Das bringt der Dienstag

EU-Verteidigungsminister beraten über weitere Ukraine-Unterstützung

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Brüssel über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Erwartet wird, dass über zusätzliche Munitionslieferungen an das von Russland angegriffene Land gesprochen wird. Die Hilfe aus der EU soll die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen, neue Offensiven zu starten.

Habeck lädt zu zweitem «Windgipfel» ein

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) berät an diesem Dienstag (11.00 Uhr) mit Vertretern von Ländern, Kommunen und Windindustrie über Möglichkeiten zum Ausbau der Windkraft. Der Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, Klimaziele zu erreichen. Damit will man unabhängiger werden von fossilen Energien wie Kohle und Gas.

SPD feiert 160. Geburtstag

BERLIN: Die SPD feiert am Dienstag in Berlin ihren 160. Geburtstag. Am 23. Mai 1863 gründete Friedrich Lassalle im Leipziger Pantheon den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV), dem Vorläufer der heutigen Sozialdemokratischen Partei. Bei der Veranstaltung unter dem Titel «Fortschritt braucht Gerechtigkeit - Seit 160 Jahren Ideen für morgen» sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil.

Bahn und EVG treffen sich zu dreitägigen Tarifgesprächen in Fulda

BERLIN/FULDA: Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn geht es an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in Fulda in die vorerst letzte geplante Verhandlungsrunde zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft EVG. Bis einschließlich Donnerstag haben sich beide Seiten Zeit genommen, um im lange festgefahrenen Streit über mehr Geld für die rund 180.000 Beschäftigten eine Lösung zu finden. Sollte das nicht gelingen, drohen neue Warnstreiks und eine Urabstimmung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über unbefristete Streiks.

BGH urteilt zum «Recht auf Vergessenwerden» im Netz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof will am Dienstag (12.00 Uhr) verkünden, wann Betroffene ein Recht darauf haben, dass Google Artikel über sie aus seinen Trefferlisten entfernt. Die Karlsruher Richter dürften sich an einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs orientieren, wonach der Suchmaschinen-Betreiber nicht verpflichtet ist, aktiv nach kritischen Artikeln zu forschen.

Prozess wegen Volksverhetzung gegen Corona-Kritiker Bhakdi

KIEL: Der Mediziner und Autor Sucharit Bhakdi muss sich wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung am Dienstag vor dem Amtsgericht Plön verantworten. Der Mikrobiologe gilt als einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Impfungen und -Maßnahmen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 76-Jährigen vor, sich im April 2021 im Zusammenhang mit kritischen Äußerungen zur Impfpolitik Israels antisemitisch geäußert zu haben.

Flughafenbetreiber Fraport hält Hauptversammlung wieder online ab

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält an diesem Dienstag (9.00 Uhr) seine Hauptversammlung ab. Vorstand und Aufsichtsrat versammeln sich in einem Gebäude am Frankfurter Flughafen, während Aktionäre dort kein Recht auf Anwesenheit haben. Vorab wies Vorstandschef Stefan Schulte auf die starke Entwicklung der Auslandsaktivitäten hin, die sich nach dem Corona-Schock schneller erholen als das heimische Drehkreuz.

Lindner stellt Jahresbilanz des Zolls vor

HAMBURG: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will am Dienstag (10.00 Uhr) in Hamburg die Jahresbilanz des Zolls vorstellen. Darin berichtet der Zoll über Abgaben und Verbrauchssteuern sowie die Bekämpfung des Schmuggels von Drogen, Zigaretten und gefälschten Markenprodukten.

Bundeskriminalamt informiert über Gewalttaten gegen Kinder

BERLIN: Das Bundeskriminalamt (BKA) informiert am Dienstag (10.00 Uhr) über die Entwicklung bei Gewalttaten gegen Kinder. Vorgestellt wird eine Auswertung der Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 erfasst worden sind. Im Vorjahr hatte sich eine Zunahme der bekannten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch gezeigt.

Urteil im Prozess um mutmaßlichen Serienvergewaltiger erwartet

HAMBURG: Im Prozess um einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger vor dem Landgericht Hamburg wird am Dienstag (15.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Er soll vier junge Frauen zwischen 16 und 21 Jahren angesprochen und sich als Model- oder Musikagent ausgegeben haben. Auf diese Weise soll er seine Opfer in eine Wohnung oder in Parks gelockt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Zweiter Anlauf für Auktion von New Yorks «Bügeleisen-Gebäude»

NEW YORK: Nach einem ersten gescheiterten Versuch soll das berühmte New Yorker «Bügeleisen-Gebäude» am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) doch noch versteigert werden. Das Gebäude in Manhattan war bereits Ende März für 190 Millionen Dollar (etwa 175 Millionen Euro) versteigert worden. Der Käufer hatte dann aber eine erste Anzahlung von 19 Millionen Dollar nicht fristgerecht bezahlt. Das Flatiron Building gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt - auch durch zahlreiche Filme und Fernsehserien. Eröffnet wurde es 1902.

Deutsches Eishockey-Team bei WM zum Vorrunden-Ende gegen Frankreich

TAMPERE: Das deutsche Eishockey-Team benötigt zum Abschluss der WM-Vorrunde am Dienstag (11.20 Uhr) noch einen Sieg gegen Frankreich, um sicher ins Viertelfinale einzuziehen. Im Falle einer Niederlage wäre die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis am Abend auf finnische Schützenhilfe gegen Dänemark angewiesen. Deutschland muss auf den verletzten Berliner Stürmer Manuel Wiederer verzichten. Gelingt der vierte deutsche WM-Sieg in Serie stünde am Donnerstag das Viertelfinale gegen die Schweiz an.