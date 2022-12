Das bringt der Dienstag

Inflation schwächt sich etwas ab - Bundesamt gibt Details bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland hält sich trotz der Abschwächung im November auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes gegenüber November 2021 um 10,0 Prozent. Details gibt die Wiesbadener Behörde am Dienstag (08.00 Uhr) bekannt. Im Oktober hatte die Teuerungsrate mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren erreicht.

Konferenz in Paris soll Winterhilfe für Ukraine mobilisieren

PARIS: Auf einer internationalen Konferenz in Paris soll am Dienstag (09.40 Uhr) eine Winterhilfe für die Ukraine und deren durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur mobilisiert werden. An der Konferenz beteiligt sind rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die Europäische Union.

Urteil im Prozess um Terroranschlag in Nizza 2016 erwartet

PARIS: Gut sechseinhalb Jahre nach dem wohl islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten und Hunderten Verletzten wird in Paris ein Urteil gegen acht mutmaßliche Unterstützer des Attentäters erwartet. Das Gericht will die Entscheidung um 17.00 Uhr verkünden.

Prozess gegen Cum-Ex-Architekt Berger: Gericht will Urteil verkünden

BONN: Im größten Steuerskandal der Bundesrepublik will das Bonner Landgericht am Dienstag (13.30 Uhr) ein Urteil gegen den Architekten der Cum-Ex-Aktiendeals verhängen. Dem Steueranwalt Hanno Berger wird besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen im Zeitraum 2006 bis 2011 vorgeworfen (Aktenzeichen 62 KLs 2/20). Der 72-Jährige beriet Banken, vermittelte Investoren und kassierte Provisionen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von neun Jahren. Das theoretisch mögliche Höchstmaß liegt bei 15 Jahren. Die Verteidigung hat Fehlverhalten eingeräumt, dessen Ausmaße aber deutlich geringer seien als von der Anklage beschrieben.

Mehr Firmenpleiten 2022? Creditreform legt Schätzung vor

FRANKFURT/MAIN: Alle Experten sind sich einig: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland dürfte im laufenden Jahr wieder gestiegen sein. Die extrem in die Höhe geschnellten Energiekosten und die anhaltend hohe allgemeine Teuerung machen Unternehmen wie Verbrauchern zu schaffen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform legt an diesem Dienstag (10.30 Uhr) in Frankfurt ihre Schätzung zur Entwicklung der Insolvenzen im zu Ende gehenden Jahr vor. 2021 hatte es dank Ausnahmeregelungen während der Corona-Pandemie mit etwa 14.000 Unternehmensinsolvenzen den tiefsten Stand seit Einführung der aktuellen Insolvenzordnung im Jahr 1999 gegeben.

BGH verkündet Entscheidung zur Postbank-Übernahme

KARLSRUHE: Im langen Rechtsstreit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank verkündet am Dienstag (9.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH) eine Entscheidung. Allerdings könnte das immer noch nicht das letzte Wort gewesen sein. In der Verhandlung im September hatten die Richter noch offene Fragen gesehen. Es ist also denkbar, dass sich das Kölner Oberlandesgericht ein drittes Mal mit den Nachforderungen der Anleger befassen muss.

U-Boot-Taufe auf Kieler Werft mit Scholz und Singapurs Premier

KIEL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong wollen am Dienstag (11.30 Uhr) in Kiel an einer Taufzeremonie für zwei U-Boote für die Marine von Singapur teilnehmen. Gebaut hat sie die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems. Geplant ist nach Angaben des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung auch ein bilaterales Gespräch der beiden Regierungschefs.

Attac kämpft vor Berliner Gericht um Herausgabe von Dokumenten

BERLIN: Das Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac kämpft seit Jahren vor verschiedenen Gerichten um seine Gemeinnützigkeit. Am Dienstag (9.30 Uhr) befasst sich auch das Verwaltungsgericht Berlin mit dem Fall. Es geht es um die Frage, ob das Bundesfinanzministerium weitere Dokumente herausgeben muss zur Kommunikation zwischen Ministerium und Bundesfinanzhof im Rahmen des Verfahrens zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Aus Sicht von Attac weigert sich das Ministerium, zentrale Teile seiner Kommunikation offenzulegen. Das Netzwerk werde «um die Freigabe jedes einzelnen Dokuments kämpfen», hieß es von Attac im Vorfeld der Verhandlung.

