Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.05.23 | Überblick

Ampel-Koalition berät Kompromisslinien beim Heizungsgesetz

BERLIN: Die Gesetzespläne für mehr Klimaschutz in Gebäuden haben in der Ampel-Koalition in den vergangenen Wochen für reichlich Misstöne gesorgt. Nun zeigt sich der grüne Wirtschaftsminister bei wichtigen Stellschrauben gesprächsbereit. Robert Habeck will am Dienstag Abgeordnete der Ampel aus SPD, Grünen und FDP treffen und Kompromisslinien beim Gebäudeenergiegesetz ausloten. Habeck hatte zuvor betont, er hoffe, dass die Diskussion nun «eine konstruktive, lösungsorientierte» Richtung einschlägt. Anpassungen könnte es bei dem Starttermin, künftig noch zugelassenen Heizungen oder der möglichen staatlichen Förderung geben.

Faeser besucht polnisch-deutsche Grenze - Debatte über Kontrollen

SWIECKO: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich bei einem Besuch in Polen nahe der deutschen Grenze am Dienstag über die Zusammenarbeit der Polizei informieren. Im Gemeinsamen Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko trifft sie sich mit ihrem polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski (11.00 Uhr). Dabei geht es voraussichtlich auch um Maßnahmen im Kampf gegen Schleuser und die Frage stationärer Grenzkontrollen. Faeser lehnt solche Kontrollen derzeit ab.

Steinmeier eröffnet Konferenz zu deutsch-litauischen Beziehungen

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Dienstag (11.00 Uhr) in Vilnius eine Konferenz zum 700-jährigen Bestehen der Stadt und zu den seitdem gewachsenen deutsch-litauischen Beziehungen. Zuvor trifft er sich mit Staatspräsident Gitanas Nauseda, der ihn zu der Konferenz eingeladen hatte. Am Nachmittag will sich Steinmeier auf dem Truppenübungsplatz Pabrade ein Übungsschießen des von Deutschland geführten multinationalen Gefechtsverbandes anschauen.

Urteil gegen Cum-Ex-Architekt Berger in Wiesbaden erwartet

WIESBADEN: Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird am Dienstag (14 Uhr) am Landgericht Wiesbaden ein Urteil gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger erwartet. Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat wegen schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten gefordert - das wäre mehr als in einem ersten Cum-Ex-Urteil gegen Berger am Landgericht Bonn bei kleinerer Schadenssumme. Der 72-Jährige solle zudem Taterträge in Millionenhöhe zurückzahlen. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch für Berger.

Tarifkonflikt bei der Bahn: Reaktion der Gewerkschaft erwartet

BERLIN: Bei den Verhandlungen in Fulda hat die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt - am Dienstag wird nun die Reaktion der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darauf erwartet. Die Bahn hatte der Gewerkschaft bis einschließlich Dienstagabend Zeit für die Rückmeldung gegeben. Erwartet wird, dass die Delegationen beider Seiten schon in den nächsten Tagen zu neuen Gesprächen zusammenkommen werden. Die EVG hatte am Donnerstag bereits kurz nach Erhalt des Angebots mitgeteilt, dass sie in der Woche nach Pfingsten weiterverhandeln will. Weitere Warnstreiks bei der Bahn erscheinen derzeit eher unwahrscheinlich. Das neue DB-Angebot für gut 180.000 Beschäftigte sieht zwölf Prozent mehr Geld für die unteren, zehn Prozent mehr für die mittleren und acht Prozent mehr für die oberen Einkommensgruppen vor.

Batteriezellen-Hersteller ACC eröffnet Werk in Nordfrankreich

DOUVRIN: Der deutsch-französische Batteriezellen-Hersteller ACC eröffnet am Dienstag (13.00 Uhr) in Nordfrankreich ein großes Werk. Zum Start der Fabrik des Gemeinschaftsunternehmens der Autokonzerne Mercedes-Benz und Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat) sowie des Energiekonzerns Total sind nach französischen Angaben Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Italiens Wirtschaftsminister Adolfo Urso anwesend. Außer im französischen Billy-Berclau/Douvrin errichtet ACC Batteriezellwerke in Kaiserslautern und dem italienischen Termoli. Das deutsch-französische Vorzeigeprojekt wird von beiden Ländern unterstützt.

China will drei Astronauten zu seiner Raumstation bringen

JIUQUAN: China startet an diesem Dienstag seine nächste bemannte Raumfahrtmission. Eine Rakete vom Typ «Langer Marsch» soll das Raumschiff «Shenzhou 16» mit drei Astronauten an Bord vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in Nordwestchina aus ins All bringen. Die Raumfahrer sollen ihre Kollegen an Bord der chinesischen Raumstation «Tiangong» (Himmelspalast) ablösen. Es ist der erste Besatzungswechsel seit der regulären Inbetriebnahme der Raumstation Anfang des Jahres.

Deutscher Wetterdienst legt Bilanz für das Frühjahr vor

OFFENBACH: Ungewohnt nass und oft kühl: In diesem Jahr ließ das frühlingshafte Wetter gefühlt sehr lange auf sich warten. Wie die drei Monate März, April und Mai meteorologisch einzuordnen sind, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an diesem Dienstag bekannt. Nach einer vorläufigen Einschätzung sticht vor allem die Regenmenge ins Auge: Dem trockenen Frühjahr 2022 mit im Mittel 118 Litern pro Quadratmeter folgte ein viel feuchteres Frühjahr 2023 mit mehr als 200 Litern pro Quadratmeter.

Prozess gegen Hundehalterin wegen zwölf toter Hunde beginnt

CALW: Zwölf Schlittenhunde sind nach einer lauen Juli-Nacht in einem Transporter tot, gegen ihre Halterin beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein Prozess vor dem Amtsgericht Calw. Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft der Frau vor, 26 Huskys über Nacht in 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Transporter in Dobel nahe Pforzheim gehalten zu haben. Dabei sollen die Hunde erheblichem Leid ausgesetzt gewesen und mutmaßlich erstickt sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Calw einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Halterin erlassen. Dagegen legte die Frau Einspruch ein.

Rummenigge vor Aufnahme in Bayern-Aufsichtsrat

MÜNCHEN: Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge soll beim deutschen Fußball-Meister nach der Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wieder mehr eingebunden werden. Der 67-Jährige soll nach dem Willen der Vereinsführung am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters in München in das Führungsgremium aufgenommen werden. «Wir werden auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen», sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern, darunter auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Zverev startet in French Open - Auch Hanfmann im Einsatz

PARIS: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev startet am Dienstag in die French Open. Der 26-Jährige trifft in der ersten Runde auf den Südafrikaner Lloyd Harris, das Spiel ist als zweite Partie des Tages auf Court Simonne-Mathieu angesetzt. Der Tennis-Tag beim Grand-Slam-Turnier in Paris startet um 11.00 Uhr. Es ist der erste Auftritt von Zverev im Stade Roland Garros nach seiner schweren Knöchelverletzung im Halbfinale des Vorjahres gegen Rafael Nadal, der dieses Jahr verletzt fehlt.