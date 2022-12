Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.12.22 | Überblick

Tödlicher Messerangriff in Flüchtlingsheim: 32-Jähriger vor Gericht

RAVENSBURG: Weil er in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee einen Mann getötet und mehrere Menschen verletzt haben soll, muss sich ein 32-Jähriger am Dienstag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Dem Asylbewerber wird Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der nigerianische Angeklagte soll im Juni in Kressbronn im Bodenseekreis mit einem Küchenmesser auf mehrere Männer und Frauen eingestochen haben. Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff teils lebensgefährlich verletzt. Ein 38 Jahre alter Syrer starb noch vor Ort. Streitigkeiten auch über Integration sollen zu der Tat geführt haben.

Darts-WM wird fortgesetzt: Clemens trifft auf Waliser Williams

LONDON: Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens will bei der WM in London zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale einziehen. Der 39 Jahre alte Saarländer trifft am Dienstagabend (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) nach der Weihnachtspause auf den Waliser Jim Williams, der in der zweiten Runde Ex-Europameister James Wade aus England besiegt hatte. Clemens ist der bisher einzige Deutsche, der bei der WM den Sprung ins Achtelfinale geschafft hatte. Ebenfalls im Fokus der Öffentlichkeit steht am Abend (21.30 Uhr) das Duell der beiden Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) und Raymond van Barneveld (Niederlande).