Das bringt der Dienstag

Nordamerika-Gipfel mit Biden in Mexiko-Stadt

MEXIKO-STADT/WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden kommt am Dienstag in Mexiko-Stadt mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zum Nordamerika-Gipfel zusammen. Die Hauptthemen dort sind nach Angaben des Weißen Hauses Migration, Drogenschmuggel und der Klimawandel.

Vertreter von Nato und EU unterzeichnen Erklärung zur Zusammenarbeit

BRÜSSEL: Spitzenvertreter der EU und der Nato wollen an diesem Dienstag (11.00 Uhr) eine Erklärung zum weiteren Ausbau der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit unterzeichnen. Ziel ist es, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Machtpolitik Chinas noch koordinierter gegen gemeinsame Sicherheitsbedrohungen vorzugehen.

Frankreichs Regierung legt Entwurf für umstrittene Rentenreform vor

PARIS: Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne legt am Dienstag (17.30 Uhr) in Paris den Entwurf für eine Rentenreform vor, die in der Bevölkerung höchst umstritten ist. Vorgesehen ist, das Renteneintrittsalter von 62 auf voraussichtlich 64 Jahre zu erhöhen. Ansonsten ließen sich der Sozialstaat und die Rentenzahlungen nicht auf heutigem Niveau aufrechterhalten, argumentiert die Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Für viele Menschen in Frankreich ist die Reform ein rotes Tuch. Erste Proteste gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Macrons zweiter Amtszeit wurden bereits angekündigt.

Polizei informiert Bürger über geplante Räumung von Lützerath

ERKELENZ: Die Polizei Aachen und der Kreis Heinsberg informieren am Dienstag (17.00) über die geplante Räumung des Örtchens Lützerath und den Polizeieinsatz am Braunkohletagebau Garzweiler. Der Weiler Lützerath gehört zur Stadt Erkelenz und soll abgebaggert werden, damit die darunter liegende Braunkohle gefördert werden kann. In der von ursprünglichen Bewohnern verlassenen Ortschaft haben sich Aktivisten angesiedelt, die den Ort verteidigen wollen. Die Polizei plant einen Großeinsatz, der nach eigenen Angaben bis zu vier Wochen dauern könnte. Der Zeitpunkt der Räumung ist ungewiss, frühestens am Mittwoch könnte sie nach Polizeiangaben beginnen.

Steinmeier gibt nach Corona-Pause wieder einen Neujahrsempfang

BERLIN: Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie gibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wieder einen Neujahrsempfang. Am Dienstag (10.00 Uhr) sind dazu unter anderem 70 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus allen Bundesländern eingeladen. Außerdem kommen viele Repräsentanten des öffentlichen Lebens, also Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kultur und Zivilgesellschaft. Zum Abschluss erscheint üblicherweise das Bundeskabinett im Schloss Bellevue. Dort gibt Steinmeier anschließend ein Mittagessen für seine Gäste.

Bundesgerichtshof überprüft Freisprüche für VW-Personalmanager

LEIPZIG: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Dienstag (ab 10.00 Uhr) mit den Freisprüchen für vier VW-Personalmanager vom Vorwurf der Untreue im Zusammenhang mit der Höhe von Betriebsratsgehältern. Die Staatsanwaltschaft hat Revision gegen ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Braunschweig eingelegt. Darüber verhandelt nun der 6. Strafsenat des BGH in Leipzig. Wann eine Entscheidung fällt, ist offen.

Weiterer Klimaschutz-Prozess gegen VW - Kläger wollen Verbrenner-Aus

BRAUNSCHWEIG: Mit einer weiteren Klima-Klage gegen Volkswagen soll ein schnelleres Ende von Verbrennungsmotoren beim Autobauer erwirkt werden. Nach den Vorstellungen der drei von Greenpeace unterstützten Kläger soll der Verkauf ab 2030 untersagt werden, wie das Landgericht Braunschweig vorab mitteilte. Auftakt für den Zivilprozess ist am Dienstag (10.30 Uhr) mit einer mündlichen Verhandlung.

Spitzentreffen zur Zukunft der Autobranche im Kanzleramt

BERLIN: Kanzler Olaf Scholz lädt für Dienstag (14.00 Uhr) zu einem Spitzengespräch zur Zukunft der Autobranche ins Kanzleramt. Am ersten Gespräch der sogenannten Strategieplattform «Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft» sollen Vertreter von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft, Ländern und Kommunen teilnehmen. Es dürfte vor allem um einen Meinungsaustausch gehen.

Prinz Harrys Autobiografie «Reserve» erscheint

LONDON: Nach wochenlanger Aufregung erscheint am Dienstag die Autobiografie von Prinz Harry. Bereits seit Tagen zitieren vor allem britische Medien aus «Reserve», wie der Titel der deutschen Ausgabe lautet. Das Buch unterliegt eigentlich einer strengen Sperrfrist, war aber am vergangenen Donnerstag versehentlich vorübergehend in Spanien zu kaufen gewesen. In London wollten einige Buchläden eigens schon um Mitternacht für den Verkauf von «Reserve» öffnen.

Jury kürt «Unwort des Jahres» 2022

MARBURG: Das «Unwort des Jahres» 2022 wird an diesem Dienstag (9.00 Uhr) im hessischen Marburg bekannt gegeben. Die Jury der sprachkritischen Aktion erhielt diesmal mehr als 1400 Vorschläge, die Interessierte bis Ende Dezember vergangenen Jahres einreichen konnten. Zu den eingegangenen Begriffen gehören einer Jury-Sprecherin zufolge «Spezialoperation», «Sondervermögen», «Gratismentalität» oder «Klima-Terroristen».

Juwelendiebstahl in Dresden: Gericht befragt Zeugen zu Beute-Rückkehr

DRESDEN: Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt. Am Dienstag (9.45 Uhr) soll in Dresden ein Ermittler der Sonderkommission «Epaulette» - benannt nach einem prominenten Stück - Auskunft zu dem Polizeieinsatz kurz vor Weihnachten in Berlin geben. Zudem soll eine Restauratorin des Museums über Umfang und Zustand des Konvoluts berichten.

Deutsche Seenotretter bekommen 2023 zwei neue Boote

CUXHAVEN: Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wird 2023 zwei neue Seenotrettungsboote in Dienst stellen und so ihre Flotte erneuern. Das teilte die Organisation mit. Sie stellt am Dienstag (11.00 Uhr) auf dem Seenotrettungskreuzer «Hermann Marwede» auf der Nordsee vor Cuxhaven die Einsatzbilanz für das Jahr 2022 vor.