Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion DER FARANG | 08.10.19

Unfall oder Anschlag?

LIMBURG (dpa) - Nachdem ein Mann im hessischen Limburg in einem gestohlenen Sattelzug acht Autos gerammt hat, steht am Dienstag die Frage nach einer möglichen Absicht im Vordergrund. Einen Anschlag schloss die Polizei in der Nacht nicht aus. 17 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, einer von ihnen befand sich in kritischem Zustand. Der Mann am Steuer des Lkw wurde festgenommen. Der Lastwagen fuhr am Montagnachmittag in acht Fahrzeuge und schob diese zusammen. Die Ermittler sicherten bis in die Nacht hinein Spuren und werteten Zeugenaussagen aus.

Brexit-Streit: EU-Parlamentspräsident bei Johnson

LONDON (dpa) - Auf der Suche nach einer Lösung im Brexit-Streit reist EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Dienstag nach London zu Premierminister Boris Johnson. Am frühen Abend (18.15 Uhr MESZ) beraten beide, wie doch noch vor dem für Ende Oktober geplanten britischen EU-Austritt eine einvernehmliche Lösung gefunden werden könnte.

Seehofer sucht Verbündete für Übergangslösung zur Seenotrettung

LUXEMBURG (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will bei seinen EU-Kollegen am Dienstag (09.30 Uhr) für eine Übergangslösung zur Seenotrettung werben. Zusammen mit den Innenministern aus Frankreich, Italien und Malta hatte er kürzlich im maltesischen Vittoriosa eine Grundsatzeinigung für die Verteilung aus Seenot geretteter Migranten erzielt. Für die Umsetzung müssen jedoch weitere Staaten gewonnen werden. Vor dem Innenministertreffen in Luxemburg dämpfte sein Sprecher die Erwartungen.

Physik-Nobelpreis wird verkündet

STOCKHOLM (dpa) - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verkündet am Dienstag (frühestens 11.45 Uhr) in Stockholm den oder die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger. Seit der ersten Auszeichnung 1901 wurden bislang 210 Preisträger in der Kategorie geehrt. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro).

Hofmann will IG Metall vier weitere Jahre führen

NÜRNBERG (dpa) - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann will die Gewerkschaft vier weitere Jahre führen. Der 63-Jährige tritt am Dienstag in Nürnberg erneut zur Wahl des Ersten Vorsitzenden von Deutschlands größter Gewerkschaft an. Auch seine Stellvertreterin, die 51 Jahre alte Christiane Benner, will wie der übrige hauptamtliche Vorstand wiedergewählt werden.

Prozess gegen Teilnehmer von AfD-Besuchergruppe in KZ-Gedenkstätte

ORANIENBURG (dpa) - Weil er in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen Tatsachen zum NS-Massenmord in Abrede gestellt haben soll, muss sich ein Teilnehmer einer AfD-Besuchergruppe am Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wirft dem Mann Volksverhetzung und Störung der Totenruhe vor. Die Gruppe aus dem Wahlkreis der AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel hatte die Gedenkstätte im Juli 2018 besucht. Bei der Führung habe der Angeklagte geäußert, Gaskammern habe es im Zweiten Weltkrieg nur in den USA gegeben, teilte das Gericht mit.

Deutscher Stiftungsmitarbeiter wegen Erdogan-Beleidigung vor Gericht

ISTANBUL (dpa) - Im Prozess eines deutschen Mitarbeiters der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul wegen Präsidentenbeleidigung erwartet sein Anwalt am Dienstag ein Urteil. Die Verhandlung in dem Fall gegen Aret D. findet am Vormittag im Istanbuler Caglayan-Gericht statt. Er werde dann seine Verteidigung vortragen und Freispruch fordern, sagte der Anwalt Veysel Ok der Deutschen Presse-Agentur. Auch sein Mandant werde sich zu Wort melden.

Gezi-Prozess gegen Intellektuellen Kavala in Türkei wird fortgesetzt

ISTANBUL (dpa) - Unter großer internationaler Aufmerksamkeit wird in der Türkei am Dienstag der Prozess gegen den inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten fortgesetzt. Es sind in einem Gerichtssaal am Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Istanbul zunächst zwei Verhandlungstage angesetzt. Kavalas Anwalt Ilkan Koyuncu sagte jedoch, es könne bereits am Dienstag ein Urteil geben.

Macron bei Trauerfeier für getötete Polizisten in Paris

PARIS (dpa) - Fünf Tage nach dem Anschlag auf Polizisten mit mehreren Toten wird Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag (11.00 Uhr) in der Pariser Polizeipräfektur zu einer Trauerfeier erwartet. Ein mutmaßlich radikalisierter Messerangreifer hatte am vergangenen Donnerstag vier Kollegen getötet. Er war dann erschossen worden.

Tierschutzverfahren - Staatsanwältin wegen Rechtsbeugung vor Gericht

KIEL (dpa) - Wegen Rechtsbeugung muss sich eine Kieler Staatsanwältin von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Auf Anweisung der 44 Jahre alten früheren Tierschutz-Dezernentin sollen in großem Stil Tiere beschlagnahmt und notverkauft worden sein, ohne dass die Besitzer in den jeweiligen Fällen angehört und ihnen das Recht auf Widerspruch eingeräumt wurde. Dazu zählten unter anderem ein Elefant, zwei Tiger und zwei Löwen.

Leipziger Medienpreis für Journalisten aus Deutschland und Österreich

LEIPZIG (dpa) - Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht in diesem Jahr an Fernsehjournalisten aus Österreich und Deutschland. Am Dienstag (18.00 Uhr) wird zum einen der ORF-Journalist Armin Wolf ausgezeichnet, der im Nachbarland mehrfach von der rechtspopulistischen FPÖ attackiert wurde. Zum anderen werden der deutsche Reporter Arndt Ginzel und sein Kameramann Gerald Gerber geehrt. Sie wurden bundesweit bekannt, als sie in Dresden bei einer Pegida-Demonstration von einem später «Hutbürger» genannten Teilnehmer angegangen und anschließend langwierig von der Polizei kontrolliert worden waren.