Das bringt der Dienstag

Kongresswahlen in den USA - Bidens Demokraten drohen Verluste

WASHINGTON: Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von Präsident Joe Biden wird in den USA am Dienstag ein neuer Kongress gewählt. Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat und verschiedene Ämter auf lokaler Ebene gewählt. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet.

Zweiter Gipfeltag auf der COP27 - Scholz bewirbt «Klimaclub»

SCHARM EL SCHEICH: Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten setzen die Vertreter von rund 200 Staaten am Dienstag ihre Beratungen über einen verstärkten Kampf gegen die Erderwärmung fort. Kanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Vormittag an mehreren hochrangig besetzten Runden teil. Dabei geht es unter anderem um ein geplantes Schutzschild gegen Klima-Risiken und den von ihm angestoßenen «Klimaclub», in dem Staaten sich auf Ziele und Standards für klimafreundlicheres Wirtschaften verständigen sollen. Zudem plant der Kanzler bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs von Ägypten, Pakistan, Kolumbien, Kenia und Tadschikistan. Vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen Land einen Angriffskrieg Russlands abwehrt, wird eine Videobotschaft erwartet.

Gespräch über Nato-Erweiterung - Schwedens Regierungschef bei Erdogan

ISTANBUL: Im Streit über die Nato-Norderweiterung trifft der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in Ankara. Nach dem Gespräch wollen die beiden gemeinsam vor die Presse treten, wie es aus Stockholm hieß. Ein genauer Zeitpunkt für die Zusammenkunft in der türkischen Hauptstadt ist bislang unklar.

Korruptionsprozess um Immobilien-Pläne - Benko unter den Angeklagten

WIEN: In einem Korruptionsprozess in Wien müssen sich von Dienstag an zehn Angeklagte verantworten, darunter der Kaufhaus-Besitzer und Milliardär René Benko. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht der frühere Wiener Gemeinderat und Grünen-Politiker Christoph Chorherr. Ihm werden Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit, den weiteren Angeklagten Anstiftung zum Amtsmissbrauch und Bestechung vorgeworfen. Alle Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Faeser und BKA-Chef Münch präsentieren Daten zum Sicherheitsgefühl

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, stellen an diesem Dienstag (12.00 Uhr) eine Untersuchung zum Sicherheitsgefühl in Deutschland vor. Der Bericht mit dem Titel «Sicherheit und Kriminalität in Deutschland» ist bereits die dritte derartige Auswertung, nach zwei Vorläufern 2012 und 2017. Grundlage ist eine Befragung der Bevölkerung im Jahr 2020. Dabei ging es sowohl um Erfahrungen als Opfer von, aber auch um Ängste vor Kriminalität.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil vor Wiederwahl

HANNOVER: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil steht vor seiner dritten Amtszeit. Am Dienstag (ab 11.00 Uhr) will der Landtag in Hannover den Regierungschef des Landes in geheimer Abstimmung wählen. Der 63 Jahre alte SPD-Politiker Weil weiß dabei sein Wunschbündnis hinter sich - eine erneute rot-grüne Koalition. Beide Parteien hatten den Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet.

Brummende Geschäfte, Probleme im Briefgeschäft: Post legt Zahlen vor

BONN: Dank brummender Geschäfte mit Frachtgütern und Lieferketten-Dienstleistungen blickt die Deutsche Post optimistischer auf das Gesamtjahr 2022 als zuvor. Bereits Mitte Oktober hatte der Bonner Konzern mitgeteilt, dass er seine Prognose anheben werde. Am Dienstag will die Post bekanntgeben, mit welchem Betriebsergebnis sie in diesem Jahr rechnet. Das bisherige Ziel von circa 8 Milliarden Euro wird nach oben korrigiert. Konzernchef Frank Appel und Finanzvorständin Melanie Kreis stellen sich in einer Pressekonferenz (8.30 Uhr) den Fragen der Journalisten.

Möbelhändler Ikea berichtet über wichtigen deutschen Markt

HOFHEIM: Der Möbelriese Ikea berichtet an diesem Dienstag (10.00 Uhr) über seinen wichtigen Einzelmarkt Deutschland. Weltweit hatte das in Schweden gegründete Unternehmen im Geschäftsjahr 2022, das am 31. August endete, einen Umsatz von 39,5 Milliarden Euro erzielt, wie die Ikea-Einzelhandelsorganisation Ingka bereits berichtet hatte. Das war ein Plus von 5,6 Prozent zum Vorjahr trotz widriger Umstände wie hohe Inflation, Ukraine-Krieg und Pandemie.

EuGH entscheidet: Dürfen Umweltschützer gegen Thermofenster klagen?

