Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.23 | Überblick

Neu gewählter US-Kongress kommt erstmals zusammen

WASHINGTON: Nach den Parlamentswahlen im November kommt der US-Kongress am Dienstag (12.00 Uhr Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) erstmals in neuer Konstellation zusammen. Die Republikaner übernehmen dann die Kontrolle im Repräsentantenhaus - im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Bei der Kongresswahl Anfang November waren alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben worden. Beide Kammern tagen an diesem Dienstag erstmals in neuer Besetzung.

Hohe Inflation - Bundesamt gibt Daten fürs Gesamtjahr 2022 bekannt

WIESBADEN: Sprunghaft gestiegene Preise belasten die Budgets der Menschen in Deutschland. Wie sich die Inflation im Dezember und im Schnitt des Gesamtjahres 2022 entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Volkswirte rechnen mit einer Jahresteuerungsrate von deutlich mehr als 7 Prozent, manche erwarten um die 8 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 hatten die Verbraucherpreise im Schnitt um 3,1 Prozent angezogen.

Bundesagentur für Arbeit stellt Statistik für Dezember vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (10.00 Uhr) in Nürnberg die Arbeitsmarktstatistik für Dezember bekannt. Es wird erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt leicht gestiegen ist. Fachleute gehen aber davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt trotz Inflation und Energiekrise stabil gezeigt hat.

Requiem für Papst Benedikt XVI. in seinem früheren Erzbistum

MÜNCHEN: Sein früheres Erzbistum München und Freising will sich am Dienstagabend (18.00 Uhr) mit einem Requiem von dem gestorbenen Papst Benedikt XVI. verabschieden. Als Kardinal Joseph Ratzinger war er von 1977 bis 1982 dort Erzbischof. Der jetzige Amtsinhaber, Kardinal Reinhard Marx, wird den Gottesdienst für seinen Vor-Vorgänger im Münchner Liebfrauendom feiern.

Zweiter Teil der Vierschanzentournee beginnt mit Quali in Innsbruck

INNSBRUCK: Bei der 71. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt die zweite Hälfte mit den beiden Stationen in Österreich. Am Dienstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht am Bergisel in Innsbruck die Qualifikation für den dritten Wettbewerb an. Favorit ist der Norweger Halvor Egner Granerud, der die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen für sich entschieden hat. Das deutsche Team um Karl Geiger und Olympiasieger Andreas Wellinger hat den Gesamtsieg zur Halbzeit bereits abgehakt. Als härteste Widersacher Graneruds gelten der Pole Dawid Kubacki sowie Anze Lanisek aus Slowenien.

Charity-Konzert mit Wincent Weiss in der Elbphilharmonie

HAMBURG: Der Musiker Wincent Weiss wird am Dienstagabend (20.00 Uhr) in der Hamburger Elbphilharmonie für den guten Zweck singen. Beim fünften «Channel Aid - live in Concert by JBL» soll der 29-jährige Popstar Garant für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und damit auch für Spenden sein. Denn jeder, der das Live-Streaming-Event zu Hause verfolgt und die Werbung nicht wegklickt, steigert laut Veranstalter das Spendenaufkommen - ohne selbst dafür zu zahlen. Das übernehmen die Sponsoren. Jeder Klick generiert demnach Spenden.