Partnerin betäubt und bei Vergewaltigung gefilmt - Mann vor Gericht

MÜNCHEN: Weil er seine Lebensgefährtin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll, muss sich ein 39-Jähriger von Dienstag (10.00 Uhr) an vor dem Landgericht München I verantworten. Laut Anklage verabreichte der Münchner seiner Partnerin Ende Oktober 2020 mindestens ein Betäubungsmittel, woraufhin sie zwischenzeitlich in Ohnmacht fiel und schließlich in einen Zustand der Willenlosigkeit geriet. In den folgenden zwei Stunden habe er sie mehrmals vergewaltigt. Dabei habe er auch eine Kamera laufen lassen. Bereits einen Monat zuvor soll er laut Anklage mehrmals Nacktbilder der Partnerin gegen ihren Willen an einen Bekannten geschickt haben. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Kroatien und Argentinien kämpfen ums erste Finalticket bei der WM

LUSAIL: Die beiden Altstars Lionel Messi aus Argentinien und Kroatiens Luka Modric kämpfen mit ihren Nationalmannschaften am Dienstagabend (20.00 MEZ/ARD und MagentaTV) um das erste Ticket für das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Es ist das wohl letzte WM-Turnier der beiden Anführer. Während Modric schon bei der letzten WM in Russland mit Kroatien im Finale stand, schaffte es Argentinien vor acht Jahren zum bislang letzten Mal ins Endspiel.

Neuendorf spricht nach Katar-Debakel: Bierhoff-Erbe im Mittelpunkt

FRANKFURT/MAIN: Elf Tage nach der Rückkehr aus Katar wird sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf erstmals öffentlich zum WM-Scheitern der Fußball-Nationalmannschaft äußern. Der 61-Jährige spricht am Dienstag (12.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz im Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes. Laut Einladung soll es um eine Bilanz des Jahres 2022 gehen - aber natürlich stehen nach dem Vorrunden-K.o. der DFB-Auswahl die anschließende Trennung von Geschäftsführer Oliver Bierhoff und die notwendige Neuausrichtung für die Heim-EM 2024 im Mittelpunkt.

Kurzbahn-WM im Schwimmen beginnt in Melbourne

MELBOURNE: Die internationale Schwimm-Elite misst sich von diesem Dienstag an in Melbourne bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Zu den Titelkämpfen im 25-Meter-Becken ist nur ein kleines deutsches Team gereist. Die größte Hoffnungsträgerin des Deutschen Schwimm-Verbands in Australien ist Brustschwimmerin Anna Elendt. Die 21-Jährige zeigte mit einer Silbermedaille bei der WM im Sommer auf der Langbahn bereits ihre Klasse. Olympiasieger Florian Wellbrock und die anderen Langstreckenexperten trainieren in der Heimat. Sie bereiten sich bereits auf die Weltmeisterschaften im kommenden Juli in Japan vor.

Bewegungsgipfel in Berlin: Mehr Sport für alle

BERLIN: In der Berliner Max-Schmeling-Halle richten Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) am Dienstag den sogenannten Bewegungsgipfel aus. Ziel dieser Initiative ist es, dem weitverbreiteten Bewegungs- und Sportmangel bei Jung und Alt in Deutschland entgegenzuwirken. Der Bewegungsgipfel ist der Beginn einer gemeinsamen Anstrengung von Bundesministerien und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Erwartet werden Minister und Staatssekretäre aus neun Bundesressorts, Vertreter der Bundesländer und der kommunalen Spitzenverbände, Mitglieder des Bundestages sowie des DOSB. «Wir müssen die Gesellschaft wieder in Bewegung bringen», sagt DOSB-Präsident Thomas Weikert.