Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.23 | Überblick

Habeck setzt Gespräche in Washington fort

WASHINGTON: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) führt am Dienstag seine politischen Gespräche in Washington fort. Im Fokus steht das US-Inflationsbekämpfungsgesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Auch die Handelspolitik sowie die geopolitische Lage sind Themen. Habeck will mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire die europäische Position zum Inflationsbekämpfungsgesetz erläutern. Die beiden Minister wollten gemeinsam US-Finanzministerin Janet Yellen, die Handelsbeauftragte Katherine Tai und Wirtschaftsministerin Gina Raimondo treffen.

Bundesweite Warnstreiks bei der Post gehen am Dienstag weiter

BERLIN/BONN: Die bundesweiten Warnstreiks bei der Post gehen am Dienstag weiter. Geplant seien Protestkundgebungen in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Polch (Rheinland-Pfalz), Nürnberg, Frankfurt/Main und Stuttgart, kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Die Gewerkschaft will mit den Arbeitsniederlegungen in der laufenden Tarifrunde ihrer Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen. Bereits am Montag hatten nach Gewerkschaftsangaben rund 8000 Postbedienstete die Arbeit niedergelegt.

Steinmeier besucht Internationales Komitee vom Roten Kreuz

GENF: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Er wird sich dort mit dessen Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger zu einem Gespräch (13.00 Uhr) treffen. Sie hatte das Amt im Oktober vergangenen Jahres übernommen. Ihren Vorgänger Peter Maurer will der Bundespräsident mit einer hohen Stufe des Bundesverdienstkreuzes auszeichnen. Das IKRK hilft Menschen, die Opfer von bewaffneten Konflikten und Kriegen werden.

Experten üben am Niederrhein Erdbeben-Rettungseinsatz mit Hightech

WESEL: Katastrophenschutz-Experten aus ganz Europa üben am Dienstag (14.30 Uhr) in Wesel nahe Duisburg bei einem simulierten Erdbeben-Einsatz die Ortung und Rettung Verschütteter mit modernen Hilfsmitteln wie Drohnen und Robotern. Der lange geplante Termin auf einem Übungsgelände des Technischen Hilfswerks Wesel (THW) habe durch das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet eine schlimme Aktualität bekommen, sagte eine Sprecherin. An der Übung nehmen Technikexperten und Katastrophenschützer aus Europa und Japan teil.

Drogenfunde in Rekordhöhe: EU-Kommissarin besucht Hafen von Antwerpen

ANTWERPEN: Vor dem Hintergrund von Drogenfunden in Rekordhöhe besucht EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag zusammen mit der belgischen Innenministerin Annelies Verlinden den Hafen von Antwerpen. Außerdem werden die Chefin der EU-Polizeibehörde Europol, Catherine De Bolle, sowie der Direktor der europäischen Drogenbeobachtungsstelle, Alexis Goosdeel, in der flämischen Stadt erwartet. Belgien ist einer der größten Umschlagplätze für Drogen in Europa.

Söder erhält «Goldene Narrenschelle»

RUST: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhält am Dienstag (18.30 Uhr) im südbadischen Rust die «Goldene Narrenschelle» der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die undotierte Auszeichnung sollte bereits im vergangenen Jahr an Söder übergeben werden - die Veranstaltung im Europa-Park im Ortenaukreis fiel dann aber wegen der Coronapandemie aus. Laudator ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Verleihung der «Narrenschelle» - einer vergoldeten Handglocke - ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten.

Prozess nach Todesfahrt am Berliner Ku'damm beginnt

BERLIN: Acht Monate nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm beginnt in der Hauptstadt am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Fahrer. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen Mord und versuchten Mord in 16 Fällen sowie gefährliche Körperverletzung vor. Der Deutsch-Armenier soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku'damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in Fußgängergruppen gefahren sein. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es Todesopfer geben könnte. Das habe er billigend in Kauf genommen.

Polizist als Serienvergewaltiger? Strafmaß in London erwartet

LONDON: In einem aufsehenerregenden Prozess gegen einen Londoner Polizisten als geständigen Serienvergewaltiger wird am Dienstag das Strafmaß erwartet. Beobachter rechnen damit, dass der 48-Jährige zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt wird. Der Mann hatte Dutzende Vergewaltigungen über einen Zeitraum von fast 20 Jahren eingeräumt und gilt als einer der schlimmsten Serienvergewaltiger der jüngeren britischen Geschichte.

Frankfurt und Freiburg im DFB-Pokal in Landesduellen gefordert

BERLIN: Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg wollen am Dienstagabend ihrer Favoritenrolle gerecht werden und ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Die Eintracht empfängt Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 zu einem Hessen-Derby (20.45 Uhr/ARD und Sky), zuvor spielt Freiburg im Baden-Duell bei Zweitliga-Abstiegskandidat SV Sandhausen um das Weiterkommen (18.00 Uhr/Sky). Die letzten Achtelfinal-Partien finden am Mittwoch statt.

Deutsches Trio startet in Herren-Kombination bei Ski-WM

COURCHEVEL: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich steht am Dienstag (11.00 und 14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die Kombination der Herren auf dem Programm. Erst wird ein Super-G, dann ein Slalom gefahren. Für Deutschland gehen Andreas Sander, Romed Baumann und Simon Jocher in Courchevel an den Start. Bei der WM im italienischen Cortina d'Ampezzo vor zwei Jahren belegte Jocher in dem traditionellen Wettbewerb Rang fünf. Diesmal gilt der 26-Jährige nach einer längeren Verletzungspause aber nicht als Anwärter auf die vorderen Plätze.