Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.22 | Überblick

Urteil in Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin erwartet

ITZEHOE: Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist die 97 Jahre alte Irmgard F. Ihr wird Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord in mehr als 10.000 Fällen vorgeworfen. Die Angeklagte soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig gearbeitet und damit den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe geleistet haben. Weil sie zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt war, läuft der Prozess vor einer Jugendkammer.

Baerbock und Roth geben wertvolle Benin-Bronzen in Nigeria zurück

ABUJA: Mit einem international beachteten Schritt geben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 der kostbaren Benin-Bronzen zurück. Die Kunstschätze gehörten bisher zu Beständen von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Dresden/Leipzig und Stuttgart.

Karlsruhe verhandelt zu weitgehender Datenanalyse bei der Polizei

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht nimmt am Dienstag (10.00 Uhr) neue Ermittlungsmethoden der Polizei per automatisierter Datenauswertung unter die Lupe. Dabei werden alle möglichen verfügbaren Daten zu Personen mit einer Spezial-Software analysiert, um leichter Zusammenhänge zu entdecken. Kritiker befürchten, dass auf diese Weise auch unbescholtene Menschen ins Visier geraten könnten.

Grundsatzurteile zu Urlaub und Verjährungsfrist erwartet

ERFURT: Mit der Frage, wann nicht genommener Urlaub verjährt und wie das bei langwieriger Krankheit ist, beschäftigt sich am Dienstag (11.00 Uhr) das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Erwartet werden Grundsatzurteile der höchsten deutschen Arbeitsrichter, die Auswirkungen auf viele Arbeitnehmer in Deutschland mit offenen Urlaubsansprüchen haben können. Das Bundesarbeitsgericht verhandelt zwei Fälle aus Nordrhein-Westfalen. Vorab hatte es sie bereits dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt.

Boris-Becker-Interview mit Spannung erwartet

BERLIN: Mit großer Spannung wird am Dienstagabend (20.15 Uhr) das erste Interview des Tennisstars Boris Becker nach seiner Freilassung aus der Haft in Großbritannien erwartet. Moderator Steven Gätjen führt für den Privatsender Sat.1 ein Exklusivgespräch mit dem 55-Jährigen. Becker war Ende April von einem Gericht in London zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er kam am Donnerstag frei.

Vorwurf der Vergewaltigung und des versuchten Mordes - Prozessbeginn

HAMBURG: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich von Dienstag (9.15 Uhr) an ein 29 Jahre alter Mann unter anderem wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin verantworten. Der Afghane soll nach dem Ende der gemeinsamen Beziehung die etwa zehn Jahre jüngere Frau an einer Bushaltestelle mit einem Messer angegriffen haben. Dabei hat er laut Anklage mit einem Küchenmesser mehrfach auf ihren Kopf und ihr Gesicht eingestochen. Die junge Frau überlebte die Attacke nur knapp. Seitdem ist ihre linke Gesichtshälfte dauerhaft gelähmt. Vor Gericht steht der 29-Jährige zudem auch, weil er die Frau vor dem Angriff fast ein Jahr lang heimlich beim gemeinsamen Sex gefilmt und sie dabei mindestens einmal auch vergewaltigt haben soll.

Prozess gegen mutmaßlichen Drogenhändler - Kokain in Seecontainern

BERLIN: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler. Der 61-Jährige soll von Kolumbien und Mexiko aus mit großen Mengen Kokain gehandelt haben soll. Das Verfahren gegen den Kolumbianer steht im Zusammenhang mit einem seit August laufenden Prozess gegen zehn Angeklagte, die mehr als vier Tonnen Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen. Der Angeklagte war nach Gerichtsangaben im vergangenen Sommer in Spanien gefasst worden und befindet sich seit Juni in Berlin in Untersuchungshaft.

Prozess um versuchte Körperverletzung nach Corona-Quarantäneverstoß

DARMSTADT: Weil sie einen Mann mit dem Coronavirus angesteckt haben soll, steht an diesem Dienstag (13.00 Uhr) eine 72 Jahre alte Frau wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Darmstädter Landgericht. Das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach hatte Ende März 2020 die Frau nach einem positiven Corona-Test unter Quarantäne gestellt. Laut Staatsanwaltschaft besuchte sie dennoch in dieser Zeit einen langjährigen Bekannten in seiner Wohnung. Laut Anklage hat die Frau den damals 68 Jahre alte Mann mit Corona infiziert. Er starb später in einem Krankenhaus. Das Landgericht verhandelt den Fall in der zweiten Instanz. Das Amtsgericht Seligenstadt hatte die Angeklagte im Juni freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

Sherrock und van Barneveld starten bei Darts-WM

LONDON: Fallon Sherrock und Ex-Champion Raymond van Barneveld starten bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Die «Queen of the Palace», wie Sherrock genannt wird, ist am Dienstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) in der ersten Runde gegen Landsmann Ricky Evans gefordert und gilt in dem Duell als Außenseiterin. Bei einem Sieg käme es zum Duell mit Joe Cullen. Auch der ehemalige Weltmeister «Barney» legt im Alexandra Palace los. Am späten Abend (23.00 Uhr) trifft er auf den Engländer Ryan Meikle, der in Runde eins mit 3:2 gegen Lisa Ashton gewonnen hatte. Am Mittwoch steigt Deutschlands Primus Gabriel Clemens ins Turnier ein.