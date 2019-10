Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

Volksrepublik feiert 70. Gründungstag mit riesiger Militärparade

PEKING/HONGKONG (dpa) - Mit der größten Waffenschau seiner Geschichte feiert die Volksrepublik China an diesem Dienstag ihren 70. Gründungstag.



An der riesigen Militärparade am Platz des Himmlischen Friedens in Peking nehmen 15.000 Soldaten, mehr als 160 Flugzeuge und 580 Waffensysteme und Ausrüstungsstücke teil, darunter voraussichtlich auch nuklear bestückbare Interkontinentalraketen.

Krankenkassen stellen neuen Pflege-TÜV vor

BERLIN (dpa) - Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen künftig aussagekräftigere Bewertungen von Pflegeheimen bekommen.



Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung stellt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin die Grundzüge des neuen Pflege-TÜVs vor. Bis Ende 2020 sollen alle stationären Einrichtungen einmal nach dem neuen System geprüft werden.

FPÖ will nach Wahldebakel auch über Strache-Rauswurf beraten

WIEN (dpa) - Zwei Tage nach der Wahl in Österreich will die FPÖ am Dienstag (15.00 Uhr) über die Konsequenzen aus der verheerenden Wahlniederlage beraten.



Dabei wollen die Rechtspopulisten auch darüber entscheiden, ob Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache nach den Skandalen der vergangenen Monate aus der Partei ausgeschlossen wird.

Deutsche Post legt neue Strategie vor - Online-Boom bleibt Treiber

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Post DHL stellt am Dienstag (10.30 Uhr) ihre langfristigen Pläne vor.



Die Aussichten des global operierenden Konzerns haben sich angesichts der Konjunkturschwäche und der Handelsstreitigkeiten zwar etwas eingetrübt, dennoch sieht sich der ehemalige Staatsmonopolist weiter auf Wachstumskurs. Wie es langfristig genau weitergeht, will Post-Chef Frank Appel in Frankfurt erklären.

Champions League: Bayern und Bayer vor schweren Auswärtsspielen

TURIN/LONDON (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München und Bundesligarivale Bayer 04 Leverkusen stehen an diesem Dienstag (jeweils 21.00 Uhr) vor ihren schwersten Auswärtsaufgaben in der Gruppenphase der Champions League. Die Bayern müssen beim Finalisten der vergangenen Saison, Tottenham Hotspur, antreten.

Im Prozess um den Tod von zwei Feuerwehrleuten Urteil erwartet

POTSDAM (dpa) - Im Berufungsprozess um den Tod von zwei Feuerwehrmännern auf der A2 in Brandenburg will das Landgericht Potsdam am Dienstag (9.00 Uhr) ein Urteil sprechen.



Angeklagt ist ein LKW-Fahrer. Der 58-Jährige soll nach einem Gutachten am frühen Morgen des 5. September 2017 auf der A2 bei Lehnin mit seinem Sattelzug und überhöhter Geschwindigkeit in eine Unfallstelle gerast sein und dadurch den Tod der beiden Retter verursacht haben.

Urteil im Prozess um mutmaßlichen Mehrfach-Vergewaltiger erwartet

MEMMINGEN (dpa) - Im Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen einen 26-Jährigen soll am Dienstag (16.00 Uhr) ein Urteil vor dem Landgericht Memmingen fallen.



Die Verhandlung wird zunächst mit einem Gutachten sowie den Plädoyers fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Spaziergängerinnen vergewaltigt und es bei zwei weiteren Frauen versucht zu haben.

EuGH-Richter entscheiden über Kriterien für Einwilligung in Cookies

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Dienstag (09.30 Uhr) darüber, auf welche Weise Internetnutzer dem Setzen von Cookies (auf dem Rechner gespeicherte Nutzerdaten) durch eine Webseite zustimmen müssen.



Hintergrund ist ein Online-Gewinnspiel des Anbieters Planet49 aus Deutschland. Der Bundesverband der deutschen Verbraucherzentrale hatte auf Unterlassung geklagt(Rechtssache C-637/17).

US-Außenminister Pompeo in Rom - Auftakt zu Südeuropareise

ROM (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo wird am Dienstag (16.45 Uhr) in Rom erwartet.



Es ist der Auftakt einer Südeuropareise, die den amerikanischen Chefdiplomaten im Verlauf der Woche auch nach Montenegro, Nordmazedonien und Griechenland führen wird. In der italienischen Hauptstadt trifft er am Dienstag Ministerpräsident Giuseppe Conte und am Mittwoch Außenminister Luigi Di Maio.

Osram-Aktionäre müssen über Kaufangebote entscheiden

MÜNCHEN (dpa) - Die mehrwöchige Bieterschlacht um eines der bekanntesten deutschen Industrieunternehmen endet voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch: Die Aktionäre des Münchner Beleuchtungsherstellers Osram haben am Dienstag bis Mitternacht Zeit, um sich für die Annahme eines Übernahmeangebots zu entscheiden. Der österreichische Sensorhersteller AMS bietet 41 Euro je Osram-Aktie, was einen Gesamtkaufpreis von über 3,9 Milliarden Euro bedeuten würde.

Stabhochspringer kämpfen um WM-Gold - Hussong mit Chancen

DOHA (dpa) - Die Stabhochspringer greifen am Dienstag (16.10 Uhr MESZ/ARD) bei der Leichtathletik-WM in Doha nach den Medaillen.



Dabei steht vor allen Europameister Armand Duplantis im Blickpunkt. Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen im Speerwerfen zählt Christin Hussong: Die 25 Jahre alte Europameisterin räumt gleich acht Athletinnen Siegchancen ein.

Nach fast fünf Jahren: Urteil im Berliner Rocker-Prozess erwartet

BERLIN (dpa) - Der bislang größte Rocker-Prozess der Hauptstadt steht vor dem Ende.



Knapp fünf Jahre nach Beginn eines Prozesses gegen Rocker der Hells Angels wegen tödlicher Schüsse in einem Berliner Wettbüro soll am Dienstag (ab 15.00 Uhr) das Urteil verkündet werden.

Europas Kulturhauptstadt: Wer bewirbt sich für 2025?

BERLIN (dpa) - Gleich mehrere deutsche Städte wollen sich um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025 bewerben.



Die Kandidaten stellen sich am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin vor. Offiziell endet die Bewerbungsfrist in der Nacht. Acht Städte hatten bereits vorab eine Bewerbung angekündigt - Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau.