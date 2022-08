Das bringt der Dienstag

Kabinettsklausur in Meseberg - Spanischer Ministerpräsident kommt

BERLIN: Vier Monaten nach der bisher letzten Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg kommt die Bundesregierung erneut in ihrem Gästehaus nördlich von Berlin zusammen. Bei den Beratungen am Dienstag und Mittwoch sollen nach offiziellen Angaben unter anderem die Themen Energieversorgung, Digitalisierung und berufliche Bildung sowie eine «nationale Sicherheitsstrategie» auf der Tagesordnung stehen. Zu diesem Thema wird auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erwartet.

Inflation weiter auf hohem Niveau - Anstieg im Herbst erwartet

WIESBADEN: Preissprünge bei Energie und steigende Lebensmittelpreise setzen Deutschlands Verbraucherinnen und Verbrauchern zu. Seit Monaten hält sich die allgemeine Teuerungsrate hartnäckig über der Marke von sieben Prozent, auch wenn es zuletzt dank staatlicher Entlastungen etwas Entspannung gab. Im Herbst könnte die Inflation in Deutschland allerdings bereits wieder steigen. Zur Entwicklung der Inflationsrate im August gibt das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag (14.00 Uhr) eine erste Schätzung ab.

Heiß, trocken und sonnig: DWD zieht Sommerbilanz

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Dienstag seine vorläufige Bilanz für den Sommer vor. Schon jetzt ist klar, dass er erneut zu warm, zu trocken und sehr sonnig war. Die bisherigen Auswertungen der rund 2000 Messstationen des DWD werden kurz vor dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September bekanntgegeben. Interessant dürfte dabei sein, auf welchen Plätzen der Sommer 2022 mit Blick auf die Temperaturen und auf die Sonnenstunden landet.

Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich zu Klausur in Potsdam

POTSDAM: Die Grünen-Bundestagsfraktion kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Potsdam zu einer dreitägigen Klausur zusammen. Die Beratungen sind intern, zum Auftakt am Mittwoch und zum Abschluss am Donnerstag sind allerdings Pressekonferenzen geplant. Themen des Treffens sind die Klimakrise, Energiepolitik sowie die steigenden Preise und eine Bestandsaufnahme der Regierungsbeteiligung in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP.

Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten tagen in Prag

PRAG: Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen an diesem Dienstag in Prag zu Beratungen über den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammen. Bei den Gesprächen der der Verteidigungsminister am Vormittag soll unter anderem der Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell für einen europäischen Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte Thema sein. Die Außenminister werden sich unter anderem mit der Frage befassen, ob verhindert werden sollte, dass Russen für Einkaufstouren und Urlaube in die EU reisen, während in der Ukraine Tausende Menschen wegen des Krieges sterben.

Ostsee-Anrainer treffen sich zu Energie-Gipfel in Dänemark

KOPENHAGEN: Staats- und Regierungschefs mehrerer Ostsee-Länder wollen am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Dänemark über eine engere Zusammenarbeit beim Ausbau erneuerbarer Energien beraten. Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden zu dem Treffen Staats- oder Regierungschefs aus Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet. Zur deutschen Teilnahme war zunächst nichts bekannt. Der gemeinsame Ausbau unter anderem der Offshore-Windkraft in der Ostsee könne für mehr Energiesicherheit in Europa sorgen und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitragen, erklärte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Zweiter und letzter Tag der Kardinalsversammlung im Vatikan

ROM: Im Vatikan treffen sich die Kardinäle der katholischen Kirche an diesem Dienstag zum zweiten und letzten Tag ihrer Vollversammlung. Auf Einladung von Papst Franziskus beraten die 197 Kardinäle sowie weitere Vertreter etwa der Ostkirchen und des Staatssekretariats, also der obersten Behörde des Vatikans, über die neue Verfassung, die seit Anfang Juni in Kraft ist.

BGH prüft: Kostenfreie Reise-Stornierung wegen Corona?

KARLSRUHE: Am Bundesgerichtshof (BGH) geht es am Dienstag (9.00 Uhr) gleich in drei Fällen um Urlaubspläne, die wegen der Corona-Pandemie geplatzt sind. Die Kläger und Klägerinnen waren von einer gebuchten Kreuzfahrt oder Pauschalreise zurückgetreten. Die Frage ist jeweils, ob sie zur kostenfreien Stornierung berechtigt waren oder dem Veranstalter ein Teil des Reisepreises zusteht. Laut Gesetz muss der Kunde nur dann keine Stornogebühren zahlen, wenn «außergewöhnliche Umstände» die Reise «erheblich beeinträchtigen».

Sieben auf einen Streich: Deutsche Tennisprofis starten bei US Open

NEW YORK: Am Dienstag sind bei den US Open in New York gleich sieben von acht deutschen Tennisspielern im Einsatz - alle tagsüber ab 17.00 Uhr deutscher Zeit. Im Mittelpunkt steht Andrea Petkovic, die nach ihrer Rücktrittsankündigung gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz klare Außenseiterin ist. Der Weltranglisten-41. Oscar Otte, der nach dem Startverzicht von Olympiasieger Alexander Zverev als deutsche Nummer eins ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres geht, trifft auf den an Nummer acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

Cupsieger Leipzig startet gegen Viertligist Ottensen in DFB-Pokal

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig startet in seine Mission Titelverteidigung und will gegen den Viertligisten FC Teutonia 05 Ottensen mit frischen Kräften die zweite Runde des DFB-Pokals erreichen. Trainer Domenico Tedesco kündigte an, seine Startelf am Dienstag (20.46 Uhr/Sky und ZDF) auf einigen Positionen zu verändern. Torwart und Kapitän Peter Gulacsi fehlt verletzt, Kevin Kampl und Marcel Halstenberg sind gesperrt. Dafür ist Nationalspieler Timo Werner nach überstandener Erkältung wieder fit.

Volleyballer bestreiten letztes WM-Gruppenspiel gegen Slowenien

LJUBLJANA: Die deutschen Volleyballer müssen in ihrem letzten WM-Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Slowenien ran. Die Mannschaft des polnischen Bundestrainers Michal Winiarski stellt sich dabei am Dienstag (20.30 Uhr) in Ljubljana auf eine hitzige Stimmung in der Arena Stozice ein. Die slowenischen Fans werden ihre Vize-Europameister lautstark unterstützen.