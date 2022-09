Das bringt der Dienstag

Bundestag beginnt Beratungen zum Etat für 2023

BERLIN: Der Bundestag beginnt am Dienstag (10.30 Uhr) seine Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr. In der Haushaltswoche werden danach bis Freitag die Etats der einzelnen Ministerien diskutiert. Am Mittwoch kommt es bei der Beratung des Etats des Kanzleramts zur sogenannten Generaldebatte mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Endgültig beschlossen wird der Haushalt erst im Dezember.

Präsident Herzog hält Rede im Bundestag und besucht KZ-Gedenkstätte

BERLIN: Der israelische Präsident Izchak Herzog wird bei seinem Staatsbesuch in Deutschland an diesem Dienstag eine Rede im Bundestag halten. Später wird das Staatsoberhaupt gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen in der Nähe von Celle besuchen. Geplant sind ein Rundgang und Kranzniederlegungen, danach die Besichtigung der Ausstellung und ein Gespräch mit Überlebenden sowie Schülerinnen und Schülern.

Liz Truss löst Boris Johnson an britischer Regierungsspitze ab

LONDON: Die neue Chefin der Konservativen Partei in Großbritannien, Liz Truss, wird am Dienstag Boris Johnson an der Spitze der Regierung ablösen. Beide reisen dazu nach Schottland, wo Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. zunächst den Rücktritt des bisherigen Premierministers Johnson absegnen soll und anschließend Truss mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen wird.

Abschluss eines Comebacks - Elektronikmesse IFA endet

BERLIN: Nach fünf Besuchertagen geht an diesem Dienstag (18 Uhr) die Elektronikmesse IFA zu Ende. Es ist die erste Ausgabe im gewohnten Präsenzformat seit dem Jahr 2019. Mehr als 1100 Aussteller aus 46 Ländern zeigen neue Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. Angesichts der Energieknappheit stehen derzeit sparsame Geräte besonders im Blickpunkt.

Internationale Schiffbau- und Zulieferermesse SMM startet in Hamburg

HAMBURG: Digitale Transformation und vor allem der Klimawandel und die maritime Energiewende: Das sind die Themen, die die internationale Schiffbaumesse SMM von Dienstag (09.30 Uhr) bis Freitag beschäftigen werden. Nach vierjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie kann die Weltleitmesse wieder vor Ort in Hamburg stattfinden. Rund 2000 Aussteller und über 40.000 Besucher aus mehr als 100 Ländern werden erwartet, wie die Veranstalter mitteilten.

Im Schlaf fast erstochen: 24-Jährige wegen Mordversuchs vor Gericht

ROSTOCK: Ein halbes Jahr nach einer beinahe tödlichen Messerattacke auf einen schlafenden Mann beginnt am Landgericht Rostock am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen dessen damalige Lebensgefährtin. Der 24-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie soll am 26. Februar in Rostock ihrem schlafenden Lebensgefährten ein Küchenmessers in den Rücken gerammt haben. Der Tod des Mannes habe nur durch eine schnelle ärztliche Versorgung verhindert werden können.

Schäfer will sich gegen Wolf bewaffnen - Klage am Verwaltungsgericht

LÜNEBURG: Weil er sich künftig gegen Wolfsangriffe mit einer Flinte wehren möchte, klagt ein Schäfer gegen die Stadt Winsen (Luhe). An diesem Dienstag (10.00 Uhr) wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg verhandelt. Es gehe darum, sich der Herde nähernde Wölfe zu vergrämen und notfalls auch zu töten. Der Wolf steht in Deutschland unter strengem Naturschutz, Abschüsse sind bisher nur im Auftrag des Staates und mit behördlicher Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Mutmaßlicher Doppelmord am Rhein - Urteil erwartet

KÖLN: Im Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord an einer 24 Jahre alten Frau und ihrem vierjährigen Sohn in Köln wird am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine lebenslange Haftstrafe plädiert. Es sei erwiesen, dass der 25 Jahre alte Angeklagte seine ehemalige Geliebte und ihren gemeinsamen Sohn getötet und sie anschließend in den Rhein geworfen habe.

Prinz Harry und Meghan besuchen Düsseldorf

DÜSSELDORF: Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) kommen am Dienstag nach Düsseldorf. Sie werben dort für die in einem Jahr stattfindenden Invictus Games, paralympische Wettkämpfe von Kriegsveteranen. Danach ist eine Schifffahrt über den Rhein geplant. Dabei wollen Harry und Meghan nach Veranstalter-Angaben mit Teilnehmern der Invictus Games ins Gespräch kommen.

Borussia Dortmund und RB Leipzig starten in die Champions League

BERLIN: Als erste Fußball-Bundesligisten steigen Borussia Dortmund und RB Leipzig an diesem Dienstag in die neue Saison der Champions League ein. Der BVB erwartet zum Auftakt der Gruppenphase in der Staffel G den FC Kopenhagen (18.45 Uhr/Amazon Prime Video). Anschließend ist DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der Gruppe F Gastgeber für Schachtjor Donezk aus der Ukraine (21.00 Uhr/DAZN).

Fußball-Frauen wollen WM-Qualifikation mit Sieg abschließen

PLOWDIW: Die deutschen Fußball-Frauen wollen die bereits von Erfolg gekrönte WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abschließen. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Bulgarien am Dienstag (18.30 Uhr/One) in Plowdiw will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor allem den Spielerinnen aus der zweiten Reihe eine Einsatzchance geben. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe H mit 24 Punkten vor Portugal (19) an und hat das Ticket für die WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland damit schon sicher.

Basketballer treffen bei EM auf Titelverteidiger Slowenien

KÖLN: Die bislang unbesiegten deutschen Basketballer stehen bei der Heim-Europameisterschaft vor ihrem nächsten Härtest. Am Dienstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) geht es in Köln gegen Europameister Slowenien um NBA-Starspieler Luka Doncic. Siegt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zum vierten Mal, würde es die Vorrunde in jedem Fall vor den Slowenen abschließen. Der Einzug in die Runde der letzten 16 in Berlin ist nach drei Siegen zum Start bereits perfekt.

Kyrgios Favorit im US-Open-Viertelfinale - Heim-Fans hoffen auf Gauff

NEW YORK: Nach seinem Sieg über den russischen Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew will Australiens Tennisstar Nick Kyrgios bei den US Open nun ins Halbfinale. Der Wimbledon-Finalist trifft in der Runde der besten Acht an diesem Dienstag auf den Russen Karen Chatschanow. Die Fans erhoffen sich wieder eine große Show des unterhaltsamen Kyrgios.