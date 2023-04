Das bringt der Dienstag

Finnland tritt Nato bei - Außenminister beraten mit Ukraine

BRÜSSEL: Finnland wird am Dienstag offiziell 31. Mitglied der Nato. Zum Beitritt des Landes am Nachmittag ist eine Zeremonie vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie werden neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre 29 Kollegen der anderen aktuellen Mitgliedstaaten erwartet. Finnlands Beitritt zur Nato ist Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine.

Ex-Präsident Trump zu Anklageverlesung in New York erwartet

WASHINGTON/NEW YORK: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag zur Anklageverlesung vor Gericht in New York erwartet. Rund 30 Anklagepunkte sollen dabei Medienberichten zufolge gegen den 76-Jährigen vorgebracht werden. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016.

Rekordgewinn 2022? Dekabank legt Bilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Die Dekabank legt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) voraussichtlich einen Rekordgewinn für 2022 vor. Nach neun Monaten stand im vergangenen Jahr bei dem Wertpapierhaus der Sparkassen ein wirtschaftliches Ergebnis von 995,4 Millionen Euro in den Büchern - fast 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den bisher höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte hatte das Frankfurter Institut im Jahr 2010 mit 925,1 Millionen Euro erzielt.

Flugtaxi-Hersteller Volocopter eröffnet Hangar mit Politprominenz

BRUCHSAL: Im Beisein einer ganzen Politikerriege will der badische Flugtaxi-Hersteller Volocopter am Dienstag (16.00 Uhr) in Bruchsal bei Karlsruhe einen Hangar öffnen. Damit gehe die Zertifizierung als Produktionsstätte einher, teilte das Unternehmen mit. Kommendes Jahr sollen die Fluggeräte bei den Olympischen Spielen in Paris abheben. Zur Eröffnungszeremonie werden unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet.

Vergewaltigungsprozess gegen selbst ernannten Wunderheiler

MÜNCHEN: Ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane, der eine damals 14 Jahre alte Patientin vergewaltigt haben soll, muss sich von Dienstag (9.15 Uhr) an in München vor Gericht verantworten. Das Mädchen war laut Staatsanwaltschaft bei ihm in Behandlung, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten. Zu den Behandlungsmethoden des 64-Jährigen sollen beispielsweise Froschgift, Massagen und Gesänge gehört haben. Er soll die 14-Jährige massiert und dann vergewaltigt haben. Außerdem soll er sie beim Sylvensteinspeicher in der Nähe von Lenggries nackt eine drei Meter hohe Klippe hinunter ins Wasser gestoßen haben.

Dauer-Streit Porno-Branche gegen Jugendschützer erneut vor Gericht

DÜSSELDORF: Der juristische Streit über die Verbreitung pornografischer Internetangebote aus dem Ausland und den Jugendschutz in Deutschland geht in die nächste Runde. Am Dienstag (11.00 Uhr) befasst sich das Verwaltungsgericht Düsseldorf im Hauptsacheverfahren mit dem Fall. Im Kern streiten die Beteiligten nach Angaben des Gerichts darum, ob von Unternehmen aus dem EU-Ausland, deren Programm weltweit abrufbar ist, verlangt werden kann, deutsches Jugendschutzrecht einzuhalten.

Urteil erwartet im Prozess wegen versuchter Anstiftung zum Mord

HAMBURG: Im Prozess gegen eine Ex-Schönheitschirurgin und ihren Ehemann wegen gemeinschaftlich versuchter Anstiftung zum Mord wird am Dienstag (8.00 Uhr) das Urteil erwartet. Am Freitag hatte das Landgericht Hamburg wegen eines Befangenheitsantrags nicht wie geplant das Urteil verkünden können. Die 49 Jahre alte Ärztin und der 51 Jahre alte Unternehmer, die zuletzt in Stuttgart lebten, sollen laut Anklage versucht haben, über das Darknet einen Auftragsmörder zu akquirieren, der den in Hamburg lebenden, früheren Lebenspartner der Frau töten sollte.

Sterne für die Spitzengastronomie - «Guide Michelin» wird vorgestellt

KARLSRUHE: Welches sind die Top-Restaurants in Deutschland? An diesem Dienstag (ab 17.00 Uhr) werden in Karlsruhe die diesjährigen Michelin-Sterne bekanntgegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich in den Feinschmecker-Olymp gekocht haben, wer eventuell noch einen weiteren Stern bekommt - und auch, wessen Stern am Sinken ist. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im vergangenen Jahr waren 327 Restaurants ausgezeichnet worden.

Tuchels zweites Spiel als Bayern-Coach gegen Freiburg

BERLIN: Auch bei seiner zweiten Partie als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München hat Thomas Tuchel ein Heimspiel. Nur drei Tage nach dem Debüt beim 4:2- gegen Borussia Dortmund trifft Tuchel am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (20.45 Uhr/Sky und ARD) auf den dienstältesten Coach der Liga: Christian Streich. Im Falle einer Niederlage wäre der Traum vom Triple mit Tuchel für die Bayern bereits nach knapp zwei Wochen mit dem neuen Coach beendet. Im ersten Spiel des Dienstags empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Union Berlin (18.00 Uhr/ZDF und Sky).