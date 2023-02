Das bringt der Dienstag

Biden besucht nach Kurzvisite in der Ukraine Nato-Partner Polen

WARSCHAU: Nach seinem Besuch in der vom Krieg erschütterten Ukraine wird US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Nachbarland Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau plant Biden nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda sowie am frühen Abend eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss. Am Mittwoch will Biden außerdem mit Vertretern weiterer osteuropäischer Nato-Staaten zusammenkommen. Die Reise liegt unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine.

Putin hält vor Jahrestag des Kriegs Rede zur Lage der Nation

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin hält an diesem Dienstag seine Rede zur Lage der Nation - kurz vor dem Jahrestag des von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine. Die Föderale Versammlung - die Staatsduma und der Föderationsrat - tritt dazu in Kreml-Nähe im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor zusammen. An diesem Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat. Putin wird nach Kremlangaben auf den Krieg und die aktuelle Lage in Russland eingehen. Zudem will er sich demnach zur Wirtschaft und zur Sozialpolitik äußern.

Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht die Marine

ECKERNFÖRDE: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Dienstag (10.35 Uhr) erstmals die Deutsche Marine in Eckernförde. Nach Angaben der Marine wird der SPD-Politiker die Gelegenheit nutzen, einen Teil der Fähigkeiten der Marine - sowohl auf See als auch an Land - kennenzulernen. Unter anderem steht ein Austausch mit dem Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, und eine Besichtigung des Ausbildungszentrums Uboote auf dem Programm.

Sondierungen in Berlin gehen mit rot-grün-rotem Treffen weiter

BERLIN: Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus treffen sich die bisherigen Regierungspartner SPD, Grüne und Linke am Dienstag (15.00 Uhr) erstmals zu Sondierungen. Bei dem Treffen in der SPD-Landesgeschäftsstelle wollen sie ausloten, ob es eine Basis für die Fortsetzung ihrer Koalition gibt. Die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung in Berlin hatten am vergangenen Freitag begonnen. Seither sprachen Vertreter des Wahlsiegers CDU zweimal mit der SPD und einmal mit den Grünen. Am Mittwoch ist das zweite Treffen zwischen CDU und Grünen geplant.

Baerbock und Faeser besuchen Erdbebengebiet in der Türkei

GAZIANTEP: Gut zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet reisen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Dienstag (8.15 Uhr) in die betroffene Region. Die Ministerinnen wollen sich in der südosttürkischen Stadt Gaziantep unter anderem über die deutschen Hilfslieferungen informieren. In der Region unweit der Grenze zu Syrien lag das Epizentrum der schweren Erdbeben vom 6. Februar. Insgesamt sind dabei in beiden Ländern nach offiziellen Angaben mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen.

Berlinale will Regisseur Steven Spielberg auszeichnen

BERLIN: Die Berlinale will US-Regisseur Steven Spielberg für sein Lebenswerk auszeichnen. Der 76-Jährige soll am Dienstag den Goldenen Ehrenbären bekommen. Am Nachmittag (16.05 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant, am Abend soll sein neuer Film «Die Fabelmans» gezeigt werden. Im Wettbewerb laufen am Dienstag die Filme «Music» von Angela Schanelec und «Le grand chariot» von Philippe Garrel. Es war angekündigt, dass Spielberg zur Pressekonferenz und abendlichen Premiere anwesend sein soll.

Prozessbeginn gegen Frau nach Corona-Ausbruch mit drei Toten in Heim

HILDESHEIM: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit drei Toten muss sich eine frühere Mitarbeiterin der Einrichtung ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der 46-Jährigen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie soll mit der Vorlage eines gefälschten Impfausweises eine doppelte Impfung gegen Covid-19 vorgetäuscht haben. Im November 2021 soll sie unbemerkt selbst mit Corona infiziert gewesen sein und als sogenannte Alltagsbegleiterin in dem Hildesheimer Heim eine Infektionskette ausgelöst haben. Die Frau bestreitet laut ihrem Rechtsanwalt, für den Ausbruch verantwortlich zu sein.

Eintracht spielt in der Königsklasse gegen Italiens Topclub Neapel

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt will im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den SSC Neapel die Grundlage für das Weiterkommen legen. Der Tabellenführer der italienischen Serie A kassierte in der aktuellen Fußballsaison in 23 Spielen nur eine Niederlage und hat 15 Punkte Vorsprung vor Inter Mailand. In der Gruppenphase der Königsklasse setzten sich die Neapolitaner gegen Ajax Amsterdam, den FC Liverpool und die Glasgow Rangers durch. Der hessische Bundesliga-Sechste bewies sich zuletzt als erfolgreicher Gastgeber im Europacup und verlor nur eine von neun Partien. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode kehrt nach überstandener Grippe in den Kader zurück.

Mit Kanzler-Besuch: DFB-Frauen fordern in Duisburg Schweden

DUISBURG: Mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Zuschauer bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr erstes Länderspiel im WM-Jahr. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Schweden. Dabei soll DFB-Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ihr 125. Länderspiel absolvieren. Die Stürmerin gab ihr Debüt in der DFB-Auswahl als 18-Jährige 2010 beim 3:0 gegen Nordkorea - ebenfalls in Duisburg, wo sie lange beim FCR 2011 spielte.