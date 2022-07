Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.22 | Überblick

Vertreter aus 40 Staaten setzen Petersberger Klimadialog fort

BERLIN: Minister und Regierungsvertreter aus etwa 40 Staaten setzen am Dienstag in Berlin Gespräche über den Kampf gegen die Klimakrise fort. Am zweiten und letzten Tag des Petersberger Klimadialogs wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr ägyptischer Amtskollege Samih Schukri sich zum Stand der Debatte äußern (13.00 Uhr). Die Bundesregierung hatte am Montag ein Konzept für einen Schutzschirm gegen Risiken und Schäden in Entwicklungsländern vorgestellt.

Putin und Erdogan reisen für Gespräche nach Teheran

TEHERAN/MOSKAU/ISTANBUL: Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wollen an diesem Dienstag mit Irans Präsident Ebrahim Raisi zusammentreffen. Für den Gipfel in der iranischen Hauptstadt Teheran sind offiziell Gespräche über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant.

Cannabis-Branche spricht über künftige Marktchancen

BERLIN: Vertreter der Cannabis-Branche treffen sich in Berlin, um sich unter anderem über die künftigen Marktchancen durch die geplante Legalisierung in Deutschland auszutauschen. Bei der «International Cannabis Business Conference» am Dienstag und Mittwoch handelt es sich nach Angaben des Veranstalters um Europas größten Branchentreff auf diesem Gebiet mit 5000 Teilnehmern aus mehr als 80 Ländern.

Eurojackpot: Deutscher Rekordgewinn mit 117 Millionen Euro möglich

MÜNSTER: Durch einen auf 117 Millionen Euro angewachsenen Eurojackpot ist bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Dienstag (gegen 20.00 Uhr) in Helsinki ein Rekordgewinn für Deutschland möglich. Den bisherigen Topwert mit 110 Millionen Euro hat im Mai 2022 eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen eingestrichen. Sollte der Pott von den europäischen Lottospielern nicht geknackt werden, wird am kommenden Freitag bei der nächsten Ziehung die neue Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wie Westlotto mitteilte. In der Gewinnklasse darunter bildet sich dann ebenfalls ein Jackpot.

Schauspieler Brad Pitt wird in Berlin erwartet

BERLIN: Hollywoodstar Brad Pitt (58) hat einen neuen Film gedreht - am Dienstag soll der Schauspieler die Produktion «Bullet Train» in Berlin vorstellen. Zur Deutschlandpremiere werden unter anderem auch Regisseur David Leitch, die Schauspielerinnen Joey King und Zazie Beetz sowie die Darsteller Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry erwartet. In «Bullet Train» spielt Pitt laut Ankündigung einen vom Pech verfolgten Auftragskiller, dessen neue Mission ihn auf «Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt» führt. Der Film soll Anfang August in Deutschland ins Kino kommen.

Deutsche Diskus-Hoffnung Pudenz greift bei Leichtathletik-WM ein

EUGENE: Die zu den wenigen deutschen Medaillenhoffnungen zählende Diskuswerferin Kristin Pudenz ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene in der Nacht zum Dienstag erstmals gefordert. Die Olympia-Zweite aus Potsdam tritt in der Qualifikation an (3.35 Uhr MESZ/ARD). Auch Claudine Vita und Shanice Craft wollen den Einzug in das Finale in der Nacht zum Donnerstag schaffen.