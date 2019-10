Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

Sechstägige Waffenruhe in Nordsyrien läuft aus

ISTANBUL (dpa) - In Nordsyrien läuft am Dienstag eine rund sechstägige Waffenruhe aus. Die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatten die Vereinbarung rund zwei Wochen nach Beginn einer türkischen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordostsyrien betroffen.

Nordafrika-Reise: Maas trifft in Kairo Ägyptens Präsident Al-Sisi

KAIRO (dpa) - Bei der letzten Station seiner Nordafrika-Reise trifft Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Bei dem Gespräch in Kairo dürfte es neben den deutsch-ägyptischen Beziehungen auch um die Krisen in der Region gehen, vor allem um den Bürgerkrieg in Libyen und um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern.

G6-Innenminister sprechen über Rechtsextremismus und Antisemitismus

MÜNCHEN (dpa) - Die Innenminister der G6-Staaten wollen am Dienstag (9.30 Uhr) in München unter anderem über die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Terrorismus, Antisemitismus und die Sicherheit der neuen schnellen 5G-Mobilfunknetze diskutieren. Auf der Agenda steht auch eine Aussprache zu internationalen Themen, wie Gastgeber Horst Seehofer (CSU) zum Auftakt des zweitägigen Treffens am Montag sagte.

Geheimdienstchefs berichten dem Kontrollgremium des Bundestages

BERLIN (dpa) - Die Präsidenten der drei deutschen Geheimdienste stehen dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages am Dienstag Rede und Antwort. Zu der jährlichen Anhörung sind eingeladen: Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und Christof Gramm, Präsident des Militärischen Abschirmdienstes. Die Sitzung (10.00 Uhr) soll drei Stunden dauern.

Kanzlerin kommt zum Digital-Gipfel nach Dortmund

DORTMUND (dpa) - Angela Merkel (CDU) besucht am Dienstag (15.00 Uhr) den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund. Nach einem Rundgang wird die Bundeskanzlerin in den Westfalenhallen eine Rede halten. Am Morgen eröffnen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) das Treffen, bei dem es um das Thema digitale Plattformen geht.

OLG entscheidet über Schadenersatz-Urteile gegen Porsche SE

STUTTGART (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei VW entscheidet das Oberlandesgericht Stuttgart am Dienstag (14.00 Uhr) über die Schadenersatz-Urteile gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Die Holding war vor rund einem Jahr vom Landgericht dazu verurteilt worden, zwei Investmentfonds zusammen rund 47 Millionen Euro zu zahlen. Das Unternehmen ging in Berufung, weil es die Klagen für unbegründet hält.

Steuerzahlerbund prangert in seinem Schwarzbuch Verschwendung an

BERLIN (dpa) - Der Bund der Steuerzahler stellt am Dienstag (11.00 Uhr) sein jährliches Schwarzbuch über die Verschwendung öffentlicher Mittel vor. Der Verband listet darin auf, wo Bund, Länder oder Kommunen nach seiner Meinung sorglos mit dem Geld der Bürger umgehen.

Einschlafritual oder Auslaufmodell? Vorlese-Studie wird vorgestellt

BERLIN (dpa) - Einschlafritual oder Auslaufmodell? Welchen Stellenwert das Vorlesen in Familien in Deutschland hat, zeigt eine neue Untersuchung. Die Vorlesestudie 2019 wird am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt. Die repräsentative Befragung wird jährlich von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung «Die Zeit» und der Deutsche Bahn Stiftung durchgeführt.

Kündigung nach Widerstand gegen rassistische Äußerungen vor Gericht

MÜNCHEN (dpa) - Der Fall eines sächsischen Leiharbeiters, der nach Widerstand gegen rassistische Äußerungen eines festangestellten Kollegen bei BMW seinen Job verlor, beschäftigt erneut die Justiz. Das bayerische Landesarbeitsgericht verhandelt am Dienstag die Berufung der Leiharbeitsfirma.

Klage von Autobahnbetreiber A1 mobil: Gericht berät über Berufung

CELLE (dpa) - Das Oberlandesgericht (OLG) Celle berät am Dienstag (10.00 Uhr) über die Berufung zur Klage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund. A1 mobil hatte von der Bundesrepublik - vertreten durch das Land Niedersachsen - unter anderem die Zahlung von 778 Millionen Euro verlangt, das Landgericht Hannover wies die Klage im September 2018 jedoch zunächst ab.

Prozessstart: Ex-Schulleiter soll über 170.000 Euro abgezweigt haben

BRAUNSCHWEIG/SALZGITTER (dpa) - Über mehrere Jahre soll sich ein Schulleiter in Salzgitter von Konten der Schule bedient haben. Am Dienstag (9.00 Uhr) beginnt am Landgericht Braunschweig der Prozess wegen Betrugs und Untreue in 326 Fällen. Der 56 Jahre alten Ehefrau wird Beihilfe zur Untreue in 254 Fällen zur Last gelegt.

Frau soll versehentlich Jäger erschossen haben - Prozess startet

QUEDLINBURG (dpa) - Bei einer Drückjagd im Harz wird ein 81 Jahre alter Jäger durch eine Kugel getötet - nun steht eine junge Jägerin vor Gericht, die den Mann versehentlich erschossen haben soll. Von Dienstag (10.00 Uhr) an muss sich die 22-Jährige wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Quedlinburg verantworten.

DFB-Pokal: Bayern München in Bochum Favorit - HSV empfängt Stuttgart

LEVERKUSEN (dpa) - Cup-Verteidiger FC Bayern München geht als klarer Favorit in das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal mit dem VfL Bochum. Wenige Tage nach dem spektakulären 6:2-Sieg in der 2. Liga will der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart erneut die Oberhand behalten. Insgesamt stehen am Dienstag die ersten acht der insgesamt 16 Spiele an. Am Mittwoch folgt der zweite Teil der zweiten Runde.