nach Hunderten mutmaßlich falschen Corona-Impfungen muss sich von Dienstag (09.00 Uhr) an ein Hausarzt vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Der 73 Jahre alte Mediziner aus Wemding (Landkreis Donau-Ries) soll im Jahr 2021 bei 176 Patienten Scheinimpfungen vorgenommen haben. Daneben soll die Praxis des Angeklagten bei impfkritischen Bürgern als Anlaufstelle bekannt gewesen sein, um Bescheinigungen ohne echte Impfung zu erhalten.

DFB-Auswahl zum Saisonabschluss gegen Kolumbien

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft zum Saisonabschluss im letzten von drei Stimmungstests auf Kolumbien. Die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen ist nach zuletzt ernüchternden Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) eine wichtige Standortbestimmung für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick, der zunehmend unter Druck geraten ist.

Fußballerinnen starten in Herzogenaurach Vorbereitung auf WM

HERZOGENAURACH/BERLIN: Das deutschen Fußball-Frauen treffen sich am Dienstag zum ersten von zwei WM-Trainingslagern in Herzogenaurach. In die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) startet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ohne die Münchnerinnen Lea Schüller, Klara Bühl, Lina Magull, Carolin Simon und Sydney Lohmann sowie Chelsea-Torhüterin Ann-Katrin Berger, die von ihren Clubs eine längere Regenerationsphase verordnet bekommen hatten.

Basketballerinnen gegen Slowakei um Viertelfinal-Einzug bei EM

LJUBLJANA: Die deutschen Basketballerinnen spielen bei der EM in Slowenien um den Einzug ins Viertelfinale. In einem K.o.-Spiel gegen die Slowakei geht es für das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Dienstag (18.00 Uhr/Magentasport) in Ljubljana um ein Ticket für die Runde der letzten Acht. Im Viertelfinale würde am Donnerstag Mitfavorit Spanien warten.