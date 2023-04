Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.23 | Überblick

Steinmeier setzt Kanada-Reise in Vancouver fort

OTTAWA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Kanada-Reise am Dienstag in Vancouver fort. Dort will er sich unter anderem das Werk eines deutschen Herstellers von Brennstoffzellen anschauen und an einem Runden Tisch der deutschen und kanadischen Wirtschaft teilnehmen.

Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf gegen Trump beginnt

NEW YORK: Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump beginnt an diesem Dienstag in New York ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren (ab 15.30 Uhr/MESZ) in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden.

Nach Warnstreik: Deutsche Bahn und EVG verhandeln weiter

FULDA: Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn kommen am Dienstag (ab 9.00 Uhr) in Fulda zur dritten Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt zusammen. Nach dem mehrstündigen Warnstreik am Freitag und einem insgesamt raueren Ton in den vergangenen Tagen steht den Verhandlern eine schwierige Runde bevor. Ein Abschluss gilt als unwahrscheinlich.

Ex-Audi-Chef Stadler muss vor Gericht Farbe bekennen

MÜNCHEN: Im Strafprozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler um geschönte Abgaswerte bei Dieselautos wird am Dienstag (9.15 Uhr) eine entscheidende Weichenstellung erwartet. Das Landgericht München hat Stadler und dem früheren Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, bei vollen Geständnissen Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt.

Neue Wirtschaftsvereinigung der Grünen feiert Auftakt

BERLIN: Ein neuer Verein soll die Verbindungen zwischen den Grünen und der Wirtschaft stärken. Die Organisation mit dem Namen «Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen» feiert an diesem Dienstag (10.50 Uhr) in Berlin offiziell ihren Auftakt.

BGH prüft: Wann muss Google Links aus der Trefferliste entfernen?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Dienstag (9.30 Uhr) zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet. Die Frage ist, wann Suchmaschinen-Betreiber wie Google dazu verpflichtet sind, Links zu fragwürdigen Artikeln auf Wunsch des Betroffenen zu löschen. In dem Fall sieht sich ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche von einer US-amerikanischen Internetseite in Misskredit gebracht.

Mindestlohn statt Taschengeld: Ehemalige Yoga-Priesterin klagt

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) in Erfurt den Fall einer Priesterin aus einer Yoga-Gemeinschaft, die statt eines Taschengeldes Mindestlohn verlangt. Bei der Klägerin handelt es sich um eine Juristin, die etwa acht Jahre lang Mitglied der spirituellen Gemeinschaft war.

Nach Nothochzeit mit Credit Suisse: UBS legt Quartalszahlen vor

ZÜRICH: Die Schweizer Großbank UBS legt fünf Wochen nach der Nothochzeit mit der strauchelnden Konkurrentin Credit Suisse (CS) ihr Ergebnis für das erste Quartal vor. Anders als die durch Milliardenverluste geschwächte CS war sie 2022 in guter Verfassung: Sie steigerte ihren Gewinn dank eines guten Schlussquartals um zwei Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (gut 7 Mrd Euro).

Japanische Sonde vor Mondlandung - Gelingt erstmals private Mission?

TOKIO: Der kommerzielle japanische Mondlander «Hakuto-R» soll an diesem Dienstag gegen 18.40 Uhr (MESZ) auf dem Erdtrabanten aufsetzen. Gelingt die Landung, wäre das erstmals für eine private Mondmission. «Hakuto-R» war im deutschen Ottobrunn bei München getestet worden.