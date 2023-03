Das bringt der Dienstag

Außenministerin Baerbock reist in den Irak

BAGDAD: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag in den Irak. Nach Angaben des irakischen Außenministeriums wird sich die Grünen-Politikerin in der Hauptstadt Bagdad auch mit Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani treffen. Zu den Themen gehört nach irakischen Angaben auch eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich zu Programm und Themen zunächst nicht äußern.

Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in Litauen

KAUNAS: Verteidigungsminister Boris Pistorius ist an diesem Dienstag zu Besuch beim Nato-Partner. Der SPD-Politiker trifft dabei auch Soldaten der Bundeswehr. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hält Deutschland seit Herbst vergangenen Jahres eine Kampfbrigade zur Verteidigung Litauens bereit. Bei der Übung «Griffin Lightning» trainieren derzeit mehrere hundert deutsche Soldaten der Brigade mit den litauischen Streitkräften.

Streiks gegen Rentenreform sollen Frankreich lahmlegen

PARIS: Mit einem neuen Streik- und Aktionstag wollen die Gewerkschaften in Frankreich an diesem Dienstag wegen der geplanten Rentenreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle «Frankreich zum Stillstand bringen», heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wird mit erheblichen Störungen im Zug- und Flugverkehr gerechnet. Präsident Emmanuel Macron will das Alter für den regulären Beginn der Rente schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Gewerkschaften halten das für ungerecht.

Chinas neuer Außenminister gibt erste Pressekonferenz

PEKING: Der neue chinesische Außenminister Qin Gang gibt an diesem Dienstag aus Anlass der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses in Peking seine erste Pressekonferenz. Erwartet wird, dass sich Qin Gang auch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie zum angespannten Verhältnis seines Landes mit den USA äußert.

Scholz stellt sich in Cottbus den Fragen der Bürger

COTTBUS: Nach der Klausur des Bundeskabinetts im brandenburgischen Meseberg will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (18.30 Uhr) in Cottbus Fragen von Bürgern stellen. Das sogenannte Kanzlergespräch findet in der Stadthalle statt.

Georg Gänswein präsentiert sein Buch über Benedikt XVI.

MÜNCHEN: Der langjährige Privatsekretär von Benedikt XVI., Georg Gänswein, präsentiert am Dienstag (18.00 Uhr) in München sein Buch über den emeritierten Papst. Der Titel lautet «Nichts als die Wahrheit». In Italien kam es bereits wenige Tage nach dem Tod von Joseph Ratzinger an Silvester vergangenen Jahres auf den Markt. An diesem Mittwoch erscheint es in deutscher Sprache. Auf Deutsch auf den Markt kommt. Darin geht es auch um das Verhältnis zwischen Benedikt und seinem Nachfolger Papst Franziskus.

Plädoyers im Prozess gegen Mahler wegen Volksverhetzung

POTSDAM: In einem Prozess gegen den Holocaust-Leugner Horst Mahler wegen Volksverhetzung werden am Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht Potsdam erwartet. Anschließend will der 87-Jährige nach Angaben des Gerichts selbst noch einmal Stellung nehmen. Einen Termin für das Urteil gibt es noch nicht. Mahler wurde wegen Holocaust-Leugnung bereits mehrfach zu Haftstrafen verurteilt. Er ist schwer krank.

Verhandlung über Rosneft-Klage zu Treuhandverwaltung wird fortgesetzt

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht setzt am Dienstag (10.00 Uhr) die mündliche Verhandlung über die Klage des russischen Ölkonzerns Rosneft gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen fort. Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing sind Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt.

71-Jährige getötet - Prozess gegen Ex-Mann beginnt

FLENSBURG: Er soll seine 71 Jahre alte Ex-Frau erstochen und in eine Decke gewickelt auf dem Balkon aufbewahrt haben: Am Dienstag (9.15 Uhr) beginnt am Flensburger Landgericht der Prozess gegen einen 64-Jährigen wegen Totschlags. Die Tat ereignete sich Anfang September 2022 in Husum. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.

BVB mit Rückenwind ins Rückspiel beim FC Chelsea

LONDON: Borussia Dortmund geht mit gewachsenem Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea. Nach zehn Siegen in den bisherigen zehn Pflichtpartien des neuen Jahres rechnet sich der Fußball-Bundesligist gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht Teams aus. Auf den noch verletzten Matchwinner des Hinspiels, Karim Adeyemi, der für den 1:0-Siegtreffer gesorgt hatte, muss der BVB in London jedoch verzichten.

Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga beginnen

DÜSSELDORF: In der Deutschen Eishockey Liga starten die Playoffs. In dieser Woche werden zunächst die beiden letzten Viertelfinal-Teilnehmer ermittelt. In den sogenannten Pre-Playoffs spielen von diesem Dienstag an die Düsseldorfer EG und die Frankfurter Löwen sowie die Fischtown Pinguins und die Nürnberg Ice Tigers ums Weiterkommen. Für den Viertelfinal-Einzug sind jeweils zwei Siege notwendig.