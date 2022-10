Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.22 | Überblick

EU-Kommission legt Vorschlag für gemeinsame Gaseinkäufe vor

STRAßBURG: Die Europäische Kommission stellt am Dienstag (15.30 Uhr) Regeln für gemeinsame Gaseinkäufe der EU vor. Das Vorhaben ist Teil eines neuen Pakets im Kampf gegen die hohen Energiepreise. Ziel ist es, dass die EU durch ihre geballte Marktmacht niedrigere Preise aushandeln kann. Laut einem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sollen Gasunternehmen ihre Nachfrage für mindestens 15 Prozent der vorgeschriebenen Speicherkapazität bündeln. Über diese Menge würde dann zentral mit Gaslieferanten verhandelt.

Pilotenstreik: Eurowings streicht erneut etwa jeden zweiten Flug

KÖLN: Der Arbeitskampf bei der Fluggesellschaft Eurowings geht weiter. Am Dienstag werde etwa die Hälfte der Airline-Flüge nicht stattfinden, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter. Mit der dreitägigen Arbeitsniederlegung, die am Montag begonnen hatte, will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, die Arbeitsbelastung der Piloten deutlich zu reduzieren.

Anschlag vom November 2020: Terrorprozess beginnt in Wien

WIEN: Sechs Männer stehen ab Dienstag als mutmaßliche Unterstützer des Terroranschlags vom 2. November 2020 in Wien vor Gericht. Der Täter wurde damals von der Polizei erschossen. Der Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) tötete im Wiener Stadtzentrum vier Menschen, darunter eine deutsche Studentin.

Frankreichs Gewerkschaften rufen zu übergreifendem Streik auf

PARIS: In Frankreich haben Gewerkschaften für Dienstag zu einem branchenübergreifenden landesweiten Streik aufgerufen. Beeinträchtigungen werden bei der Bahn, im Nahverkehr, in Schulen und Kindertagesstätten oder im öffentlichen Dienst erwartet. Auslöser ist das Eingreifen der Regierung in seit längerem laufende Streiks in den Raffinerien.

Prozess gegen Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann beginnt

FRANKFURT/MAIN: Der umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Frankfurt wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage vom Tatverdacht der Vorteilsnahme aus. Der Prozess gegen Feldmann, der seit zehn Jahren Stadtoberhaupt von Frankfurt ist, steht in Verbindung mit dem sogenannten Awo-Skandal um ehemalige Führungsfunktionäre des Sozialverbands Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt.

Chemie-Tarifgespräche gehen weiter - letzter Tag in dritter Runde

WIESBADEN: Inmitten von Energiekrise und Rekordinflation gehen die Tarifverhandlungen für rund 580.000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weiter. Am Dienstagvormittag wollen die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC in Wiesbaden zum letzten Tag ihrer dritten Gesprächsrunde zusammentreffen. Beide Seiten hatten die Absicht unterstrichen, einen Abschluss zu erzielen.

Spanisches Königspaar setzt Staatsbesuch fort - Berlin und Frankfurt

BERLIN/FRANKFURT/MAIN: Das spanische Königspaar, Felipe VI. und Letizia, setzt am Dienstag seinen Staatsbesuch in Deutschland fort. Zum Beginn des zweiten Besuchstags werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Felipe das Deutsch-Spanische Forum eröffnen, das unter ihrer Schirmherrschaft steht. Es versteht sich als Plattform des Meinungsaustausches führender Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft beider Länder.

Buchmesse wird eröffnet - spanisches Königspaar zu Gast

FRANKFURT/MAIN: Nach zwei Jahren mit starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie darf die Frankfurter Buchmesse wieder fast wie gewohnt stattfinden. Zur Eröffnung an diesem Dienstag (17.00 Uhr) kommen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und das spanische Königspaar. König Felipe VI. und Königin Letizia repräsentieren das diesjährige Ehrengastland Spanien.

Münchner Medientage suchen Auswege in Krisenzeiten

MÜNCHEN: Angesichts der Krisenzeiten diskutieren Branchenvertreter Auswege für Medienhäuser auf einem mehrtägigen Kongress in München. Zu besprechen gibt es viel auf den Medientagen München. Der schleppende Werbemarkt, Inflation und Energiekrise beschäftigen Verlage wie privaten Rundfunk. Zudem haben Vorwürfe gegen Führungskräfte in mehreren ARD-Häusern den Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland erhöht.

Vor Amtsgericht: Rätsel um mutmaßlich vorgetäuschten Wurf auf Auto

BECKUM: Vor dem Amtsgericht Beckum beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlich vorgetäuschten Wurf eines schweren Klotzes auf ein Auto im Münsterland. Angeklagt ist der Fahrer, der im Oktober 2018 in Wadersloh mit seinem Fahrzeug von der Landstraße abgekommen und auf einem Acker gelandet war.

Cupverteidiger Leipzig gegen HSV - Hoffenheim empfängt Schalke

BERLIN: Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es am Dienstag (18.00 Uhr) zum Auftakt der zweiten Runde im DFB-Pokal mit Zweitliga-Aufstiegsanwärter Hamburger SV zu tun. Zeitgleich sind auch die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und FSV Mainz 05 bei den unterklassigen Clubs Stuttgarter Kickers und VfB Lübeck im Einsatz. Am Abend (20.45 Uhr) kommt es dann nur vier Tage nach dem Bundesliga-Duell zum Wiedersehen von 1899 Hoffenheim und Schalke 04.