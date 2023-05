Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Überblick

Dutzende Länder beraten in Berlin über Klimaschutz

BERLIN: Dutzende Länder beraten ab diesem Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin beim Petersberger Klimadialog. Nach Angaben der Bundesregierung werden zu der zweitägigen Veranstaltung unter Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Vertreter aus 40 Staaten erwartet. UN-Generalsekretär António Guterres soll ein Videogrußwort sprechen.

Grüner Wasserstoff für grünen Stahl: Steinmeier besucht Unternehmen

DUISBURG/OBERHAUSEN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag zwei Unternehmen im Ruhrgebiet. Im Mittelpunkt steht der klimaneutrale Umbau der Industrie, bei dem grüner Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen soll. Bei Deutschlands größtem Stahlhersteller Thyssenkrupp in Duisburg will sich das Staatsoberhaupt über eine geplante Anlage zur Stahlerzeugung informieren, die ab Ende 2026 in Betrieb genommen werden soll. Beim Industriegase-Unternehmen Air Liquide in Oberhausen will sich Steinmeier anschließend über eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff informieren, einen sogenannten Elektrolyseur.

«Met Ball»: Starbesetzte Gala am New Yorker Metropolitan Museum

NEW YORK: Stars wie die Schauspielerinnen Penélope Cruz und Michaela Coel, Musikerin Dua Lipa und Ex-Tennis-Profi Roger Federer werden am Dienstag (ab 18.00 Ortszeit am Montag, 00.00 Uhr am Dienstag MESZ) im New Yorker Metropolitan Museum zur Met-Gala erwartet. Die starbesetzte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue».

Neuauflage des Pokal-Endspiels von 2022: Freiburg trifft auf Leipzig

FREIBURG: Im ersten Pokal-Halbfinale zwischen den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und RB Leipzig kommt es am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) zur Neuauflage des Endspiels von 2022. Vor einem Jahr hatten sich die Sachsen durchgesetzt und erstmals den Cup geholt, dieses Mal setzen die Freiburger auf ihre Heimstärke.