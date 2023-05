Das bringt der Dienstag

Scholz hält Grundsatzrede im Europa-Parlament

STRAßBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag vor dem Europäischen Parlament im französischen Straßburg eine Grundsatzrede zur aktuellen Lage und Zukunft der Europäischen Union halten (10.45 Uhr). Es ist bereits die zweite große Europa-Rede des SPD-Politikers seit seinem Amtsantritt vor 17 Monaten.

Von der Leyen wird zum Europatag in Kiew erwartet

KIEW: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Dienstag zur Feier des Europatags in Kiew erwartet. Nach Angaben eines Sprechers will die deutsche Spitzenpolitikerin in der ukrainischen Hauptstadt unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen und erneut die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bekräftigen.

Chinas Außenminister für Spontanbesuch in Berlin

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock trifft am Dienstag (12.30 Uhr) in Berlin ihren chinesischen Amtskollegen Qin Gang. Das Gespräch dürfte der Vorbereitung der für Juni geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen dienen, zu denen der neue chinesische Ministerpräsident Li Qiang nach Berlin eingeladen wurde. Als weitere Stationen der fünftägigen Reise Qin Gangs kündigte das Außenministerium in Peking Frankreich und Norwegen an.

Putin will bei Militärparade auf Rotem Platz auftreten

MOSKAU: Russland feiert an diesem Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Die Feierlichkeiten werden - wie schon im Vorjahr - überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau (ab 09.00 Uhr MESZ) auch Kremlchef Wladimir Putin auftreten.

Neue Statistik zu politisch motivierter Kriminalität 2022

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, stellen an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität für das vergangene Jahr vor. Vorläufige Zahlen zu Körperverletzungen mit politischem Motiv waren bereits im Februar bekannt geworden.

Bundesweiter Warnstreik der Klinikärzte - Kundgebung in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Im Tarifstreit um mehr Geld ruft der Marburger Bund am Dienstag Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser bundesweit erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Außerdem ist eine zentrale Kundgebung der deutschlandweiten Proteste am Mittag (13.00 Uhr) auf dem Römerberg in Frankfurt am Main geplant. Dazu erwartet die Ärztegewerkschaft rund 5000 Teilnehmer.

BGH prüft: Was darf aus Tagebuch bei «Cum-Ex»-Skandal zitiert werden?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof BGH prüft, inwiefern Medien im Zusammenhang mit dem «Cum-Ex»-Skandal aus Tagebüchern zitieren durften. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht, in dem wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitiert worden war. Der Banker Christian Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt und klagte gegen die Veröffentlichung.

Hauptversammlung der Lufthansa erneut online

FRANKFURT/MÜNCHEN: Die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa AG wird an diesem Dienstag (12 Uhr) erneut online abgewickelt. Vorstand und Aufsichtsrat des MDax-Konzerns treffen sich in München, während die Aktionäre die Veranstaltung lediglich im Internet verfolgen können.

BGH verhandelt zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen

KARLSRUHE: Ob Banken sogenannte Negativzinsen aus einem Schuldscheindarlehen zahlen müssen, will der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (9.00 Uhr) prüfen. Bei der Verhandlung in Karlsruhe geht es um fünf gleichlautende Schuldscheine über je 20 Millionen Euro, die das Land Nordrhein-Westfalen der DZ Hyp AG ausgestellt hatte.

Eishockey-Nationalteam bestreitet WM-Generalprobe in München

MÜNCHEN: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstagabend (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in München gegen die USA ihr letztes Testspiel vor dem Start der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Für den neuen Bundestrainer Harold Kreis geht es darum, seinen erst in der vergangenen Woche halb umgekrempelten Kader noch einmal einzuspielen und frische Kräfte einzubauen.

Halbfinal-Kracher in Champions League: Real empfängt City

MADRID: Am Dienstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Halbfinale der Champions League zwischen den Titelfavoriten Real Madrid und Manchester City. Der spanische Fußball-Rekordmeister mit den deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger setzt im Hinspiel (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) auf den Heimvorteil im Estadio Santiago Bernabéu.