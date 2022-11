Das bringt der Dienstag

G20-Gipfel beginnt auf Bali - ohne Putin

NUSA DUA: Auf der indonesischen Ferieninsel Bali beginnt an diesem Dienstag der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Für Deutschland ist Bundeskanzler Olaf Scholz dabei. Zu den wichtigsten Themen gehört der russische Krieg gegen die Ukraine, der bereits seit Ende Februar dauert. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich entschieden, dem Treffen der anderen Staats- und Regierungschefs in dem Urlaubsort Nusa Dua fernzubleiben. Er lässt sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Bundesgerichtshof überprüft jährliche Gebühren für Bausparer

KARLSRUHE: Nach einer Klage von Verbraucherschützern überprüft der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (9.00 Uhr), ob Bausparer mit bestimmten Gebühren zu Unrecht zur Kasse gebeten werden. In dem Musterfall geht es um ein sogenanntes Jahresentgelt von zwölf Euro, das die BHW Bausparkasse in der Sparphase von Bausparverträgen erhebt. Nach Angaben des klagenden Bundesverbands der Verbraucherzentralen verlangen viele Bausparkassen ähnliche Gebühren.

Creditreform präsentiert «Schuldneratlas Deutschland 2022»

NEUSS: Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Allein im vergangen Jahr verringerte sich die Zahl der Betroffenen nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform um rund 700.000 auf knapp 6,2 Millionen. Ein Grund dafür war nach Einschätzung der Experten die Einschränkung der Möglichkeiten zum Geldausgeben durch die Corona-Pandemie.

Erster Anleger für Flüssigerdgas in Deutschland wird eröffnet

WILHELMSHAVEN: Der erste Anleger für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland wird am Dienstag (9.30 Uhr) in Wilhelmshaven eröffnet. Niedersachsen Ports, ein Unternehmen im Besitz des Bundeslandes Niedersachsen, hat einen bestehenden Landungsplatz so umgebaut, dass dort eine schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlage (FSRU) dauerhaft stationiert werden kann. «Es ist richtig, dass der Hafen für die Ankunft des Schiffes fertig ist», teilte die Sprecherin des Unternehmens mit. Bereits bekannt ist, dass die FSRU «Höegh Esperanza» im Dezember an dem Anleger festmachen soll. Die Bauarbeiten an dem Landungsplatz hatten im Mai dieses Jahres unter Anwesenheit des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) begonnen.

Voraussichtlich Urteil im Prozess um Drogenskandal bei Polizei

MÜNCHEN: In dem Drogenskandal, der das Münchner Polizeipräsidium erschütterte, wird am Dienstag (9.00 Uhr) ein weiteres Urteil erwartet. Angeklagt sind zwei inzwischen suspendierte Polizeibeamte, von denen einer Kokain gekauft und weitergegeben haben soll. Ein weiterer Vorwurf wiegt aber noch schwerer: Die beiden Männer sind wegen Verfolgung Unschuldiger angeklagt. Sie sollen den Angriff eines Mannes auf sie erfunden und sogar vor Gericht falsch ausgesagt haben, wo ihm wegen der Lügen der Polizisten der Prozess gemacht wurde.

Gericht verhandelt Klage von Boris Becker gegen TV-Komiker Pocher

OFFENBURG: Vor dem Offenburger Landgericht wird von Dienstag (12.00 Uhr) an die Zivilklage des früheren Tennisstars Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher verhandelt. Becker will erreichen, dass Pocher einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung «Pocher - gefährlich ehrlich» nicht mehr zeigen darf. Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, müssen vor Gericht im badischen Offenburg (Ortenaukreis) erscheinen. Offen ist bisher, wann ein Urteil fallen wird, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Prozessauftakt: Mann soll Eltern und Schwester getötet haben

ROSTOCK: Ein 27 Jahre alter Deutscher muss sich von Dienstag (13.00 Uhr) an vor dem Landgericht Rostock wegen des Vorwurfs des dreifachen Mordes verantworten. Er soll am 7. Februar dieses Jahres in Rövershagen bei Rostock zunächst seinen Vater und seine Schwester und einige Tage später seine Mutter auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Machete getötet haben. Die Leichen soll er dann in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben.

Weltbevölkerung knackt die Acht-Milliarden-Marke

NEW YORK: Die Weltbevölkerung wird in diesem Monat die Acht-Milliarden-Marke knacken. Weil es unmöglich ist, den Überblick über hunderttausende Geburten und Todesfälle pro Tag zu behalten, haben die Vereinten Nationen die Monatsmitte am Dienstag (15. November) als offiziellen Tag für den Meilenstein ausgewählt.

Handball-Frauen wollen bei EM gegen Olympiasieger Frankreich bestehen

SKOPJE: Die deutschen Handballerinnen hoffen im zweiten EM-Hauptrundenspiel gegen Olympiasieger Frankreich auf eine Überraschung. Die DHB-Auswahl geht zwar als Außenseiter in die Partie an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Skopje, will dem Favoriten aber Paroli bieten. Die deutsche Mannschaft belegt in der Gruppe II mit 2:4 Punkten derzeit Rang fünf, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als die vor ihr platzierten Teams aus den Niederlanden und Spanien (beide 3:3). Frankreich führt die Tabelle mit 6:0 Punkten vor Montenegro (4:2) an.