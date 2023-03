Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.23 | Überblick

Bildungsgipfel berät über Probleme im Bildungssystem

BERLIN: In Berlin kommen am Dienstag Vertreter von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu einem «Bildungsgipfel» zusammen. Die Ampel-Parteien hatten ein solches Treffen in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Die Veranstaltung soll demnach «eine neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit» und engere Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen anstoßen. Verschiedene Zuständigkeiten erschweren oft Verbesserungen im Bildungssystem. Probleme gibt es genug - vom Lehrkräftemangel über Leistungsabfälle bei Grundschülern bis hin zu hohen Schulabbrecherquoten.

Wehrbeauftragte stellt Jahresbericht vor

BERLIN: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, stellt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) ihren Jahresbericht für 2022 vor. Zuvor übergibt Högl den Bericht an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD/10.30 Uhr). Die ursprünglich für Ende Februar geplante Vorstellung war wegen einer Corona-Infektion Högls auf Mitte März verschoben worden. Die Wehrbeauftragte hilft nach Artikel 45b des Grundgesetzes dem Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Sie gilt aber auch als Anwältin der Soldaten, die sich jederzeit an sie wenden können.

EU-Kommission legt Strommarktreform gegen hohe Preise vor

STRAßBURG: Die EU-Kommission legt am Dienstag ihren Vorschlag für eine Reform des europäischen Strommarkts vor, die vor allem Verbraucher entlasten soll. Im vergangenen Jahr hatten unter anderem explodierende Gaspreise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Strompreis in die Höhe getrieben. Grund dafür ist, dass der Strompreis bislang auch vom Gaspreis abhängig ist.

Wohl und Wehe der Zinswende: Sparkassen bilanzieren 2022

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlicht an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Frankfurt seine Bilanz. Seit Jahren fordern Sparkassen ein Ende des Null- und Negativzinskurses der Europäischen Zentralbank (EZB). Dass die Zinswende seit Sommer mit Wucht kommt, stellt die Institute vor neue Probleme. Wertpapiere wie Staatsanleihen haben teils deutlich an Wert verloren, regionale Sparkassenverbände berichteten über Abschreibungen in Milliardenhöhe und in der Folge sinkende Gewinne.

Weitere Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG

BERLIN: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen sich im laufenden Tarifstreit an diesem Dienstag (17.00 Uhr) zur zweiten Verhandlungsrunde in Berlin treffen. Die EVG erwarte von der Bahn weiterhin ein Angebot, betonte ein Gewerkschaftssprecher. Der Konzern hatte dies vergangene Woche in Aussicht gestellt. Dieses Angebot umfasse auch eine Lösung zum Mindestlohn, hieß es in einem Brief an die Gewerkschaft.

Bundesverwaltungsgericht verkündet Entscheidung über Rosneft-Klage

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet am Dienstag (14.00 Uhr) seine Entscheidung zur Klage gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft. Mit dem Schritt hatte der Bund im vorigen September faktisch die Kontrolle über Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing übernommen. Die Unternehmen sind Mehrheitseigner der wichtigen PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Rosneft hielt die Anordnung der Treuhandverwaltung für rechtswidrig und hat dagegen geklagt.

Fraport berichtet über schwieriges Übergangsjahr 2022

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport berichtet an diesem Dienstag (07.00 Uhr) über das schwierige Übergangsjahr 2022. Deutschlands größter Airport hatte im Gesamtjahr 48,9 Millionen Passagiere gezählt und erwartet auch im laufenden Jahr weitere Steigerungen. Das Rekordniveau von 2019 mit 70,6 Millionen Passagieren liegt aber in weiter Ferne.

VW-Konzern erläutert Ergebnisse 2022 und Pläne für das laufende Jahr

BERLIN/WOLFSBURG: Die Führung des Volkswagen-Konzerns stellt am Dienstag (ab 9.00 Uhr) die detaillierten Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr vor und will zentrale Vorhaben für 2023 erläutern. Dabei könnte es in Berlin auch Neuigkeiten zur Strategie geben, wie vorab aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören war. Europas größte Autogruppe will unter anderem ihr Angebot an E-Fahrzeugen ausbauen, die Planung weiterer Batteriezellfabriken vorantreiben sowie beim Thema Software und Digitalisierung frühere Verzögerungen aufholen.

EU-Parlament stimmt über Position zu neuen EU-Vorgaben für Gebäude ab

STRAßBURG: Das EU-Parlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) über seine Position zu neuen Energieeffizienzstandards für Gebäude ab. Das Vorhaben war zuletzt wegen möglicher hoher Kosten für Hausbesitzer kontrovers diskutiert worden.

Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis wird übergeben

FRANKFURT/MAIN: In der Frankfurter Paulskirche wird an diesem Dienstag (17.00 Uhr) der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis 2023 übergeben. Ausgezeichnet werden zwei Immunologen aus den USA: Frederick W. Alt aus Harvard und David G. Schatz aus Yale. Die beiden werden für die Entdeckung von Molekülen und Mechanismen ausgezeichnet, die unser Immunsystem dazu befähigen, Milliarden verschiedener Antigene schon beim ersten Kontakt zu erkennen.

Nach Amoktat äußern sich Behörden zum aktuellen Ermittlungsstand

HAMBURG: Nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg wollen sich die Spitzen von Innenbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft zum aktuellen Ermittlungsstand äußern. Zu der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus werden am Dienstag (12.30 Uhr) Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sowie Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts erwartet.

Neuer Prozess gegen Vergewaltiger mit Wolfsmaske

MÜNCHEN: Am Landgericht München I beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) ein neuer Prozess gegen einen Mann, der mit einer Wolfsmaske verkleidet ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt hat. Er war 2021 zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob zwar nicht den Schuldspruch als solchen auf, gab der Revision in Bezug auf die Höhe der Strafe aber statt.

Playoff-Viertelfinale in der DEL beginnt

DÜSSELDORF: In der Deutschen Eishockey Liga beginnt an diesem Dienstag das Playoff-Viertelfinale. Zum Auftakt treffen die Straubing Tigers und die Grizzlys Wolfsburg (19.00 Uhr) sowie die Adler Mannheim und die Kölner Haie (19.30 Uhr) aufeinander. Am Mittwoch starten die Serien ERC Ingolstadt gegen die Düsseldorf EG (19.00 Uhr) und EHC Red Bull München gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (19.30 Uhr/alle MagentaSport). Gespielt wird über maximal sieben Partien pro Serie, zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig («best-of-seven»).