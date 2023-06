Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.23 | Überblick

Ex-US-Präsident Trump wegen erneuter Anklage vor Gericht erwartet

MIAMI/WASHINGTON: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor Gericht erscheinen. Bei dem Termin am Dienstag 21.00 Uhr (MESZ) vor einem Bundesgericht in Miami wird unter anderem die Anklage verlesen. Der 76-Jährige wird dabei voraussichtlich die Möglichkeit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er dürfte höchstwahrscheinlich auf «nicht schuldig» plädieren.

Bahn und EVG setzen Tarifverhandlungen fort

BERLIN: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG setzen am Dienstag (ab 08.00 Uhr) ihre Tarifverhandlungen in Berlin fort. Nach dem Auftakt der neuen Verhandlungsrunde am Montag wurden zunächst keine Zwischenergebnisse bekannt, auch am Dienstag dürften sich die Verhandler noch bedeckt halten. Erst für Mittwoch hat die EVG eine Zwischenbilanz angekündigt, bei der auch mögliche Arbeitsniederlegungen in den Blick genommen werden sollen.

Britische Reaktion auf Corona wird öffentlich aufgearbeitet

LONDON: Die Reaktion der britischen Regierung auf die Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen auf das Land werden öffentlich aufgearbeitet. Dazu beginnt am Dienstag (11.00 Uhr MESZ) eine erste Anhörung. Im Mittelpunkt stehen Tausende Dokumente und WhatsApp-Nachrichten von Beamten, Kabinettsmitgliedern und medizinischen Beratern.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt im Freiburger Parkgebührenstreit

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Dienstag (ab 09.00 Uhr) mit der Rechtmäßigkeit der Anwohnerparkgebühren in Freiburg. In Freiburg hatte ein FDP-Stadtrat dagegen geklagt, dass die Gebühren Ende 2021 von 30 Euro auf einen Basisbetrag von 360 Euro pro Jahr erhöht worden waren. Der Kläger sieht in der Erhöhung eine unzumutbare Belastung für viele Menschen, zudem fehlten nachvollziehbare Berechnungsgrundlagen.

Greta Thunberg wirbt in Bonn für Ehrgeiz im Kampf gegen Erderhitzung

BONN: Eine Woche nach Beginn der Zwischenverhandlungen für die nächste UN-Klimakonferenz will die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an diesem Dienstag in Bonn für mehr Ehrgeiz und Tempo im Kampf gegen die Erderhitzung werben. Zu der Pressekonferenz (13.00 Uhr) werden auch der Klimaaktivist Eric Njuguna aus Kenia sowie Klima-Unterhändler aus Kolumbien und den Marshallinseln erwartet.

Bundesamt mit Details zu deutlich gesunkener Mai-Inflationsrate

WIESBADEN: Im Mai ist die Teuerungsrate in Deutschland deutlich auf 6,1 Prozent gesunken - das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Dienstag (08.00 Uhr) die Details zu seiner Schätzung von vor zwei Wochen. Niedriger als im Mai dieses Jahres war die jährliche Inflationsrate in Deutschland demnach zuletzt im März 2022 mit damals 5,9 Prozent.

Illerkirchberg-Prozess: Mutmaßlicher Täter wird wohl schweigen

ULM: Der Angeklagte im Fall des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg hat an diesem Dienstag die Möglichkeit, sich zu den Tatvorwürfen zu äußern. Seiner Verteidigerin zufolge wird er am zweiten Prozesstag vor dem Ulmer Landgericht (ab 08.30 Uhr) aber wohl schweigen. Er habe sich umfassend bei Polizei und psychiatrischem Sachverständigen geäußert, erklärte die Juristin am Montag.

Prozessbeginn im Fall Ayleen - 30-Jähriger vor Gericht

GIEßEN: Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg beginnt an diesem Dienstag (09.00 Uhr) der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann vor dem Landgericht Gießen. Angeklagt ist er unter anderem wegen Mordes an der 14-Jährigen sowie versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger und Nötigung.

Mordserie erschüttert Frankreich - «Personalchef-Killer» vor Gericht

VALENCE: Im südfranzösischen Valence steht von Dienstag (09.00 Uhr) an ein 48 Jahre alter Mann vor Gericht, der zwei Personalleiterinnen und eine Arbeitsamtsmitarbeiterin erschossen haben soll. Außerdem soll der arbeitslose Ingenieur aus Lothringen versucht haben, einen weiteren Personaler zu erschießen. Zu den Taten kam es im Januar 2021 im Elsass sowie in Südfrankreich. Zu seinem Motiv hat der Angeklagte bislang geschwiegen.

Gericht verhandelt tödlichen Raser-Unfall auf Autobahn neu

INGOLSTADT: Fast vier Jahre nach einem tödlichen Raserunfall mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 9 muss sich das Landgericht Ingolstadt erneut mit dem Fall befassen. Der Prozess gegen den inzwischen 26 Jahre alten Unfallfahrer wird ab Dienstag (09.15 Uhr) neu aufgerollt. Der Mann war bereits einmal zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge verurteilt worden, der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil allerdings aufgehoben.

BGH entscheidet im Streit über DFB-Regeln für Spielervermittler

KARLSRUHE: Zu der Frage, inwieweit der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Vorschriften für das Geschäft von Spielervermittlern aufstellen darf, gibt der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (10.00 Uhr) seine Entscheidung bekannt. Es geht um einen Streit zwischen dem DFB und einem der führenden Spielerberater in Deutschland, Roger Wittmann. Zentraler Streitpunkt ist ein Reglement, das der DFB 2015 für die Zusammenarbeit von Fußballvereinen, Spielern und Vermittlern erlassen hatte. Spielerberater kritisierten, dass es gegen das Kartellverbot verstoße.