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr), ob die Deutsche Umwelthilfe gegen möglicherweise verbotene Abschalteinrichtungen in Autos klagen darf (Rechtssache C-873/19). Außerdem wollen die Richter in Luxemburg klären, welcher Stand der Technik maßgeblich ist für die Frage, ob eine Abschalteinrichtung notwendig und damit ausnahmsweise zulässig ist.

Maximalsumme im Eurojackpot - Deutscher Lottorekord möglich

HELSINKI/MÜNSTER: Bei der Ziehung des Eurojackpots am Dienstag (21.00 Uhr) könnte es einen deutschen Lottorekord geben. Die Summe liegt nach 16 Runden ohne Gewinne in der höchsten Klasse bei 120 Millionen Euro. Bei der Ziehung in Helsinki am vergangenen Freitag hatte keiner der europäischen Lottospieler alle ermittelten Zahlen richtig getippt. Schon bei dieser Ziehung hatte der Jackpot bei 120 Millionen Euro gelegen - das ist das Maximum beim Eurojackpot.

Britische Band Coldplay gibt Rekordkonzert in Buenos Aires

BUENOS AIRES: Mit ihrem letzten Konzert in Buenos Aires wird sich die britische Band Coldplay am Dienstag in die Musik-Annalen von Argentinien eintragen. Zehn Auftritte hat die Gruppe um Sänger Chris Martin dann im Fußballstadion «El Monumental» absolviert - soviel wie noch nie eine Band zuvor. Bislang wurde der Rekord von Roger Waters gehalten, der 2012 dort neunmal hintereinander aufgetreten war. Insgesamt verkaufte Coldplay über 550.000 Tickets für die zehn Shows zwischen dem 25. Oktober und dem 8. November.

Nach 37 Jahren: Urteil in Prozess um versuchten Mord wird verkündet

ULM: 37 Jahre nach der Tat wird das Landgericht Ulm am Dienstag (11.00 Uhr) sein Urteil im Fall der Vergewaltigung und des versuchten Mordes an einer damals 29-Jährigen verkünden. Der 65 Jahre alte Angeklagte, ein ehemaliger US-Soldat, hatte vor Gericht gestanden, die junge Frau damals vergewaltigt und niedergeschlagen zu haben. Den Vorwurf des versuchten Mordes wies der Angeklagte aber von sich.

Prozess: Anwohner wollen Kita in Nachbarschaft verhindern

MÜNCHEN: Vier Anwohner einer geplanten Kindertagesstätte in München wollen das Vorhaben verhindern - am Dienstag (10.45 Uhr) entscheidet das Oberlandesgericht, ob sie zumindest in zweiter Instanz erfolgreich sind. Prozesse gegen Krippen und Kindergärten gibt es häufig, das Besondere bei diesem Prozess: Im konkreten Fall liegt eine sogenannte Grunddienstbarkeit vor, wonach auf dem Grundstück «weder eine öffentliche Tankstelle noch eine Gastwirtschaft noch ein sonstiger lärmerregender oder belästigender Betrieb» errichtet werden darf. Das Landgericht München I hatte dennoch - so wie bei Klagen gegen den Lärm von Kindertagesstätten üblich - festgestellt, dass die Geräusche zu tolerieren sind. Gegen dieses Urteil zogen die Anwohner in die nächste Instanz.

Nominierungen für Europäischen Filmpreis werden veröffentlicht

BERLIN: Die Europäische Filmakademie will am Dienstag (10.00 Uhr) bekanntgeben, wer in diesem Jahr Chancen auf den Europäischen Filmpreis hat. Die Nominierungen sollen per Mitteilung verkündet werden. In eine erste Vorauswahl haben es unter anderem «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger, «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» von Andreas Dresen, «Parallele Mütter» von Pedro Almodóvar und «Triangle of Sadness» von Ruben Östlund geschafft. Nun entscheidet sich, welche Filme eine Runde weiter kommen. Der Europäische Filmpreis soll dann im Dezember im isländischen Reykjavik verliehen werden.

Bayern München will Siegesserie fortsetzen - Zwei Duelle gegen Abstieg

BERLIN: Auch ohne sein verletztes Offensiv-Ass Thomas Müller will der FC Bayern München seine Siegesserie fortsetzen. Im Schlussspurt der Fußball-Bundesliga vor der Weltmeisterschaft in Katar empfängt der deutsche Rekordmeister an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) den Tabellensiebten SV Werder Bremen. Mit dem Wettbewerbs-übergreifend neunten Erfolg nacheinander würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann die gerade erst eroberte Spitzenposition verteidigen.