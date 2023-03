Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.23 | Überblick

Putin setzt Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping fort

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping setzen an diesem Dienstag ihre Gespräche in Moskau fort. Nach dem Auftakt am Montag mit einem Vier-Augen-Gespräch auch zum Krieg in der Ukraine stehen am Haupttag des dreitägigen Besuchs Verhandlungen mit Regierungsdelegationen im Mittelpunkt. Dabei geht es vor allem auch um die wirtschaftliche Kooperation.

Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen nach Missbrauchsgutachten ab

MÜNCHEN: Die Staatsanwaltschaft München I hat ihre Ermittlungen gegen kirchliche Verantwortungsträger nach dem Gutachten zu sexueller Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising abgeschlossen. Die Ergebnisse sollen an diesem Dienstag (10.00 Uhr) vorgestellt werden. Im Februar waren auch Räume des Erzbistums durchsucht worden.

Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich in Weimar zur Klausur

WEIMAR: Die Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich an diesem Dienstag (14.00 Uhr) zu einer Klausur im thüringischen Weimar. Bei dem dreitägigen Treffen soll es um die Themen Klimaschutz, gesellschaftlicher Wandel und Zusammenhalt sowie eine Bilanz der bisherigen Arbeit der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen.

Ärzte-Warnstreiks in Kliniken in acht Bundesländern

BERLIN/HAMBURG: In der Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken ruft die Gewerkschaft Marburger Bund am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik in acht Bundesländern auf. Aktionen geplant sind den Angaben zufolge in Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hamburg - dort ist eine zentrale Kundgebung vorgesehen. Arbeitsniederlegungen soll es auch in einzelnen privaten Kliniken geben. Notfallbehandlungen sollen gewährleistet werden.

Bildungsministerin Stark-Watzinger zu Besuch in Taiwan

BERLIN: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) beginnt am Dienstag ihren Besuch in Taiwan. In der Hauptstadt Taipeh sind Gespräche mit Vertretern von Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft vorrangig aus den Bereichen Bildung und Technologie vorgesehen. Ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen steht offiziell nicht auf dem Programm. Stark-Watzinger war am Montag per Linienflug zu der Reise aufgebrochen, am Dienstagmorgen (Ortszeit) wurde ihre Ankunft in Taiwan erwartet. Nach Ministeriumsangaben ist es der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in der demokratischen Inselrepublik seit 26 Jahren.

Heil und Faeser auf Inforeise zu Fachkräfteeinwanderung in Toronto

OTTAWA: Nach ersten Gesprächen im kanadischen Ottawa setzen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil ihre Informationsreise zur Einwanderung von Fachkräften an diesem Dienstag in Toronto fort. Die SPD-Minister interessieren sich unter anderem dafür, wie Integration und Zusammenleben in einer Großstadt mit einem sehr hohen Anteil von neuen Einwanderern funktionieren.

EuGH verkündet wichtiges Urteil zur Haftung für Diesel-Abgastechnik

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) fällt am Dienstag (9.30 Uhr) sein mit Spannung erwartetes Urteil zum Diesel-Abgasskandal. Knackpunkt des Verfahrens ist, ob Käufer von Autos mit unzulässiger Abgastechnik auch dann Schadenersatz verlangen können, wenn die Hersteller fahrlässig gehandelt haben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) steht Diesel-Klägern nur dann Geld zu, wenn sie sittenwidrig und vorsätzlich getäuscht wurden. Diese strengen Kriterien waren bisher nur beim VW-Skandalmotor EA189 erfüllt.

Energiekonzern RWE legt Geschäftsbericht mit Milliardengewinn vor

ESSEN: Das auf erneuerbare Energien und Energiehandel spezialisierte Unternehmen RWE legt am Dienstag (07.00 Uhr) seine endgültigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Schon Ende Januar hatten die Essener ein über den eigenen Prognosen liegendes Ergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Demnach war das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zu 2021 um mehr als 70 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem die Geschäfte mit Wasser, Biomasse und Gas sowie der Energiehandel hätten sich zum Jahresende besser entwickelt als angenommen, hatte RWE berichtet. Das bereinigte Nettoergebnis gab der Konzern mit rund 3,2 Milliarden Euro an - mehr als doppelt so viel wie 2021.

