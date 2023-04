Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.23 | Überblick

Bundesverfassungsgericht überprüft Wahlrechtsreform von 2020

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht prüft am Dienstag (10.00 Uhr), ob der aktuelle Bundestag nach einem in jeder Hinsicht verfassungsgemäßen Wahlrecht zustande gekommen ist. Die Vorgänger-Regierung aus CDU/CSU und SPD hatte 2020 im Alleingang das Verfahren der Sitzzuteilung geändert. Dagegen hatten die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken in Karlsruhe geklagt.

Arbeitsgruppe stellt Missbrauchsbericht für Erzbistum Freiburg vor

FREIBURG: Nach jahrelanger Vorbereitung stellt eine unabhängige Arbeitsgruppe am Dienstag (10.30 Uhr) in Freiburg ihren Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche vor. Der Report soll aufzeigen, wie Vertuschung und Missbrauch im Erzbistum Freiburg möglich waren. Es werden dafür 24 Missbrauchsfälle exemplarisch dargestellt. Erzbischof Stephan Burger will sich ebenfalls äußern.

G7-Außenminister beraten über Afrika und Atom-Abrüstung

KARUIZAWA: Mit Beratungen über die Lage in Afrika und die atomare Abrüstung geht an diesem Dienstag das Treffen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan zu Ende. Beim Thema Afrika dürfte es auch um die Gewalt im Sudan und die Lage in der Sahelzone geben. Die Diskussion über die Zukunft der Atom-Abrüstung und der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen findet vor dem Hintergrund der Entwicklungen in China und Russland statt. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teil.

Scholz empfängt Schweizer Bundespräsidenten Berset

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Dienstag den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset im Kanzleramt. Dabei soll es nach um wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Prozess um Bilanzfälschung - Ehemaliger Steinhoff-Manager vor Gericht

OLDENBURG: Im Bilanzskandal um den internationalen Möbelkonzern Steinhoff stehen von diesem Dienstag an (9.00 Uhr) der frühere Chef Markus Jooste und ein Treuhänder vor dem Oldenburger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Konzernchef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.

Automesse in Shanghai beginnt - E-Mobilität im Fokus

SHANGHAI: In Shanghai öffnet am Dienstag die internationale Automesse ihre Tore. China ist der größte Automarkt der Welt, deshalb gilt die Messe als besonders wichtig für die Branche. In der Volksrepublik steigt der Absatz von Elektroautos stark. E-Autos haben bereits einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Für deutsche Hersteller läuft es allerdings schleppend.