Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.01.23 | Überblick

Bundesverfassungsgericht bewertet sattes Plus bei Parteifinanzen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht urteilt am Dienstag (10.00 Uhr), ob eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro gegen die Verfassung verstößt. Um diesen jährlichen Betrag hatte der Bundestag 2018 mit Stimmen von Union und SPD die absolute Obergrenze für den staatlichen Anteil auf damals 190 Millionen Euro aufgestockt. Grüne, FDP, Linke und AfD - seinerzeit allesamt Oppositionsfraktionen - klagten in Karlsruhe. Weil die Summe an die Teuerungsrate angepasst wird, beträgt sie inzwischen deutlich mehr als 200 Millionen Euro.

Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen beginnen

BERLIN: Die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen stehen an diesem Dienstag (12 Uhr) bei Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Fokus. In Potsdam beginnt die Tarifrunde der Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb auf der einen Seite und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und des Bundesinnenministeriums auf der anderen Seite. Verdi und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die VKA hatte die Forderungen als «nicht leistbar» abgelehnt.

BGH prüft erneut Musterklage zu Zinsnachzahlungen für Prämiensparer

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Dienstag (9.00 Uhr) erneut über eine Musterklage zu Zinsnachzahlungen für Prämiensparer. Viele Prämiensparverträge, die in den 90er und 2000er Jahren abgeschlossen wurden, enthielten eine unzulässige Klausel. Vor allem Sparkassen-Kunden könnten deshalb Tausende Euro an Zinsen entgangen sein - aber Geld bekommen haben bisher die wenigsten. Die Verbraucherzentrale Sachsen versucht, die Ansprüche der Kunden mit Musterfeststellungsklagen gegen mehrere Sparkassen durchzusetzen. Im vorliegenden Fall geht es um die Sparkasse Vogtland. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

LOS ANGELES: In Hollywood werden am Dienstag (ab 14.30 Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie «The Fabelmans» von Steven Spielberg, die Tragikomödie «The Banshees of Inisherin», das Biopic «Elvis» und die Science-Fiction-Komödie «Everything Everywhere All At Once». Stars wie Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Colin Farrell und Austin Butler können auf eine Nominierung hoffen.

Mordprozess gegen mutmaßlichen «Todespfleger» in München

MÜNCHEN: Am Landgericht München I beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) der Prozess gegen einen Pfleger aus einer Münchner Klinik, der zwei seiner Patienten umgebracht haben soll. Laut Anklage versuchte er außerdem, drei weitere Patienten zu ermorden. Die Staatsanwaltschaft München I hat den 26-Jährigen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. In ihrer Anklage geht die Staatsanwaltschaft von zwei Mordmerkmalen aus: Heimtücke und niedrige Beweggründe.

Prozessbeginn nach Tötung von Deutschem in Südafrika

MBOMBELA: Nach dem Tod eines Touristen aus Fulda bei einem Raubüberfall in Südafrika soll am Dienstag der Prozess gegen drei mutmaßliche Täter beginnen. Die Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren sind des Mordes, versuchten Mordes und der versuchten Entführung angeklagt. Sie sollen am 3. Oktober den 67-Jährigen und drei weitere Deutsche auf dem Weg zu einer Safari-Lodge im berühmten Kruger-Nationalpark im Nordosten des Landes überfallen haben.

Internationale Messe Jagd & Hund startet in Dortmund

DORTMUND: Mit 580 Ausstellern aus 36 Ländern öffnet die europaweit größte Jagdmesse am Dienstag (10.00 Uhr) in Dortmund die Tore. In den Messehallen dreht sich bis Sonntag alles ums Jagen und Angeln. Auf der Publikumsmesse Jagd & Hund erwarte die Besucher ein buntes Programm aus Information und Unterhaltung, kündigte die Messe an. Vorführungen mit Greifvögeln und Hunden sind eingeplant, außerdem die Kür des besten Hirschrufers am Freitag.

Bayern München kann im Titelkampf vorlegen

BERLIN: Der FC Bayern München kann im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorlegen. Zum Auftakt des 17. Spieltages empfängt der Tabellenführer am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) den 1. FC Köln, der am Samstag Werder Bremen mit 7:1 deklassiert hatte. Nach dem 1:1 im ersten Spiel nach der WM- und Winterpause bei RB Leipzig hat der deutsche Rekordmeister jeweils fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger Eintracht Frankfurt, 1. FC Union Berlin und SC Freiburg, die erst am Mittwoch spielen.

Erste Viertelfinals bei den Australian Open

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis stehen an diesem Dienstag die ersten Viertelfinalpaarungen auf dem Programm. Unter anderem kämpft der an Nummer drei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas gegen den tschechischen Überraschungsviertelfinalisten Jiri Lehecka um den Einzug ins Halbfinale. Bei den Damen geht Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina als Favoritin ins Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko. Deutsche Tennisprofis sind in den Einzelkonkurrenzen nicht mehr dabei.