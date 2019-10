Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.19

Opposition will Maut-Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen

BERLIN (dpa) - Die Oppositionsfraktionen FDP, Grüne und Linke wollen am Dienstag einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zur gescheiterten Pkw-Maut auf den Weg bringen. Erwartet wird, dass die Fraktionen einen entsprechenden Antrag unterstützen. Für einen Untersuchungsausschuss muss mindestens ein Viertel der Abgeordneten stimmen. Grüne, FDP und Linke zusammen hätten gemeinsam genügend Stimmen.

EU-Minister beraten Einigungschancen beim Brexit

LUXEMBURG (dpa) - Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten am Dienstag in Luxemburg die Chancen für eine Brexit-Einigung mit Großbritannien (ab 09.00 Uhr). Chefunterhändler Michel Barnier will den Europaministern berichten, ob man bei den intensiven Verhandlungen seit Samstag einer Lösung näher gekommen ist. Letztlich geht es um die Frage, ob beim EU-Gipfel ab Donnerstag eine Vereinbarung über einen geregelten Austritt Großbritanniens am 31. Oktober gelingen könnte. Andernfalls dürfte erneut über eine Fristverlängerung geredet werden.

IWF stellt niedrigere Wachstumsprognose für Weltwirtschaft vor

WASHINGTON (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) seine neue Prognose zum Wachstum der Weltwirtschaft vor. Angesichts anhaltender Handelskonflikte und vermehrter Anzeichen eines global schwächeren Wachstums wird der IWF seine Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr absenken. Das hatte die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa bereits vergangene Woche angekündigt, allerdings ohne Einzelheiten zu nennen.

Netzbetreiber geben EEG-Umlage bekannt

BERLIN (dpa) - Die Betreiber der großen Stromnetze geben am Dienstagvormittag die Höhe der Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen erfahren hatte, soll die EEG-Umlage im kommenden Jahr 6,756 Cent pro Kilowattstunde betragen - derzeit liegt sie bei 6,405 Cent.

EU entscheidet über Start von Beitrittsgesprächen mit Balkanstaaten

LUXEMBURG (dpa) - Die EU entscheidet an diesem Dienstag über die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Ob die beiden Balkanstaaten den Schritt in Richtung EU-Beitritt gehen können, gilt jedoch als höchst fraglich, da Frankreich den Start der Verhandlungen bis zuletzt mit einem Veto verhindern wollte. Die Regierung in Paris hält die bisherigen Reformfortschritte in den beiden Ländern für unzureichend und verlangt zudem eine grundsätzliche Reform des Beitrittsprozesses als Voraussetzung für die Zustimmung.

Bürger Mosambiks wählen neuen Präsidenten

MAPUTO (dpa) - In einer historisch wichtigen Wahl stimmen die Bürger Mosambiks am Dienstag (7.00 Uhr) über einen neuen Präsidenten, ein Parlament und Provinzparlamente ab. Staatschef Filipe Nyusi von der Regierungspartei Frelimo bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Sein größter Herausforderer ist Ossufo Momade von der Renamo, der einstigen Rebellengruppe und heutigen Oppositionspartei. Rund 12,9 Millionen der fast 30 Millionen Bürger sind als Wähler registriert.

Weitere Verhandlung gegen Kölner Adil Demirci in Türkei

ISTANBUL (dpa) - Im Prozess gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci findet am Dienstag in Istanbul eine weitere Verhandlung statt. Große Bewegungen im Fall erwarteten am Montag weder Demirci noch sein Anwalt Keles Öztürk. Er werde nicht aus Deutschland anreisen, sagte Demirci der Deutschen Presse-Agentur.

Neues «Pixel»-Smartphone von Google erwartet

NEW YORK (dpa) - Nach Rivalen wie Apple und Amazon will am Dienstag (ab 16.00 Uhr MESZ) auch Google neue Geräte vorstellen. Von dem Event in New York wird vor allem ein neues Smartphone der Google-Marke «Pixel» erwartet. Laut zahlreichen Leaks in den vergangenen Wochen verbesserte Google unter anderem die Kamera weiter.

Buchmesse wird eröffnet - Gastland Norwegen

FRANKFURT (dpa) - In Frankfurt wird am Dienstag (17.00 Uhr) die traditionsreiche Buchmesse eröffnet. Zur weltgrößten Bücherschau, die zum 71. Mal stattfindet, werden bis Sonntag rund 7450 Aussteller aus 104 Ländern erwartet. Die Messe steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen, am Wochenende sind dann alle Bücherfreunde willkommen. Im vergangenen Jahr waren an den fünf Messetagen mehr als 285 000 Besucher gekommen.

Geldtransporter-Bande wegen Millionen-Coup vor Gericht

ESSEN (dpa) - Um einen Millionen-Coup geht es ab Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Essener Landgericht. Vier der insgesamt sieben Angeklagten sollen im Dezember 2017 ein Fahrzeug zu einem vermeintlichen Geldtransporter umlackiert und damit bei einem Unternehmen in Gronau 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Die Täter hatten sich als Wachleute verkleidet.

Deutsche U21 peilt zweiten Sieg in EM-Qualifikation an

ZENICA (dpa) - Deutschlands U21 strebt in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft am Dienstag (18.00/ProSieben MAXX) den zweiten Sieg an. Nach dem 5:1 zum Auftakt in Wales will die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz auswärts gegen Bosnien-Herzegowina mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung übernehmen.