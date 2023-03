Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.23 | Überblick

Ampel-Koalition setzt unterbrochenes Spitzentreffen fort

BERLIN: Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP setzen am Dienstagmorgen ihr unterbrochenes Krisentreffen im Kanzleramt fort. Im Koalitionsausschuss suchen sie Kompromisse in diversen Streitfragen. Vor allem geht es dabei um mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich und einen schnelleren Bau von Autobahnen. Das Treffen, das bereits am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr begonnen hatte, war am Montagmittag unterbrochen worden, da Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam reisten.

Kardinal Woelki wird vor Gericht vernommen

KÖLN: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki muss am Dienstag (14.00 Uhr) vor Gericht aussagen. Er werde im Rahmen der Beweisaufnahme vernommen. Der Chef des größten deutschen Bistums wehrt sich in dem presserechtlichen Verfahren gegen einen Online-Bericht der «Bild»-Zeitung, in dem über die Beförderung eines umstrittenen Pfarrers berichtet worden war. Der Pfarrer hatte Jahre zuvor mit einem 16 Jahre alten Prostituierten Sex gehabt. Nach Auffassung Woelkis hat die Zeitung fälschlicherweise behauptet, dass er bei der Ernennung des Pfarrers dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst habe.

Erneut Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich geplant

PARIS: In Frankreich haben die Gewerkschaften für diesen Dienstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den zehnten landesweiten Protesttag rechneten die Behörden mit rund 650.000 bis 900.000 Teilnehmern. Die über Wochen friedlichen Proteste wurden zuletzt von massiver Gewalt und Auseinandersetzungen überschattet. Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Nach 24-Stunden-Warnstreik: Verkehr in Deutschland rollt wieder an

BERLIN: Nach dem 24-Stunden-Warnstreik im öffentlichen Verkehr rollen die einzelnen Bereiche am Dienstag (Mitternacht) nach und nach wieder an. Allerdings müssen sich Fahrgäste insbesondere im Fernverkehr der Deutschen Bahn noch für einige Zeit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Auch an den Flughäfen dürfte noch nicht gleich alles reibungslos anlaufen. Nahezu sämtliche deutsche Flughafen außer Berlin waren vom gemeinsamen Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag betroffen.

Abstimmung der EU-Länder zur Zukunft von Verbrennern

BRÜSSEL: Nach der wochenlangen Blockade Deutschlands auf EU-Ebene im Streit über die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotor stimmen die EU-Staaten am Dienstag über das Gesetzesvorhaben ab. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten billigten am Montag einen entsprechenden Vorschlag der schwedischen Ratspräsidentschaft. Zuvor hatten sich Bundesregierung und EU-Kommission auf einen Kompromiss geeinigt, wonach auch nach 2035 Autos zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich mit klimaneutralen, künstlichen Kraftstoffen betrieben werden.

BGH äußert sich zu Schufa-Einträgen bei Privatinsolvenzen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich am Dienstag (8.00 Uhr) zu den zulässigen Speicherfristen für bestimmte Schufa-Einträge. Dabei geht es um abgeschlossene Privatinsolvenzen. Ein Betroffener will erreichen, dass die Schufa die Informationen darüber deutlich früher löschen muss als derzeit üblich. Durch eine Verbraucherinsolvenz können sich Privatleute in einem begrenzten Zeitraum von ihren Schulden befreien, auch wenn sie nicht alles zurückzahlen können.

Mitbewohner getötet - Urteil gegen Paar erwartet

ULM/LAICHINGEN: Im Prozess gegen ein Paar, das seinen Mitbewohner gefangen gehalten, misshandelt und getötet haben soll, wird am Dienstag vor dem Ulmer Landgericht das Urteil erwartet (13.30 Uhr). Eine 27-Jährige und ihr 24-jähriger Partner stehen im Verdacht, im Juni ihren Mitbewohner und Ex-Freund der Frau im Haus in Laichingen geschlagen und erwürgt zu haben. Damit wollten die beiden nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft vorangegangene Misshandlungen verdecken. Die Anklage hatte eine Verurteilung wegen Mordes für beide Beschuldigten gefordert, die Verteidigung beantragte dagegen jeweils einen Freispruch.

IOC berät über heikle Russland-Frage

LAUSANNE: In der Frage der Wiederzulassung russischer und belarussischer Sportler auf dem Weg zu den Sommerspielen 2024 will das Internationale Olympische Komitee am Dienstag (ab 9.00 Uhr) Eckpunkte festlegen. Die dreitägige Sitzung der IOC-Spitze in Lausanne beginnt mit Beratungen zu dieser heiklen Debatte, die derzeit die Sportwelt spaltet. Der olympische Dachverband um Präsident Thomas Bach plädiert für eine Rückkehr von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus in internationale Wettkämpfe, weil diese sonst dauerhaft diskriminiert würden.

Fußball-Nationalmannschaft will auch gegen Belgien siegen

KÖLN: Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen Peru bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien ein weiteres Länderspiel. Bundestrainer Hansi Flick will auch den zweiten Test erfolgreich bestreiten. Seine Startelf muss der Bundestrainer aber im Vergleich zum 2:0 gegen Peru auf mindestens zwei Positionen verändern. Der erkrankte Offensivspieler Kai Havertz und der leicht am Oberschenkel verletzte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck müssen ersetzt werden. Serge Gnabry und Thilo Kehrer rücken neu ins Team. Im Angriff sollen erneut Niclas Füllkrug und Timo Werner als Doppelspitze agieren.

U21 testet letztmals vor EM-Start: Duell mit Co-Gastgeber Rumänien

SIBIU: Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag ihr letztes offizielles Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Gegner ist auswärts in Sibiu EM-Co-Gastgeber Rumänien (18.00 Uhr/ProSieben Maxx). Vier Tage nach dem 2:2 gegen Japan in Frankfurt will Di Salvo die Partie für weitere Erkenntnisse in der Vorbereitung auf das Turnier in Georgien und Rumänien nutzen. Der Coach muss weiter auf einige Stammspieler verzichten, die verletzt fehlen oder für die A-Nationalmannschaft nominiert wurden. Zuletzt waren Tom Krauß, Kilian Fischer und Simon Asta abgereist.