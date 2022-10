Das bringt der Dienstag

König Charles III. ernennt Rishi Sunak formell zum Premier

LONDON: Der Tory-Vorsitzende Rishi Sunak wird an diesem Dienstag sein Amt als neuer britischer Premierminister antreten. König Charles III. wird den früheren Finanzminister voraussichtlich am späten Vormittag im Buckingham-Palast empfangen und dort formell mit der Regierungsbildung beauftragen. Anschließend will der 42-Jährige gegen 12.35 Uhr (MESZ) vor der Downing Street Nummer 10 eine Erklärung abgeben. Sunak war am Montag zum neuen Vorsitzenden seiner Konservativen Partei und damit auch zum designierten Premierminister ernannt worden.

Wiederaufbaukonferenz bereitet «Marshallplan» für die Ukraine vor

BERLIN: Auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten am Dienstag internationale Experten über den Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende des Krieges. An der Tagung nimmt auch der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal teil. Scholz und von der Leyen haben den Wiederaufbau als «Generationenaufgabe» bezeichnet und einen «Marshallplan» für das von Russland angegriffene Land gefordert - nach dem Vorbild des US-Aufbauprogramms für Deutschland und ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Karlsruhe verhandelt über staatliche Zuschüsse für AfD-nahe Stiftung

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) darüber, ob der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Fördergelder zustehen. Bisher bekommen nur die anderen sechs parteinahen Stiftungen sogenannte Globalzuschüsse aus dem Bundeshaushalt - in diesem Jahr insgesamt 148 Millionen Euro. Die AfD sieht sich in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt.

Soldat muss sich wegen Vergewaltigung in Afghanistan verantworten

KEMPTEN: Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Kollegin während des Auslandseinsatzes in Afghanistan muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein Bundeswehr-Soldat vor dem Landgericht in Kempten verantworten. Die Tat soll sich vor zwei Jahren im Feldlager Camp Marmal in Masar-i-Scharif zugetragen haben. Die Kemptener Justiz ist in Deutschland zentral für solche Straftaten zuständig.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni gibt erste Regierungserklärung ab

ROM: Nach ihrem Amtsantritt als Ministerpräsidentin Italiens wird Giorgia Meloni an diesem Dienstag (11.00 Uhr) ihre erste Regierungserklärung im Parlament ablegen. Die Politikerin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia hat sich nach ihrem Wahlsieg Ende September bislang nicht ausführlich öffentlich geäußert. Im Abgeordnetenhaus, der größeren der zwei Parlamentskammern in Rom, dürfte Meloni nun erstmals einen Ausblick geben für die Arbeit ihrer neuen Regierung. Am Abend (19.00 Uhr) ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsallianz eine Mehrheit im Parlament hat. Die zweite, nötige Vertrauensabstimmung im Senat ist für Mittwoch geplant.

Habeck und EU-Kollegen beraten über Vorschläge zur Energiekrise

LUXEMBURG: Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten beraten an diesem Dienstag in Luxemburg über die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zur Senkung der hohen Gaspreise. Konkret geht es darum, dass zumindest ein Teil der Gasnachfrage in der EU gebündelt werden soll, um bessere Preise auszuhandeln und das Risiko zu verringern, dass sich die Mitgliedstaaten auf dem Weltmarkt gegenseitig überbieten. Zudem liegt die Idee auf dem Tisch, einen Korrekturmechanismus zu schaffen, der extreme Preisspitzen im Gashandel verhindern könnte.

Verhandlungen über VW-Haustarif beginnen

BRAUNSCHWEIG: Für rund 125.000 Beschäftigte des Autobauers Volkswagen wird von Dienstag (16.30 Uhr) an in Braunschweig über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft IG Metall fordert unter anderem - wie für die gesamte deutsche Metall- und Elektroindustrie - 8 Prozent mehr Geld.

«Jugendwort des Jahres» wird bekanntgegeben

STUTTGART: «Smash», «bodenlos» oder vielleicht auch «Macher»: Eines dieser drei Wörter wird am Dienstagmorgen in Stuttgart vom Langenscheidt-Verlag als neues Jugendwort des Jahres vorgestellt. Heißer Kandidat bei der Wahl ist das Wort «Smash». Es stammt wie zahlreiche Jugendwörter der Vergangenheit aus dem Englischen und heißt übersetzt «zertrümmern». Bekannt ist es aber vor allem in Verbindung mit dem englischen Wort «pass». Das Wortduo wird in einem beliebten Partyspiel benutzt, bei dem Mitspieler als mögliche Sexpartner abgelehnt («pass») oder begeistert angenommen werden («smash»).

Versuchter Mord: Ex-US-Soldat 37 Jahre nach der Tat vor Gericht

ULM: Fast vier Jahrzehnte nach der Tat könnte der versuchte Mord an einer jungen Frau in Göppingen endgültig aufgeklärt werden. Von diesem Dienstag (8.30 Uhr) an steht ein 65 Jahre alter Mann aus den USA vor dem Landgericht Ulm.

Hofer Filmtage zeigen zur Eröffnung «Olaf Jagger»

HOF: Was verbindet Olaf Schubert und Mick Jagger? Dieser Frage geht der Eröffnungsfilm «Olaf Jagger» bei den Hofer Filmtagen nach. Das Festival beginnt am Dienstag (19.00 Uhr) mit diesem Beitrag der Regisseurin Heike Fink. Bis zum 30. Oktober folgen viele weitere Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme von nationalen und internationalen Regisseurinnen und Regisseuren. Ein übergreifendes Thema ist dabei Gesellschaft, wie Festivalchef Thorsten Schaumann sagte: «Was ist für uns Gesellschaft, wie definiert sie sich im Film? Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, diese Geschichten zusammen erzählen eine Story.»

Partielle Sonnenfinsternis am Mittagshimmel - vielerorts bewölkt

HEPPENHEIM/BERLIN: Am Dienstag gibt es über Deutschland ein seltenes Himmelsschauspiel. Die partielle Sonnenfinsternis beginnt der Vereinigung der Sternfreunde zufolge um kurz nach 11 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Dabei schiebt sich der Mond langsam vor die Sonne, verdeckt sie aber nicht ganz. Zum Schutz der Augen müsse man bei der Beobachtung auf jeden Fall eine sichere Sonnenfinsternisbrille verwenden, schreiben die Sternfreunde.

Champions League: BVB trifft auf Haaland und Man City - RB gegen Real

BERLIN: Beim Wiedersehen mit Torjäger Erling Haaland hofft Borussia Dortmund auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Die Westfalen wären mit einem Sieg gegen Manchester City am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) sicher für die nächste Runde qualifiziert, je nach Ausgang des Spiels zwischen dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen könnte aber auch ein Remis oder gar eine Niederlage das Weiterkommen bedeuten. Vor einer hohen Hürde steht auch RB Leipzig im Duell mit Titelverteidiger Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN). Mit einem Sieg könnte auch RB den Achtelfinal-Einzug schaffen, dafür müsste aber zudem Schachtjor Donezk bei Celtic Glasgow verlieren.