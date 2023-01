Das bringt der Dienstag

Weltwirtschaftsforum beginnt Tagung in Davos

DAVOS: Geprägt von den Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine beginnt am Dienstag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Zum Auftakt wollen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (11.15 Uhr) und der chinesische Vizepremier Liu He (11.45 Uhr) sprechen. Am Nachmittag sind Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck zu Gast in den Schweizer Bergen.

Weitere Protestaktionen gegen Braunkohleabbau angekündigt

ERKELENZ: Auch nach der Räumung des rheinischen Braunkohledorfs Lützerath gehen die Proteste gegen die Kohleverstromung weiter. Das Aktionsbündnis «Lützerath Unräumbar», zu dem Gruppen von Fridays For Future und Letzte Generation gehören, hat für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. «Wir gehen davon aus: Es wird Aktionen geben», hieß es auch bei der Polizei in Aachen.

Höchstes Steuergericht stellt Solidaritätszuschlag auf Prüfstand

MÜNCHEN: Der Bundesfinanzhof verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) darüber, ob der Solidaritätszuschlag noch verfassungsgemäß ist. Ein Ehepaar hat gegen die Zusatzabgabe geklagt, weil die Grundlage dafür nach dem Ende des Solidarpakts II entfallen sei. Darüber hinaus verstoße die Beschränkung der Sonderabgabe auf zehn Prozent der Steuerpflichtigen gegen den Gleichheitssatz im Grundgesetz.

Ein Jahr Missbrauchsgutachten - Marx informiert über Folgen

MÜNCHEN: Vor einem Jahr wurde ein aufsehenerregendes Gutachten über Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlicht. Was ist seither geschehen in der Diözese? Darüber will der Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, am Dienstag (11.00 Uhr) in München informieren. Dabei soll es nach Bistumsangaben vor allem um die Frage gehen, was auf den Weg gebracht wurde, um die Fälle weiter aufzuarbeiten und Betroffenen zu helfen.

Selenskyj spricht online mit Studierenden an Oder und Spree

Frankfurt (Oder)/Berlin( dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterhält sich am Dienstag (15.00 Uhr) per Internet mit Studierenden aus Frankfurt (Oder) und Berlin. Für den digitalen Austausch sind eineinhalb Stunden vorgesehen. Die Studenten und Studentinnen treffen sich im Audimax der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) und in der Humboldt Universität in Berlin. In Berlin sind Studenten aller Universitäten der Hauptstadt eingeladen.

Inflation auf Rekordhoch - Bundesamt gibt Details für 2022 bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland ist nach einer ersten Schätzung im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Zum Jahresende schwächte sich der Preisauftrieb auf hohem Niveau allerdings ab, die Teuerungsrate rutschte im Dezember wieder unter die Zehn-Prozent-Marke. Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise im vergangenen Jahr und im Dezember gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (08.00 Uhr) bekannt.

Geständnisse in Prozess um Juwelendiebstahl in Dresden erwartet

DRESDEN: Nach der Verständigung im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe werden am Dienstag (09.45 Uhr) Geständnisse von Tatverdächtigen erwartet. Vier der sechs Angeklagten haben den Vereinbarungen vor einer Woche zugestimmt und Erklärungen angekündigt. Der fünfte will seine Entscheidung dazu mitteilen. Ein Beschuldigter streitet eine Beteiligung mit Verweis auf ein Alibi ab.

Prozess nach Messerangriff in Esslinger Grundschule beginnt

ESSLINGEN: Sieben Monate nach einer Messerattacke in einer Grundschule in Esslingen südöstlich von Stuttgart will ein Gericht mehr herausfinden über die möglichen Gründe für die Bluttat. Ein 25 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag (13.30 Uhr) an vor dem Landgericht in Stuttgart wegen des Überfalls verantworten. Er soll während der Ferienbetreuung ein damals sieben Jahre altes Mädchen am Eingang des Gebäudes angegriffen haben. Auch eine Betreuerin wurde verletzt. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

Deutsche Handballer vor abschließendem WM-Vorrundenspiel

KATTOWITZ: Die deutschen Handballer wollen sich an diesem Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) weiteres Selbstvertrauen für die WM-Hauptrunde holen. Sportlich ist die abschließende Vorrundenpartie gegen Algerien bedeutungslos, da die DHB-Auswahl bereits als Gruppensieger feststeht und die Afrikaner keine Chance mehr auf die nächste Turnierphase haben. Bundestrainer Alfred Gislason möchte das Spiel dafür nutzen, Ergänzungsspieler einzusetzen.

Fußballprominenz beim DFL-Neujahrsempfang in Offenbach

OFFENBACH: Die Deutsche Fußball Liga lädt ihre Mitglieder an diesem Dienstag (11.30 Uhr) zu einem Neujahrsempfang. Bei der Tagung in Offenbach am Main werden Beiträge von Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sowie den neuen Interimsgeschäftsführern Axel Hellmann und Oliver Leki erwartet. Beim Neujahrsempfang werden traditionell die Herausforderungen für den Profifußball in den kommenden Monaten angesprochen.

Australian Open: Zverev im Erstrunden-Duell klarer Favorit

MELBOURNE: Nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Tennisspieler am Auftakttag der Australian Open ruhen die Hoffnungen umso mehr auf Alexander Zverev. Der Olympiasieger tritt am Dienstag (04.30 Uhr MEZ/Eurosport) in seinem Erstrunden-Duell in Melbourne gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas an. Trotz seiner langen Verletzungspause ist Zverev klarer Favorit.