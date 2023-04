Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.04.23 | Überblick

Erdogans Regierungspartei beginnt Wahlkampf für Abstimmung im Mai

ISTANBUL: Die Regierungspartei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will am Dienstag offiziell in den Wahlkampf starten. Dazu sollen die Kandidaten, die für Erdogans islamisch-konservative AKP bei der Parlamentswahl im Mai antreten, vorgestellt werden. Die Opposition hat teilweise schon mit ihrem Wahlkampf begonnen. Er läuft wegen der schweren Erdbebenkatastrophe Anfang Februar über Parteigrenzen hinweg diesmal zurückhaltend ab. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden gleichzeitig am 14. Mai statt. Türken im Ausland können bereits ab dem 27. April abstimmen.

Biden beginnt Reise nach Nordirland und Irland

BELFAST: US-Präsident Joe Biden bricht an diesem Dienstag zu einer Reise nach Nordirland und Irland auf. Biden fliegt zunächst in die nordirische Hauptstadt Belfast, wo er am Abend erwartet wird. Auf seinem Programm, das am Mittwoch beginnt, stehen ein Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und eine Rede vor Studenten. Biden will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen. Der Vertrag beendete 1998 den Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland.

Brasiliens Präsident Lula beginnt China-Reise

PEKING: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva beginnt an diesem Dienstag eine Reise nach China, die er im vergangenen Monat wegen einer Lungenentzündung verschieben musste. Während des fünftägigen Besuchs steht auch eine Begegnung mit Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Programm. Beide Staaten gehören zur G20-Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer. Die Volksrepublik ist für Lateinamerikas größtes Land wichtigster Handelspartner und auch einer der wichtigsten Investoren.

IWF legt neue Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt am Dienstag (15.00 Uhr MEZ) eine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor. IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas wird die Ergebnisse der Schätzung in Washington vorstellen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hatte bereits deutlich gemacht, dass die Wachstumsaussichten infolge des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation weltweit bei unter 3 Prozent liegen dürften. Auch für die kommenden fünf Jahre sagte sie ein «historisch schwaches» Wachstum von um die 3 Prozent voraus.

Superstar Helene Fischer startet Mega-Tournee in Hamburg

BREMEN: Schlagerkönigin Helene Fischer wird am Dienstag (19.00 Uhr) in Hamburg ihre Tournee starten. Wegen einer bei akrobatischen Proben erlittenen Rippenfraktur hatte der eigentlich für Ende März in Bremen geplante Auftakt ebenso wie Shows in Köln verschoben werden müssen. Nach dem Beginn in Hamburg mit Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der Barclays Arena sind nach Angaben des Tournee-Veranstalters Live Nation rund 70 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant.

DFB-Frauen bei Marozsan-Abschied von Brasilien gefordert

NÜRNBERG: Vier Tage nach dem glücklichen 1:0 in den Niederlanden fordern die deutschen Fußballerinnen in Nürnberg den Südamerika-Meister Brasilien. Zur Partie im Max-Morlock-Stadion werden an diesem Dienstag (18.00 Uhr/ARD) über 30.000 Zuschauer erwartet. Für die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es das drittletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland.

FC Bayern im Champions-League-Kracher zu Gast bei Manchester City

MANCHESTER: Der FC Bayern München will sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Die Bayern sind am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim englischen Meister um Coach Pep Guardiola und Stürmerstar Erling Haaland zu Gast.

Turn-EM beginnt mit Team-Wettbewerb der Männer

ANTALYA: Im türkischen Antalya beginnen an diesem Dienstag die Turn-Europameisterschaften. Zum Auftakt steht ab 9.00 Uhr der Team-Wettbewerb der Männer auf dem Programm. Für die deutsche Riege mit Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Halle/Saale), Lucas Kochan (Cottbus), Nick Klessing (Halle/Saale) und EM-Debütant Pascal Brendel (Wetzlar) geht es darum, mindestens Platz 13 zu belegen und sich damit für die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spielen 2024 in Paris vergeben.