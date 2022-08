Das bringt der Dienstag

Ukraine hält Gipfel zu annektierter Halbinsel Krim ab

KIEW: Sechs Monate nach Kriegsbeginn will die Ukraine an diesem Dienstag einen Online-Gipfel zur Rückholung der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abhalten. Bei der sogenannten Krim-Plattform, die nach 2021 schon zum zweiten Mal stattfindet, wird unter anderem ein Redebeitrag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Sprechen sollen zudem auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Insgesamt sind über 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

Deutschland und Kanada wollen Wasserstoff-Abkommen abschließen

BERLIN/MONTREAL: Am zweiten Tag seiner Kanada-Reise nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau an einer Wirtschaftskonferenz in Toronto teil. Anschließend reisen die beiden nach Neufundland, wo in dem abgelegenen Ort Stephenville ein Abkommen über eine stärkere Zusammenarbeit der beiden Länder bei Herstellung und Transport von Wasserstoff unterzeichnet werden soll. Scholz wird auf seiner Reise von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begleitet.

Bauernverband stellt Bilanz der Ernte 2022 vor

BERLIN: Der Deutsche Bauernverband stellt am Dienstag (10.00 Uhr) eine Bilanz der diesjährigen Getreideernte vor. Vor allem im Nordosten machte lange Trockenheit den Ackerpflanzen zu schaffen, wie es vorab hieß. Bei Weizen deutete sich demnach insgesamt eine etwas größere Erntemenge an als im Vorjahr, aber mit starken regionalen Unterschieden. Tierhalter in trockenen Regionen machen sich zudem Sorgen um den Futternachschub, da ein zweiter Schnitt auf den Wiesen mancherorts nur sehr dürftig oder vereinzelt auch ganz ausfiel.

Oder-Fischsterben ist Thema im Brandenburger Landtag

POTSDAM: Wegen des Fischsterbens in der Oder trifft sich der Umweltausschuss im Brandenburger Landtag zu einer Sondersitzung. Am Dienstag (14.00 Uhr) berichtet das Landesumweltministerium in Potsdam über die bisherigen Erkenntnisse. Außerdem sollen mehrere Experten zu Wort kommen, darunter Vertreter des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, des Naturschutzbunds (Nabu) Brandenburg und des Landesfischereiverbands Brandenburg/Berlin. Bis zum Samstag wurden in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt.

Prozess um Juwelendiebstahl in Dresden geht nach Sommerpause weiter

DRESDEN/BERLIN: Mit weiteren Zeugenvernehmungen wird der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden am Dienstag (9.45 Uhr) fortgesetzt. Das Landgericht in der sächsischen Landeshauptstadt verhandelt in dieser Sache erstmals wieder nach der Sommerpause. Dabei soll es noch einmal um eine Polizeikontrolle der Angeklagten in Berlin wenige Stunden vor dem Einbruch und die Spurenlage in einem der Fluchtwagen gehen.

Jury gibt Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022 bekannt

FRANKFURT/MAIN: Welche Bücher haben Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2022? An diesem Dienstag (10.00 Uhr) werden die 20 Romane bekanntgegeben, die die Jury für die sogenannte Longlist ausgewählt hat. Am 22. September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 17. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet.