Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.22 | Überblick

Israel wählt ein neues Parlament

TEL AVIV: Israel entscheidet an diesem Dienstag über ein neues Parlament. Es ist bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. Es treten 40 Listen an, aber nur ein Drittel wird voraussichtlich die 3,25-Prozent-Hürde schaffen. Nach letzten Umfragen könnte es bei der Wahl erneut zu einer Pattsituation zwischen dem Lager des ehemaligen Regierungschefs Benjamin Netanjahu und seinen Gegnern kommen. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei wird voraussichtlich wieder stärkste Kraft im Parlament, der Knesset. Das Lager des aktuellen Regierungschefs Jair Lapid und seiner Zukunftspartei umfasst Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum.

Baerbock in Usbekistan - Wirtschaftskontakte als wichtiges Thema

TASCHKENT: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Dienstag in Usbekistan ihren dreitägigen Besuch in Zentralasien fort. In der Hauptstadt Taschkent will die Grünen-Politikerin ihren usbekischen Amtskollegen Wladimir Norow treffen. Zudem wollte sie eine Schule besuchen und dort eine vom Auswärtigen Amt geförderte Solaranlage einweihen. Anschließend war der Besuch einer Bergbauanlage außerhalb von Taschkent geplant. Das Unternehmen gilt als eines der größten Industrieunternehmen in Usbekistan. Deutsche Firmen sind dort als Zulieferer für Ausrüstungen und Ingenieurdienstleistungen aktiv.

Steinmeier beginnt Besuch in Japan

TOKIO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen dreitägigen Besuch in Japan. Sein wichtigster Gesprächspartner wird zum Auftakt Premierminister Fumio Kishida sein (18.00 Uhr Ortszeit/10.00 Uhr MEZ). Am Mittwoch wird ihn der japanische Kaiser Naruhito empfangen. Der Bundespräsident wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Er nimmt auch eine Wirtschaftsdelegation mit nach Japan. Nach dem Besuch dort will er weiter nach Südkorea fliegen.

Dänemark wählt neues Parlament

KOPENHAGEN: Deutschlands nördlicher Nachbar Dänemark wählt an diesem Dienstag ein neues Parlament. Knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, unter ihnen mehr als 200.000 Erstwähler. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, mit ersten Prognosen wird unmittelbar nach deren Schließung gerechnet. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kämpft bei der Abstimmung um ihre Wiederwahl. Ihr ärgster Widersacher Jakob Ellemann-Jensen, der Chef der liberal-konservativen Partei Venstre, hat dem aber eine Absage erteilt. Er will mit einem Mitte-rechts-Bündnis eine Mehrheit erzielen.

Niedersachsens SPD und Grüne stellen Koalitionsvertrag vor

HANNOVER: In Niedersachsen wollen SPD und Grüne am Dienstag (14.30 Uhr) in Hannover ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Die Parteien hatten die Koalitionsverhandlungen am Montag erfolgreich beendet. Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober mit 33,4 Prozent klar gewonnen. Am Samstag ist ein außerordentlicher Landesparteitag der SPD geplant, bei dem über die Koalition abgestimmt werden soll. Einen Tag später ist dies bei den Grünen vorgesehen.

Totengebet für Mevlüde Genç am Tatort des Solinger Anschlags

SOLINGEN: Am Tatort des rechtsextremen Brandanschlags von Solingen wird an diesem Dienstag (14.00) ein Totengebet für Mevlüde Genç stattfinden. Dazu hat die Ditib-Gemeinde eingeladen. Dafür soll der Sarg von Mevlüde Genç aufgebahrt werden, bevor er in die Türkei überführt wird. Mevlüde Genç hatte bei dem verheerenden Brandanschlag Solinger Rechtsextremisten 1993 fünf Familienangehörige verloren. Trotzdem hatte sie nach der mörderischen Tat zur Versöhnung aufgerufen. Genç war in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben.

Landgericht Wiesbaden will Urteil im Cum-Ex-Skandal fällen

WIESBADEN: Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal will das Landgericht Wiesbaden an diesem Dienstag (ab 14.00 Uhr) ein Urteil fällen. Angeklagt sind zwei ehemalige Beschäftigte der Hypo-Vereinsbank. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte den beiden Männern Steuerhinterziehung über ein komplexes System vorgeworfen. Die Männer hätten systematisch darauf gezielt, sich mit falschen Bescheinigungen Kapitalertragsteuern erstatten zu lassen, die gar nicht gezahlt worden waren. Bei «Cum-Ex»-Geschäften nutzten Banken und andere Finanzakteure eine Gesetzeslücke, um den Staat zu betrügen. Erst 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen.

Faeser trifft WM-Verantwortliche und Regierungschef in Katar

DOHA: Am zweiten und letzten Tag ihres Besuchs in Katar stehen für Bundesinnenministerin Nancy Faeser die ersten Termine mit Verantwortlichen aus dem Gastgeberland der Fußball-WM auf dem Programm. Die für den Spitzensport zuständige SPD-Ministerin will an diesem Dienstag mit dem katarischen Premier- und Innenminister Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani und mit dem Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi, sprechen. Davon, wie diese Gespräche laufen, wird wohl auch abhängen, ob und wer für die Bundesregierung zur Weltmeisterschaft anreist. Auch ein Treffen von Faeser mit FIFA-Präsident Gianni Infantino ist geplant.