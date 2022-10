Das bringt der Dienstag

Bund und Länder beraten über weiteren Kurs in der Energiekrise

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Dienstag (16.30 Uhr) in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Zuvor sind Gespräche unter den Bundesländern vorgesehen. Vor den Beratungen mit dem Bundeskanzler wollen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) ein Pressestatement abgegeben. Wegen einer Corona-Infektion von Scholz war das eigentlich für vergangene Woche geplante Treffen auf Dienstag vertagt worden.

Baerbock in Warschau - Teilnahme an Sicherheitsforum

WARSCHAU: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trifft im Rahmen ihrer zweitägigen Polen-Visite am Dienstag (11.00 Uhr) ihren polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau. Anschließend wird sie an Teilen des Programms des Warschauer Sicherheitsforums teilnehmen. Unter anderem will sich Baerbock an einer Diskussion zur Lage im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen beteiligen.

EU-Finanzminister diskutieren Mittel für Energie-Investitionen

LUXEMBURG: Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Länder treffen sich am Dienstag in Luxemburg (10 Uhr), um über Investitionen für die Energiewende im Kontext des Ukraine-Kriegs zu beraten. Konkret werden Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Kollegen den Plan der EU-Kommission vom Mai besprechen, um sich vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu lösen und mehr in erneuerbare Energie zu investieren. Dafür plant die Brüsseler Behörde 300 Milliarden Euro ein, die vor allem über Kredite sowie Zuschüsse fließen sollen.

Nobelpreisträger in Physik werden verkündet

STOCKHOLM: Nach dem Auftakt mit dem Medizin-Nobelpreis an den in Leipzig arbeitenden Schweden Svante Pääbo wird am Dienstag in Stockholm entschieden, wer den diesjährigen Physik-Nobelpreis erhält. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verkünden, wen sie diesmal mit dem renommierten Preis in der traditionell als zweites bekanntgegebenen Nobelpreis-Kategorie auszeichnet. In den Folgetagen stehen dann noch die Bekanntgaben in Chemie, Literatur, Frieden sowie in Wirtschaftswissenschaften an.

Nach Tod von Vierjährigem 1988 jetzt Urteil gegen Mutter erwartet

HANAU: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines vierjährigen Jungen vor dem Hanauer Landgericht wird für Dienstag die Urteilsverkündung gegen die Mutter des Kindes erwartet. Laut Anklage soll die heute 61-Jährige ihren Sohn am 17. August 1988 in einen Sack gesteckt, diesen über dem Kopf verschnürt und in die Obhut einer mutmaßlichen Sektenchefin gegeben haben, die dem Jungen nach dem Leben getrachtet habe. Der Junge soll in dem Sack ohnmächtig geworden und an Erbrochenem erstickt sein. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für die Mutter wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes gefordert sowie die Verhängung eines neuen Haftbefehls gegen sie. Dagegen plädierte die Verteidigung auf Freispruch und auf eine Entschädigung für die Untersuchungshaft.

Preis für Popkultur wird vergeben - Tocotronic mehrfach nominiert

BERLIN: In Berlin wird am Dienstag (20.00 Uhr) zum sechsten Mal der Preis für Popkultur vergeben. Die Auszeichnung des Vereins zur Förderung der Popkultur ist in zehn Kategorien gegliedert, in denen jeweils fünf Bands oder Künstlerinnen und Künstler nominiert sind. Preise gibt es etwa für die Bereiche Lieblingsband, Lieblingsalbum oder -song. Zudem wird ein Sonderpreis für das Lebenswerk vergeben. Unter anderem die Band Tocotronic («Nie wieder Krieg»), die in den Kategorien Lieblingsalbum und Lieblingsband nominiert ist, soll live auftreten.

Bayern auf Achtelfinal-Kurs - Eintracht und Bayer müssen punkten

BERLIN: Der FC Bayern kann mit einem Sieg gegen Viktoria Pilsen den Achtelfinal-Einzug in der Champions League fast schon perfekt machen. Die Münchner liegen vor dem Duell am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) nach zwei Siegen gegen Inter Mailand und dem FC Barcelona klar auf Kurs. Für Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ist die Ausgangssituation vor dem dritten Spieltag brenzliger. Beide Clubs müssen nach je einem Sieg und einer Niederlage in ihren Spielen unbedingt punkten. Frankfurt trifft auf den Premier-League-Club Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Amazon Prime), Leverkusen ist beim FC Porto (21.00 Uhr/DAZN) zu Gast.