Das bringt der Dienstag

Nato-Verteidigungsminister tagen in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser gehen. Noch vor dem Nato-Treffen organisieren die USA am Vormittag (10.00 Uhr) Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Baerbock zu Besuch bei Nato-Aufnahmekandidat Schweden

STOCKHOLM: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt am Dienstag ihre zweitägige Skandinavien-Reise in Schweden fort. Im mit Außenminister Tobias Billström in Stockholm dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme des Landes in die Nato gehen. Schweden will zusammen mit Finnland in die westliche Militärallianz. Dazu müssen alle derzeit 30 Nato-Mitglieder zustimmen. Aus der Türkei und Ungarn steht das Einverständnis aus.

Weniger CO2 - EU-Kommission stellt Pläne für Lkw und Busse vor

STRAßBURG: Lkw und Busse sollen künftig weniger CO2 ausstoßen dürfen. Die EU-Kommission präsentiert am Dienstag (15.30 Uhr) entsprechende Vorschläge. 2019 hatte sich die EU erstmals darauf geeinigt, dass verbindlich vorgeschrieben wird, wie viel CO2 sogenannte schwere Nutzfahrzeuge verursachen dürfen. EU-Angaben zufolge ist der Schwerlastverkehr für rund ein Viertel der EU-Treibhausgasemissionen im Verkehr verantwortlich.

BGH prüft: Wie lange darf die Schufa Privatinsolvenzen speichern?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Dienstag (9.30 Uhr), wie lange die Schufa die Information über eine Verbraucherinsolvenz speichern darf. Ein Betroffener will erreichen, dass die Wirtschaftsauskunftei seinen Eintrag löschen muss. Er könne deshalb keinen Kredit aufnehmen, keine Wohnung neu mieten und nicht einmal ein Bankkonto eröffnen. Privatleute haben die Möglichkeit, sich durch eine Verbraucherinsolvenz innerhalb eines begrenzten Zeitraums von ihren Schulden zu befreien, auch wenn sie nicht alles zurückzahlen können.

Steinmeier beginnt Besuch in Kambodscha

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Dienstag zum Auftakt einer mehrtägigen Südostasien-Reise in Kambodscha erwartet. Weitere Station ist Malaysia. Damit sollen die Beziehungen zu beiden Staaten vertieft werden. In Kambodscha war noch nie ein Bundespräsident oder ein Bundeskanzler zu Gast. Zum Auftakt wird Steinmeier ein von Deutschland gefördertes Minenräumprojekt sowie die Tempelanlage Angkor Wat besuchen.

Tui-Aktionäre sollen Kapitalspritze beschließen - erste Winter-Zahlen

HANNOVER: Die Anteilseigner von Tui sollen am Dienstag auf einer Online-Hauptversammlung eine weitere Kapitalerhöhung für den größten deutschen Reisekonzern genehmigen. Ziel ist, mit den Einkünften aus der Ausgabe neuer Aktien auch die Rückzahlung von Staatshilfen während der Corona-Krise zu finanzieren. Geschäftlich lief es nach dem existenzbedrohenden Pandemie-Tief jüngst wieder besser, die Buchungen der Kunden nahmen zu.

Bio-Lebensmittel bleiben gefragt - Biofach wird eröffnet

NÜRNBERG: Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten greifen viele Menschen gern bei Bio-Lebensmitteln zu - allerdings nicht mehr ganz so kräftig wie in den Corona-Jahren. 2020 und 2021 war die Bio-Branche besonders kräftig gewachsen, weil mehr Menschen zu Hause kochten. Fachleute gehen davon aus, dass die Nachfrage weitgehend stabil bleibt. Genaue Zahlen will der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft am Dienstag (11.00 Uhr) zu Beginn der weltgrößten Naturkostmesse Biofach vorstellen.

Forscher stellen Missbrauchsstudie zum Ruhrbistum vor

Essen (dpa/lnw) - Nach knapp dreijähriger Vorbereitung stellt das Münchener Institut IPP am Dienstag (11.00 Uhr) in Essen eine Studie zum sexuellen Missbrauch im katholischen Ruhrbistum vor. Die Forscher werteten Personalakten einschließlich Geheimakten seit der Bistumsgründung 1958 aus. Sie führten auch Interviews mit Betroffenen, Experten und Führungskräften des Bistums.

Verurteilter Polizistenmörder wegen Jagdwilderei vor Gericht

NEUNKIRCHEN: Der nach den Polizistenmorden in der Westpfalz verurteilte 39-Jährige muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an erneut vor Gericht verantworten. Dabei geht es in Neunkirchen um den Verdacht der Jagdwilderei, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Konkret wird dem Mann vorgeworfen, im September 2017 ohne Jagdberechtigung ein Reh geschossen zu haben. Wegen der Ermordung zweier Polizisten wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.

Biathleten bei WM-Einzel in Oberhof gefordert - Bö jagt viertes Gold

OBERHOF: Der Norweger Johannes Thingnes Bö geht bei der Biathlon-WM in Oberhof auf die Jagd nach seiner vierten Goldmedaille. Am Dienstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der 29-Jährige im schweren Einzel über 20 Kilometer einmal mehr der große Favorit. Bö hatte in Thüringen bereits die Titel mit der Mixed-Staffel sowie im Sprint und in der Verfolgung gewonnen. Als erster Skijäger überhaupt kann er sich siebenmal Gold bei einer Weltmeisterschaft sichern.

Nach Olympia-Silber: Deutsches Ski-Team greift nach WM-Medaille

MÉRIBEL: Die deutschen Skirennfahrer wollen bei den Weltmeisterschaften in Frankreich erneut im Team auftrumpfen. Nach Bronze bei der WM vor zwei Jahren und Silber bei den Olympischen Winterspielen von Peking gehen die DSV-Athletinnen und -Athleten im Mixed-Wettbewerb am Dienstag (12.15 Uhr/Eurosport und ZDF) mit Medaillenchancen an den Start. Lena Dürr, Alexander Schmid, Linus Straßer und Andrea Filser bilden den Kern des deutschen Teams im Parallel-Event. Titelverteidiger ist Norwegen.

Bayern freuen sich auf Messi und Mbappé

PARIS: Der FC Bayern fühlt sich bereit für einen großen Champions-League-Abend am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) gegen Paris Saint-Germain. Im Achtelfinal-Hinspiel im Pariser Prinzenpark wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in drei Wochen erarbeiten.