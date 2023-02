Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.02.23 | Überblick

Israels Außenminister Cohen trifft Baerbock in Berlin

BERLIN: Der israelische Außenminister Eli Cohen kommt an diesem Dienstag zu einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock nach Berlin. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes empfängt Baerbock ihren Amtskollegen zu Gesprächen in ihrem Amtssitz. Im Anschluss wollen beide vor die Presse (12.30 Uhr) treten. Der Besuch sei «Teil von Bemühungen, den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erlangen», teilte das israelische Außenministerium mit.

Weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in mehreren Ländern

DÜSSELDORF/HANNOVER/BERLIN: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften in mehreren Bundesländern für Dienstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Bei der zweiten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Verdi und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das Angebot der Arbeitgeber umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende März angesetzt.

DZ Bank 2022 voraussichtlich unter Rekordgewinn des Vorjahres

FRANKFURT/MAIN: Nach Rekordzahlen 2021 hat das unsichere Umfeld der DZ Bank im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Im ersten Halbjahr fielen sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Überschuss etwa 40 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. An diesem Dienstag (10.30 Uhr) legt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt die Bilanz für 2022 vor.

Tarifverhandlungen bei der Bahn beginnen

FULDA/BERLIN: Für rund 180.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn geht es ab diesem Dienstag (9.00 Uhr) um mehr Geld. Zum Auftakt der Tarifverhandlungen in Fulda hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein rasches Angebot des bundeseigenen Konzerns gefordert - und andernfalls baldige Warnstreiks in Aussicht gestellt.

Jugendherbergswerk stellt Übernachtungszahlen für 2022 vor

BIELEFELD: Die Corona-Pandemie mit den Beherbergungsverboten hatte die Jugendherbergen in Deutschland über Jahre tief getroffen. Am Dienstag (11.00 Uhr) stellt das gemeinnützige Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) in Bielefeld die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Nach den schweren Einbußen in den Jahren 2020 und 2021 präsentiert DJH-Hauptgeschäftsführer Oliver Peters die Zahlen für 2022 und die bundesweit über 400 Häuser. Peters wird erläutern, ob das Vor-Corona-Niveau mit rund 3,6 Millionen Übernachtungen aus dem Schulbereich wieder erreicht wurde.

Urteil im Missbrauchskomplex Wermelskirchen erwartet

KÖLN: Im Prozess um den sogenannten Missbrauchsfall Wermelskirchen wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 45 Jahre alter Mann, der sich über Online-Plattformen als Babysitter angeboten hatte und so in Kontakt zu seinen Opfern kam. Der Mann hat die Taten im Prozess gestanden und als «abscheulich» bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Jahre und zehn Monate Haft gegen ihn gefordert. Zudem beantragte sie anschließende Sicherungsverwahrung. Teile des Prozesses wurden nicht öffentlich verhandelt.

Prozess: Falscher Polizist soll Kinder missbraucht haben

MÜNCHEN/WEILHEIM: Am Landgericht München II beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der sich als Polizist ausgegeben und Kinder missbraucht haben soll. Laut Staatsanwaltschaft lockte der 52-Jährige beispielsweise unter dem Vorwand, er fahnde wegen einer Sachbeschädigung nach jugendlichen Tätern, einen Zwölfjährigen in ein Gebüsch im oberbayerischen Weilheim, um ihn dort zu durchsuchen. Er ist wegen Amtsanmaßung und zwei Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern angeklagt.

BGH nimmt DFB-Regeln für Spielervermittler unter die Lupe

KARLSRUHE: Die Frage, inwieweit sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in das lukrative Geschäft der Spielervermittler einmischen darf, steht vor ihrer höchstrichterlichen Klärung. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) im langen Streit zwischen dem DFB und dem einflussreichen Spielerberater Roger Wittmann. Die obersten Kartellrichterinnen und -richter können ihr Urteil gleich im Anschluss oder an einem späteren Tag verkünden.

Zweite WM-Woche in Planica beginnt mit Langlauf-Rennen

PLANICA: Die zweite Woche der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica beginnt nach einem Ruhetag mit einem Langlauf-Rennen. Am Dienstag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) sind die Frauen über zehn Kilometer in der freien Technik gefordert. Für das deutsche Team starten die beiden Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl sowie Pia Fink und Sofie Krehl. Auf die Medaillen hat das Team von Peter Schlickenrieder höchstens Außenseiterchancen. Am Abend (18.30 Uhr) folgt dann der nächste Auftritt von Skispringerin Katharina Althaus, die in der Qualifikation auf der Großschanze gefordert ist. Bisher hat Althaus in drei Wettbewerben dreimal Gold gewonnen.