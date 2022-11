Das bringt der Dienstag

Haushaltswoche im Bundestag beginnt

BERLIN: Im Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) die Haushaltswoche zur Verabschiedung des Etats für das kommende Jahr. Bevor am Freitag über den Bundeshaushalt 2023 abgestimmt wird, wird drei Tage lang über die Etats der einzelnen Ressorts debattiert. Am Dienstag geht es etwa um die Einzelpläne des Verkehrsministeriums, des Bauministeriums sowie des Finanzministeriums. Am Mittwochvormittag kommt es bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts zur traditionellen Generaldebatte. Kanzler Olaf Scholz dürfte auch über die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs reden.

Bundesinnenministerin Faeser trifft türkischen Kollegen in Ankara

BERLIN/ANKARA: Bundesinnenministerin Nancy Faeser trifft am Dienstag ihren türkischen Kollegen Süleyman Soylu in Ankara - nur zwei Tage nach Beginn einer Luftoffensive der Türkei in Syrien und dem Irak. Seit Sonntag fliegt die Türkei Angriffe auf Stellungen kurdischer Milizen, die sie für einen Anschlag am 13. November im Zentrum Istanbuls verantwortlich macht. Auch wenn die Reise bereits vor den jüngsten Ereignissen geplant war, dürfte sie doch größtenteils in deren Zeichen stehen. Vor Faesers Reise, die schon am Montag begann, hieß es aus dem Bundesministerium, es solle unter anderem um das Thema Migration und die deutsch-türkische Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung gehen.

Spielwarenbranche hofft trotz Krise auf gutes Weihnachtsgeschäft

NÜRNBERG: Die Spielwarenbranche blickt trotz gedämpfter Kauflaune zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft. Das Rekordwachstum der zwei Corona-Ausnahmejahre dürfte sich 2022 allerdings nicht fortsetzen. Umsatzprognosen für das laufende Jahr und einen Ausblick aufs kommende Jahr wollen Hersteller und Händler am Dienstag (11.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Nürnberg vorstellen. November und Dezember sind für die Spielwarenbranche traditionell die wichtigsten Monate des Jahres.

Im Polizistenmord-Prozess werden Plädoyers erwartet

KAISERSLAUTERN: Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Westpfalz werden an diesem Dienstag (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Geplant seien die Schlussvorträge der Staatsanwaltschaft, der Verteidiger und der Vertreter der Nebenklage. Im Anschluss sollten die beiden Angeklagten das sogenannte letzte Wort bekommen. Am 31. Januar waren ein 29 Jahre alter Polizeikommissar und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße nahe Kusel erschossen worden. Als mutmaßlicher Schütze steht seit Mitte Juni ein 39-Jähriger wegen zweifachen Mordes vor Gericht.

Acht Finalisten treten bei Deutschen Cocktailmeisterschaften an

HEILIGENDAMM: Bei den diesjährigen Deutschen Cocktailmeisterschaften der Deutschen Barkeeper Union (DBU) treten am Dienstag (13.00 Uhr) die acht Finalisten im Ostseebad Heiligendamm gegeneinander an. Mit Kreationen wie dem «Manhattan in Law», «Around the world» oder «Chestnut Rum Old Fashioned» wollen sie die Jury überzeugen. Der oder die Siegerin soll am Abend bekanntgegeben werden. Als Preis winkt eine Bildungsreise.

Totschlagsprozess: 85-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

MÜNCHEN: Am Landgericht München II beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 85 Jahre alten Mann, der seine pflegebedürftige Ehefrau umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau in der gemeinsamen Wohnung im oberbayerischen Weilheim erwürgt zu haben. Er soll mit der Pflege der Frau, die nach einer Hirnblutung nicht mehr für sich selbst sorgen konnte, überfordert gewesen sein. Nach der Tat versuchte er nach Angaben der Ermittler vergeblich, sich selbst das Leben zu nehmen. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Comedy-Serie «LOL» für einen International Emmy nominiert

NEW YORK: Die deutsche Ausgabe der Comedy-Serie «LOL: Last One Laughing» könnte in der Nacht zum Dienstag (ab 02.00 Uhr MEZ) einen International Emmy gewinnen. Die von Michael Herbig moderierte Streaming-Show, die im April 2023 in den vierten Durchgang starten soll, wird für den Amazon-Dienst Prime Video produziert und ist bei den International Emmys in der Kategorie «Non-Scripted Entertainment». Es ist in diesem Jahr die einzige Nominierung aus Deutschland. Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt.

Mitfavoriten Argentinien und Frankreich starten in Fußball-WM

DOHA: Am dritten Spieltag der Fußball-WM in Katar stehen erstmals gleich vier Spiele auf dem Programm. Den Auftakt macht am Dienstag (11.00 Uhr/MagentaTV) Mitfavorit Argentinien mit Weltstar Lionel Messi im Duell gegen Außenseiter Saudi-Arabien. Im zweiten Spiel der Gruppe C (17.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) müssen sich die vom früheren Bayern-Profi Robert Lewandowski angeführten Polen gegen Mexiko behaupten. Am Dienstagabend (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) greift auch Titelverteidiger Frankreich im Spiel gegen Australien erstmals ins Geschehen ein. Davor duellieren sich in der Frankreich-Gruppe D Dänemark und Tunesien (14.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).