Erster Spatenstich an Konverter für Nord-Süd-Stromverbindung

WOLMIRSTEDT: Die Vorbereitungen für die geplante 540 Kilometer lange Höchstspannungsleitung Suedostlink gehen in die nächste Phase. Am Startpunkt im Umspannwerk Wolmirstedt bei Magdeburg wird an diesem Dienstag (09.00 Uhr) der erste Spatenstich für einen Konverter gefeiert. Er soll Wechsel- in Gleichstrom umwandeln. Gleichstrom eignet sich besonders für die Stromübertragung über große Entfernungen. Das deutsche Stromnetz wird als Wechselstromnetz mit einer Frequenz von 50 Hertz betrieben.

Grimme-Preisträger werden bekannt gegeben

KÖLN: Das Grimme-Institut gibt am Dienstag (11.00 Uhr) in Köln bekannt, wer in diesem Jahr die begehrte Trophäe für Qualitätsfernsehen bekommt. Insgesamt waren 71 Produktionen und Einzelleistungen für den renommierten Grimme-Preis nominiert worden. Mittlerweile haben die Jurys ihre Urteile gefällt. Zwischen Bekanntgabe in Köln und Verleihung werden aber noch einige Tage vergehen - die Preis-Gala findet am 21. April in Marl statt.

DWD stellt Klima-Bilanz für das Jahr 2022 vor

OFFENBACH/BERLIN: Die Bilanz des Wetterjahres 2022 wurde schon zum Jahreswechsel gezogen - an diesem Dienstag (11.00 Uhr) ordnen die Klima-Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Jahr auch klimatologisch ein. Angesichts der mit dem Klimawandel zunehmenden Gefahr von Extremwetterlagen geht es außerdem um neue und zusätzliche Beobachtungsdaten, mit denen der DWD für jeden Ort in Deutschland die Stark- und Dauerregengefahr abschätzen kann. Diese Möglichkeit soll - auch als Beitrag zur Katastrophenvorsorge - vorgestellt werden.

Bericht prangert Sexismus und Rassismus in Londoner Polizei an

LONDON: In London wird am Dienstag ein Untersuchungsbericht vorgestellt, der für die skandalgeplagte Polizei verheerend ausfallen dürfte. Es wird allgemein erwartet, dass der unabhängige Report institutionellen Sexismus und Rassismus sowie Homophobie anprangern wird. Autorin Louise Casey, unabhängiges Mitglied des House of Lords, werde zudem vermutlich kritisieren, dass die Metropolitan Police (Met) ihre Beamten und Beschäftigten vor der Öffentlichkeit schütze, berichtete vorab die BBC.

Nach Tod beim CSD: Plädoyers beim Prozess in Münster erwartet

MÜNSTER: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Transmanns Malte C. beim Christopher Street Day (CSD) in Münster werden am Dienstag (ab 09.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 20-Jähriger wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge. Er soll beim CSD im vergangenen August mehrere Teilnehmende beleidigt haben. Als Malte C. couragiert dazwischen ging, schlug der Angeklagte ihn laut Staatsanwaltschaft auf die Brust und mehrfach gegen den Kopf. Der 25-Jährige fiel mit dem Hinterkopf aufs Pflaster und starb einige Tage später an den Folgen eines Schädelhirntraumas.

Theatertage Mülheim geben Nominierungen für Dramatikpreis bekannt

MÜLHEIM/RUHR: Die Mülheimer Theatertage geben am Dienstag (11.00 Uhr) die diesjährigen Nominierungen für den renommierten Dramatikpreis bekannt. Nominiert werden sieben Stücke deutschsprachiger Gegenwartsdramatik für Erwachsene und fünf für Kinder. Die Nominierungen seien aus mehr als 200 deutschsprachigen Uraufführungen ausgewählt worden, teilte die Festspielleitung mit. Beide Wettbewerbe sind mit je 15.000 Euro dotiert. Die Stücke werden ab dem 13. Mai in Mülheim/Ruhr aufgeführt.